മമ്മൂക്കയ്ക്കും ലാലേട്ടനും എതിരെ കൊലവെറിയോടെ; ആ നിമിഷം ഒരു മഹാഭാഗ്യം: വിശേഷങ്ങളുമായി ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്
11 വർഷത്തെ തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുകളെക്കുറിച്ചും ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 7:30 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിലെ പ്രിയനടൻ സിദ്ദിഖിൻ്റെ മകൻ എന്ന ലേബലിൽ എത്തി, ഇന്ന് തൻ്റേതായ അഭിനയശൈലിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ നടനാണ് ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്. പത്തേമാരിയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഷഹീൻ ഇന്ന് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള 'പേട്രിയറ്റ്' എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. 11 വർഷത്തെ തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുകളെക്കുറിച്ചും ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
നടൻ സിദ്ദിഖിൻ്റെ മകൻ എന്ന പേര് സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്?
മലയാള സിനിമ മേഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 11 വർഷങ്ങൾ. ഇക്കാലമത്രയും ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും സിനിമകൾക്കും സിദ്ദിഖ് എന്ന പേരിൻ്റെ സ്വാധീനം കൂടിയുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ മകന് ബലത്തിലാണ്. എൻ്റെ പേരായ ഷഹീന് ഒപ്പമുള്ള സിദ്ദിഖ് എന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പല സംവിധായകർക്കും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി. തുടർച്ചയായി സിനിമ അവസരം ലഭിച്ചതിനും പിതാവായ നടൻ സിദ്ദിഖിൻ്റെ പേരിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറച്ചുവെക്കപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്ത സത്യമാണ്.
പക്ഷേ, ഒരു താരപുത്രൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും കാലം നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
ഒരു നടൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ടുമാത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 10 വർഷം പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഇക്കാലയളവിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും മികച്ചതായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ രേഖാചിത്രം അടക്കമുള്ള കാമ്പുള്ള സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു മോശം അഭിപ്രായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം അഞ്ചോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്?
പുതിയ സംവിധായകരെയും അഭിനേതാക്കളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. പത്തേമാരി എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ കസബ എന്ന ചിത്രത്തിലും അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ്, ക്രിസ്റ്റഫർ എന്നീ സിനിമകളിലും പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ നാഴികക്കല്ലായ പേട്രിയറ്റ് എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും സംഭവിച്ചു. മമ്മൂക്ക യോടൊപ്പം ഏകദേശം അഞ്ച് സിനിമകളിലാണ് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്.
വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത് ദിലീപ് സുബ്ബരയ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഏകദേശം ആറോ ഏഴോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആരംഗം പൂർണമായി ചിത്രീകരിച്ചുതീർത്തത്. മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം ഞാനും സനലും ഇഷാനും ഒക്കെ ആ രംഗത്തിലുണ്ട്. വിമാനം റൺവേയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ, ആ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നിയിരുന്നോ?
ആധിയും ടെൻഷനും ശരിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എത്ര വലിയ കഥാപാത്രമായാലും മമ്മൂക്കയുടെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കുക എന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ആക്ഷൻ ടൈമിങ് അല്പം തെറ്റിയാൽ പോലും അടി മമ്മൂക്കയുടെ ദേഹത്ത് കൊള്ളും. ഞാൻ പേടിച്ച് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂക്ക തന്നെ ഇടപെട്ടു. "എടാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നീ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മമ്മൂക്ക തന്നെ കയർ പിടിച്ച് വരിഞ്ഞു മുറുക്കേണ്ട രീതി പറഞ്ഞു തന്നു. കയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ യഥാർഥത്ഥത്തിൽ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. ഒരു പോർഷനിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കൈയും ഉണ്ടാകും. അഥവാ കയർ മുറുകി പോയാലും മമ്മൂക്കാക്ക് തന്നെ ലൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
കയറുകൊണ്ട് വരിഞ്ഞുമുറുക്കി അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രംഗം മനോഹരമായ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് മമ്മൂക്കയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വർഷങ്ങളായി സംഘടന രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവിടെ പ്രകടമായത്.
എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മമ്മൂക്കയാണ് പറഞ്ഞുതന്നത്. അതായത് കൈയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ബലം കൊടുക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ.
സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം തന്നെയാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത്. വളരെയധികം സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആയിരിക്കും ഷോട്ടിന് തൊട്ടുമുമ്പ്. ആക്ഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനോടൊപ്പം സമ്മർദ്ദവും നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ടൈമിംഗ് തെറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പേട്രിയറ്റ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം സഹായിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല.
മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനുമെതിരെ കൊലവെറിയോടെ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രം! ആ അനുഭവം ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ?
സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കയുടെയും ലാലേട്ടൻ്റെയും കഥാപാത്രം ചാക്കോച്ചൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോടൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രം അവരെ ആക്രമിക്കാനായി വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചെയ്സ് ഫൈറ്റ് രംഗമാണ്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരങ്ങളായ മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ നേർക്കുനേർ നിന്നു നേരിടുകയാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം. മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും ഒരു നിമിഷമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം വിറപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം. അങ്ങനെയൊരു സീൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭാഗ്യം വേണം. കാരണം അവർ ഒന്നിക്കുന്നത് പോലും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ്. മലയാളത്തിലെ ബിഗ് എംസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു എക്സൈസ്മെൻ്റ് ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ തോന്നിയിരുന്നില്ല. കൗതുകകരമായ ഈ ഫാക്ടർ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്.
നാഗർകോവിലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ സീനിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് എന്ന് കേട്ടു. എത്രത്തോളം റിസ്ക് ആ രംഗത്തിനുണ്ടായിരുന്നു?
അതേ, ആരംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഗർകോവിലിൽ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള മേക്കിങ് ആയിരുന്നു. ആ രംഗത്തിനുവേണ്ടി രണ്ട് ടാറ്റാ സഫാരി കാറും ഒരു എക്സ്യുവി 500 കാറും പുതിയതായി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ച് ഫയർ ചെയ്യുക. വണ്ടി വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടു ചെന്ന് ഇടിക്കുക. ശേഷം വാതിലുകൾ ഇളക്കിമാറ്റി ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രോസസ്. എനിക്കുവേണ്ടി ഒരു ബോഡി ഡബിളും സജ്ജനായിരുന്നു. പരമാവധി രംഗങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് വാഹനമോടിച്ച് ആക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ വളരെ റിസ്കുള്ള രംഗങ്ങൾ ബോഡി ഡബിൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഒരുപാട് ദിവസം എടുത്താണ് ആ രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ആ രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ത്രില്ലിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ.
തീർച്ചയായും, ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കഥാപാത്രം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകരുത്. വളരെ പ്രതികൂലമായ റിസ്ക്കുള്ള രംഗങ്ങൾ ആകും ചിലപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് ആക്ഷനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കഥാപാത്രം കയ്യിൽ നിന്നു പോകും. രണ്ടും ഒരുപോലെ സന്തുലിതമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരല്പം ട്രിക്കിയാണ്. പേട്രിയറ്റിലെ കാർ ചെയ്സ് രംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർ സാധാരണ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നതിലും ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഓടിക്കണം. കാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പൂർണമായി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കഥാപാത്രം മുഖത്ത് പ്രകടമാകണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം അഭിനയിക്കുകയും വേണം. വെറുതെ കാറിൻ്റെ ഒരുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ മഹേഷ് നാരായണനെ പോലൊരു സംവിധായകൻ നമുക്ക് പിന്തുണയായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അഭിനയവും പ്രകടനവും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അളക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി അടുത്ത് വരും. മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും.
സിനിമ കണ്ടിട്ട് പിതാവിൻ്റെ (സിദ്ദിഖ്) പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
അത് പിതാവ് എൻ്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് തന്നെയാണ്.
പേട്രിയറ്റ് കാണാൻ അച്ഛൻ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രം നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് പേർ അച്ഛനോട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പൊതുവേ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഒരിക്കലും വിലയിരുത്താറില്ല. നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സംവിധായകന് സംതൃപ്തി വരുന്നതുവരെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കും. പിന്നീട് ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല. സുഹൃത്തുക്കളും അച്ഛനും ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട്. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അത് തിരുത്തി മുന്നേറും.
