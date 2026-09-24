ഒരു വര്ഷത്തില് 2,490 കോടി തകർന്നിട്ടും വീഴാതെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ! സമ്പത്തില് അമിതാഭ് ബച്ചനെപ്പോലും പിന്നിലാക്കിയ ആ രഹസ്യം എന്ത്?
2025ലെ ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ ആകെ സമ്പത്ത് 12,490 കോടിയായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. 2026ലെ പട്ടികയിൽ ഇത് 10,000 കോടിയായി കുറഞ്ഞു
Published : September 24, 2026 at 2:23 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ നടനെന്ന സ്ഥാനം വീണ്ടും നിലനിർത്തി ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ. 2026ലെ ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സമ്പത്ത് 10,000 കോടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ 2,490 കോടിയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ, സൽമാൻ ഖാൻ, ഹൃത്വിക് റോഷൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിൽ തുടരുകയാണ്.
ഒറ്റ വര്ഷത്തില് ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ സമ്പത്തിൽ 2,490 കോടിയുടെ ഇടിവ്
2025ലെ ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ ആകെ സമ്പത്ത് 12,490 കോടിയായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. 2026ലെ പട്ടികയിൽ ഇത് 10,000 കോടിയായി കുറഞ്ഞതോടെയാണ് ഒരു വർഷത്തിനിടെ 2,490 കോടിയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത്.
ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ സമ്പത്ത് സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസും നിക്ഷേപങ്ങളും സമ്പത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് എന്ന നിർമാണ കമ്പനിയും ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റില് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്പോർട്സ് വഴിയുള്ള കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിലുള്ള നിക്ഷേപവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് താൽപര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, ഹുറൂൺ പട്ടികയിലെ സമ്പത്ത് കണക്കുകൾ ഏകദേശ കണക്കുകളാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, മറ്റ് ആസ്തികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നൽകുന്ന മൂല്യനിർണയത്തിൻ്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കണക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തുവന്ന ഹുറൂൺ ഗ്ലോബൽ റിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ സമ്പത്ത് 10,800 കോടിയായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.
അമിതാഭ് ബച്ചൻ രണ്ടാമത്; സൽമാനും ഹൃത്വിക്കിനും മുന്നേറ്റം
2026ലെ പട്ടികയിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ നടന്മാരിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സമ്പത്ത് 4,000 കോടിയാണ്. 2025ലെ പട്ടികയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന 1,630 കോടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ദീർഘകാലത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് പുറമെ നിക്ഷേപങ്ങൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, കുടുംബ ഓഫീസിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആസ്തികൾ എന്നിവയും അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മറ്റ് മുൻനിര താരങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന സമ്പത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.
സൽമാൻ ഖാനും 2026ലെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സമ്പത്ത് 3,000 കോടിയാണ്. ഹൃത്വിക് റോഷൻ 2,500 കോടി സമ്പത്തുമായി പട്ടികയിൽ അടുത്ത സ്ഥാനത്തുണ്ട്. 2025ൽ ഹൃത്വിക് റോഷൻ്റെ സമ്പത്ത് 2,160 കോടിയായാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ്, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ബ്രാൻഡായ HRX ബിസിനസ് താൽപര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പട്ടികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങളും ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജൂഹി ചൗളയും കരൺ ജോഹറും 2025ലെ ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും 2026ലെ പട്ടികയിൽ ഇവരുടെ പേരുകൾ കാണുന്നില്ല. 2025ൽ ജൂഹി ചൗളയുടെ കണക്കാക്കപ്പെട്ട സമ്പത്ത് 7,790 കോടിയും കരൺ ജോഹറിന്റേത് 1,880 കോടിയുമായിരുന്നു.
സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ളവരും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാമായണം സിനിമയുടെ നിർമാതാവായ നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പിതാവ് നരേഷ് മൽഹോത്രയ്ക്ക് 16,000 കോടിയുടെ കണക്കാക്കപ്പെട്ട സമ്പത്താണുള്ളത്. സിനിമാ നിർമാതാക്കളായ ഭൂഷൺ കുമാർ, റോണി സ്ക്രൂവാല, കലാനിധി മാരൻ എന്നിവരും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രം കിംഗ്
അതേസമയം, ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രമായ കിംഗ് റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ദീപിക പദുകോൺ, റാണി മുഖർജി, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, സുഹാന ഖാൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രാഘവ് ജുയാൽ, ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്, അർഷദ് വാർസി, ജാക്കി ഷ്രോഫ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡിസംബർ 24ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ, ഡ്യൂൺ പാർട്ട് 3 തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസുകൾക്കിടയിലാണ് ‘കിംഗ്’ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
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