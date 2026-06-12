ജോജു ജോര്ജ്- ഷാജി കൈലാസ് ചിത്രം 'വരവ്' ഇന്നും ഇല്ല; ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചു
വമ്പന് താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വരവ്. പ്ലാൻ്റർമാർക്കിടയിലെ കിടമത്സരങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ അര ഡസനിലേറെ ആക്ഷനുകളാണുള്ളത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 10:14 AM IST
ഷാജി കൈലാസ് സിനിമയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ആരാധകര് കാത്തിരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ആക്ഷന് പ്രേമികള്ക്ക് ഷാജി കൈലാസ് സിനിമയെന്നത് പ്രത്യേക ഹരമാണ്. കാരണം ആ സംവിധായകന്റെ ചിത്രത്തില് വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കുക്കൂട്ടുന്ന ആരാധകരാണ് ഏറെയും.
ഷാജി കൈലാസും ജോജു ജോര്ജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'വരവി'ന്റെ വരവ് ജൂണ് 12 നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമാപ്രേമികളെ അല്പം നിരാശരാക്കുന്ന ഒരു വാര്ത്തയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് വീണ്ടും മാറ്റിയെന്ന വാര്ത്തയാണ് വരുന്നത്. ചില സാചര്യങ്ങളാള് സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റിയെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാതാക്കളായ ഓര്ഗ പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് റിലീസ് മാറ്റിവച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം പങ്കുവച്ചത്.
"പ്രിയ പ്രേക്ഷകരേ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ജോജു ജോര്ജും അര്ജുന് അശോകനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന വരവ് എന്ന ചിത്രം ജൂണ് 12 റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്നെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത ചില കാരണങ്ങളാണ് അത് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു", പ്രൊഡക്ഷന് ഹൗസ് അറിയിച്ചു.
"ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം നല്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നിങ്ങള് നല്കിയ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും പ്രോത്സാഹത്തിനും ഞങ്ങള് ആത്മാത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു. പുതിയ റിലീസ് തിയതിയുമായി വരവ് ഉടന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും", നിര്മാതാക്കള് കുറിച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകളും ട്രെയിലറുമെല്ലാം വലിയ ആവേശവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയിലുണ്ടാക്കിയത്. പ്ലാൻ്റർ മാർക്കിടയിലെ കിടമത്സരങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ അര ഡസനിലേറെ ആക്ഷനുകളാണുള്ളത്. 'ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ആക്ഷനുകളും ഒരുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ഥരായ കോറിയോ ഗ്രാഫേഴ്മ്പാണ് എന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ മികച്ച എട്ട് ആക്ഷനുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ ആക്ഷൻ റാണിയായ വാണി വിശ്വനാഥ് കൂടി ജോജുവിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. നേരത്തെ മെയ് 1 ന് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും തിയേറ്ററില് എത്താന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് മെയ് 14 ലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റി. അന്നും തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് സാധിക്കാതിരുന്നതോടെ ജൂണ് 12 ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
മലയോരമേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ പോളി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പോളച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ജോജു ജോർജ് എത്തുന്നത്. പോളച്ചന്റെ ജീവിതപോരാട്ടങ്ങളും പ്രതികാരവും ഇഴചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ‘വരവ്. ഇരുവരുടെയും കോമ്പോ ഗംഭീരമാക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷാജി കൈലാസും ജോജുവും. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
വലിയ താരനിര
ഹൈറേഞ്ചിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് പൂർണ്ണമായും ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മധ്യതിരുവതാം കൂറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ, രംഗങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
മുരളി ഗോപി, അർജുൻ അശോകൻ, വിൻസി അലോഷ്യസ്, ബാബുരാജ്,ബൈജു സന്തോഷ്, ദീപക് പറമ്പോൾ, ബിജു പപ്പൻ, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ബോബി കുര്യൻ, അശ്വിൻ കുമാർ, ബാലാജി ശർമ്മ, ചാലി പാലാ, രാധികാ രാധാകൃഷ്ണന് എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം മുൻനായിക സുകന്യയും സുപ്രധാനമായ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
ഓൾഗാ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നൈസി റെജി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോമി ജോസഫ് ആണ്. വലിയ മുടക്കുമുതലിലും വൻ താരപ്പൊലിമയിലുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിലെ മുരളി ഗോപിയുടെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മേടയില് കൊച്ച് എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് മുരളി ഗോപി എത്തുന്നത്. വെളുത്ത നീണ്ട ജൂബ്ബായും, മുണ്ടും അണിഞ്ഞ് ഇടക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ നീണ്ട നിറതോക്കുമായിട്ടാണ് നില്ക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തുവന്നത്.
മൂന്നാർ മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, തേനി, ഇടുക്കി, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയ ചിന്താമണി കൊലക്കേസ്, റെഡ് ചില്ലീസ്, ദ്രോണ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ എ.കെ. സാജനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും രചിക്കുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം - എസ്. ശരവണൻ, എഡിറ്റിംഗ്- ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം, സാബു റാം, മേക്കപ്പ് സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീറ സനിഷ്, സ്റ്റിൽസ് - ഹരി തിരുമല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-സ്യമന്തക് പ്രദീപ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേർസ് - ശിവൻ പൂജപ്പുര, അനിൽ അൻഷാദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - വിനോദ് മംഗലത്ത്. പി ആര് ഒ വാഴൂർജോസ്.