വീട്ടിലെ സിനിമാ ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയാണ്?
വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സിനിമാ ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ചോ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചോ വലിയ ചർച്ചകൾ അവിടെ നടക്കാറില്ല. എൻ്റെ അഭിനയ ഗുരു അച്ഛൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അഭിനയത്തെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. ആദ്യ കാലത്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ സീനിൽ നിൽക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് പരിഹരിച്ച് തന്നത് പിതാവ് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം നൽകിയ ടിപ്സാണ് പല അഭിനയ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാൻ കാരണമായത്.
അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സിനിമ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. 'പേട്രിയറ്റ്' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. നാലുപേരിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ പോയത്. പക്ഷേ ആ സിനിമ ഒരു വലിയ വിജയമായപ്പോൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രവും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഏതാണ് മികച്ചത് ഏതാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല.
പക്ഷേ ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഇപ്പോൾ വാഴ 2 എന്ന ചിത്രം വളരെ വലിയ സക്സസ് ആയി. ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 3 വരുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്.
എന്നെ തേടിവരുന്ന സിനിമകൾ വളരെ കുറവാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ സിനിമകൾ അന്വേഷിച്ചു പോകാറാണ് പതിവ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പല സംവിധായകരെയും നേരിൽ കണ്ടു. അവരുടെ സിനിമകളിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പറ്റിയ വേഷം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. എൻ്റെ രൂപത്തിനും അഭിനയ സിദ്ധിക്കും യോജിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അവസരങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.
ചില അഭിനേതാക്കൾ പെട്ടെന്ന് വലിയ താരങ്ങളായി മാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നാറുണ്ട്? താങ്കളും അത്തരമൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിയ ഹിറ്റും പദവിയും ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. നമുക്ക് അഭിനയ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെയുള്ള സംവിധായകർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു. പണ്ട് അനൂപ് മേനോൻ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് എന്ന സിനിമയിലെ ഷിബു വെള്ളായണി എന്ന കഥാപാത്രമാണ് നടൻ സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായത്. ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനു മുൻപും അദ്ദേഹം നല്ല നടൻ തന്നെയാണ്. ഒരു യോദ്ധാവിന് ഒരു വജ്രായുധം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണത വരിക. അതുപോലെ ഏതൊരു അഭിനേതാവിനും ഒരു സിനിമയും നല്ലൊരു കഥാപാത്രവും തേടിയെത്തണം. പേട്രിയറ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു വജ്രയുധമാണെന്ന് കരുതുന്നു.
ഒരു നായകനായി അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലി കൂടിയാണ്. ആ സിനിമയുടെ വിജയം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിലാണ്. ഒരു കാരക്റ്റർ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. ചെല്ലുക, ജോലി ചെയ്യുക, തിരിച്ചു വരുക. നമ്മളിൽ ഒരു നായകൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടത്തെ സംവിധായകരും നിർമാതാക്കളും പരിഗണിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്. നായകൻ എന്നതിനേക്കാൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പലതിനും ഒരു 'നെഗറ്റീവ് ടച്ച്' ഉണ്ടല്ലോ? അത് മനഃപൂർവമാണോ?
അത് ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ രൂപവും ശരീരഭാഷയും ഒക്കെ കാരണമാകാം. അത്തരം വേഷങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാകാം.
താങ്കളുടെ പിതാവ് സിദ്ധിക്കുമായി ചേർന്ന് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ?
തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. പണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും ജഗദീഷ് ചേട്ടനും സായികുമാറും ജയറാമേട്ടനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച എവർഗ്രീൻ ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ എനിക്കും അദ്ദേഹവുമായി അഭിനയിക്കണമെന്നുണ്ട്. രേഖാചിത്രം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു. പക്ഷേ അത് വലിയ സീൻ ഒന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു രംഗത്തിൽ വന്നു പോകുന്നു.
