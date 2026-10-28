'ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ, എന്തൊരു കോപ്പിയടി'! ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ 'കിംഗ്' പോസ്റ്ററിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോള് മഴ
ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ 'കിംഗ്' സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വിമര്ശനങ്ങള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 1:05 PM IST
ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്ഷൻ ചിത്രമായ ‘കിംഗ്’ന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം ശക്തമാകുന്നു. രൺവീർ സിംഗ് നായകനായെത്തിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രം ‘ധുരന്ധർ’ന്റെ പോസ്റ്ററുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് വിമര്ശനം.
ഒക്ടോബർ 27ന് പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്ററിലെ തീപാറുന്ന പശ്ചാത്തലവും ഫ്രെയിമിങ്ങും കളർ ടോണുമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകുന്നത്. ഡോണി യെൻ നായകനായ ‘റേജിങ് ഫയർ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുമായും ചിലർ സാമ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
ചുണ്ടിൽ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവുമായി, കൈയിൽ തോക്കുമായി തീപാറുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ നടന്നുവരുന്ന ഷാരൂഖ് ഖാനെയാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററിൽ കാണാനാകുന്നത്. പോസ്റ്റര് പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളില് തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യത ആരാധകരില് നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് രണ്ടു സിനിമകളുടെയും പോസ്റ്ററുകള് തമ്മില് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രോളുകളെത്തിയത്.
Shah Rukh Khan dropped a new poster for King. SRK walking through fire, rose in mouth, intense look. Christmas release.Netizens immediately started comparing it to Ranveer Singh’s Dhurandhar 2 poster. Same fire aesthetic, similar framing. Some also pointed to a Chinese film called Raging Fire. Comments are calling it a cheap copy or AI-generated.The film is still months away. The poster debate has already started. #King #ShahRukhKhan #ShahRukhKhan𓀠— CultureXCut (@cultureXcutt) October 27, 2026
പോസ്റ്ററിലെ എഡിറ്റിങ്ങും ഡിജിറ്റൽ രൂപകൽപ്പനയുമാണ് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതാണെന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയർന്നുണ്ട്. ‘ധുരന്ധർ’ന്റെ ദൃശ്യഭംഗിയും പശ്ചാത്തലവും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ചിലരുടെ ആരോപണം.
😭 Sabko Dhurandhar Banna Hai! Shah Rukh Khan's #King vs Ranveer Singh's #Dhurandhar2 🔥 Two superstars, two intense looks, and one striking similarity: fiery backgrounds, rugged styling and larger-than-life action vibes! The side-by-side poster comparison has given fans fresh meme material. 😂 But here's the interesting part: Bollywood's action heroes are increasingly being presented through darker, grittier visuals rather than traditional superstar glamour. Same intensity in the posters, but will the films deliver equally distinctive characters? For now, the poster battle is entertaining enough! 🍿— Bhavesh Gujrati (@Bhaveshlivelife) October 28, 2026
‘ധുരന്ധർ’ന്റെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ആശയം പകർത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി നിരവധി പേർ സോഷ്യല് മീഡിയയില് രംഗത്തെത്തി. ‘ലിയോൺ: ദി പ്രൊഫഷണൽ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽനിന്ന് തിരക്കഥയും ‘ധുരന്ധർ’ന്റെ പോസ്റ്ററിൽനിന്ന് ഡിസൈൻ ആശയവും പകർത്തിയെന്ന പരിഹാസങ്ങളും എക്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, രണ്ട് പോസ്റ്ററുകൾക്ക് ദൃശ്യപരമായ സാമ്യമുണ്ടെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം കോപ്പിയടിയാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഷാരൂഖ് ഖാനെ പിന്തുണച്ചും ചിലർ രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
King poster looks like cheap copy of Dhurandhar The Revange poster 😂😭 https://t.co/mqZhAUknd0— Akki🔥RJ (@akkian_lifetime) October 27, 2026
അതേസമയം, തന്റെ 61 ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ‘കിംഗ്’ലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഷാരൂഖ് ഖാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ക്രൂരനും ഗ്രേ ഷെയ്ഡുകളുള്ളതുമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
നായകനും വില്ലനും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ‘ഡർ’, ‘ഡോൺ’, ‘അഞ്ചാം’, ‘ബാസിഗർ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘കിംഗ്’ റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടൈൻമെന്റും മാർഫ്ലിക്സ് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് നിർമിക്കുന്നത്.
So called king khan copied dhurandhar poster, kya din aa gaye hai hakle ke 😂— Praful Rajpurohit (@prafulrjpurohit) October 27, 2026
ഷാരൂഖ് ഖാനൊപ്പം സുഹാന ഖാൻ, ദീപിക പദുകോൺ, റാണി മുഖർജി, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, അർഷാദ് വാർസി, അനിൽ കപൂർ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. 2026 ഡിസംബർ 24ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.