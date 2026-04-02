ഇത് ഹൈവോള്ട്ടേജ് ഐറ്റം, തീപ്പാറുമെന്നുറപ്പ്! ഷാജി കൈലാസ് ചിത്രം വരവ് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, മത്സരിക്കാന് പേട്രിയറ്റും
ജോജു ജോര്ജും ഷാജി കൈലാസും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വരവ്. ഏഴ് ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 10:26 AM IST
ഷാജി കൈലാസ് സിനിമ എന്നു കേട്ടാല് തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വളരെ വലുതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷന് പ്രേമികള്ക്കാണെങ്കില്. മലയാളത്തില് ആക്ഷന് സിനിമകള് ഒരുക്കുവാന് സമര്ത്ഥരായ സംവിധായകര് ഒട്ടേറെയുണ്ടെങ്കിലും ഷാജി കൈലാസ് എന്നത് സിനിമാസ്വാദകര്ക്ക് ഒരു ഹരമാണ്. കാരണം ആ സംവിധായകന്റെ പടത്തില് വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കുക്കൂട്ടുന്ന ആരാധകരാണ് ഏറെയും.
എന്നാല് ആരാധകര്ക്ക് ആവേശം പകര്ന്നുകൊണ്ട്, ഇതാ ഷാജി കൈലാസും ജോജു ജോര്ജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'വരവി'ന്റെ വരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്ര്യഖ്യാപനം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ബിഗ് സ്ക്രീനില് തിരിച്ചെത്തുന്ന മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രം 'പേട്രിയറ്റി'നോട് ഏറ്റുമുട്ടാന് തന്നെയാണ് 'വരവും' തയാറായിരിക്കുന്നുത്. മെയ് 1 നാണ് വെടിക്കെട്ട് ആക്ഷനുമായി 'വരവ്' ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
ഏഴ് കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ്, വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്
പ്ലാൻ്റർ മാർക്കിടയിലെ കിടമത്സരങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ അര ഡസനിലേറെ ആക്ഷനുകളാണുള്ളത്. 'ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ആക്ഷനുകളും ഒരുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ഥരായ കോറിയോ ഗ്രാഫേഴ്മ്പാണ് എന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ മികച്ച എട്ട് ആക്ഷനുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ ആക്ഷൻ റാണിയായ വാണി വിശ്വനാഥ് കൂടി ജോജുവിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
സ്റ്റണ്ട് സെൽവ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, രാജശേഖരൻ, മാഫിയാ ശശി, കലൈ കിംഗ്സ്റ്റൺ, തപസ്സി, ജാക്കി ജാൻസൺ എന്നിങ്ങനെ ഏഴു ആക്ഷൻ കോറിയാ ഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ആക്ഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും രണ്ടു പേർ കൂടി ഈ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ആക്ഷന് രംഗങ്ങള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
മലയോരമേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ പോളി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പോളച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ജോജു ജോർജ് എത്തുന്നത്. പോളച്ചന്റെ ജീവിതപോരാട്ടങ്ങളും പ്രതികാരവും ഇഴചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ‘വരവ്. ഇരുവരുടെയും കോമ്പോ ഗംഭീരമാക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷാജി കൈലാസും ജോജുവും. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
ഓൾഗാ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നൈസി റെജി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോമി ജോസഫ് ആണ്. വലിയ മുടക്കുമുതലിലും വൻ താരപ്പൊലിമയിലുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വലിയ താരനിര
ഹൈറേഞ്ചിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് പൂർണ്ണമായും ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മധ്യതിരുവതാം കൂറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ, രംഗങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
മുരളി ഗോപി, അർജുൻ അശോകൻ, വിൻസി അലോഷ്യസ്, ബാബുരാജ്,ബൈജു സന്തോഷ്, ദീപക് പറമ്പോൾ, ബിജു പപ്പൻ, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ബോബി കുര്യൻ, അശ്വിൻ കുമാർ, ബാലാജി ശർമ്മ, ചാലി പാലാ, രാധികാ രാധാകൃഷ്ണന് എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം മുൻനായിക സുകന്യയും സുപ്രധാനമായ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
മൂന്നാർ മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, തേനി, ഇടുക്കി, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയ ചിന്താമണി കൊലക്കേസ്, റെഡ് ചില്ലീസ്, ദ്രോണ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ എ.കെ. സാജനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും രചിക്കുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം - എസ്. ശരവണൻ, എഡിറ്റിംഗ്- ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം, സാബു റാം, മേക്കപ്പ് സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീറ സനിഷ്, സ്റ്റിൽസ് - ഹരി തിരുമല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-സ്യമന്തക് പ്രദീപ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേർസ് - ശിവൻ പൂജപ്പുര, അനിൽ അൻഷാദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - വിനോദ് മംഗലത്ത്. പി ആര് ഒ വാഴൂർജോസ്.
