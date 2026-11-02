പ്രണയ ജോഡികളായി ഷാരൂഖും ദീപികയും വീണ്ടും; കിംഗ് ഖാന് പിറന്നാള് സമ്മാനമായി 'കിംഗിലെ' ആദ്യ ഗാനമെത്തി
ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിനായി ഒന്നിച്ച് അര്ജിതും പോപ്പ് ഗായകന് എഡ് ഷീരനും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 5:09 PM IST
ബോളിവുഡ് ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'കിംഗ്'. ഷാരൂഖ് ഖാനും ദീപിക പദുക്കോണും പ്രധാന വേഷത്തില ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റര് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനവും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. 'തു മില് ജായേ' എന്ന ഗാനമാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അര്ജിത് സിങ്ങും മധുബന്തി ബാഗ്ചിക്കുമൊപ്പം പോപ്പ് ഗായകന് എഡ് ഷീരനമാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാനത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്പ് എഡ് ഷീരന്റേതാണ്. സച്ചിന്- ജിഗര് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. കുമാര് ആണ് ഗാനത്തിന് വരികള് കുറിച്ചത്.
ദീപിക പദുക്കോണ്- ഷാരൂഖ് ഖാന് ജോഡികളുടെ കെമസ്ട്രിക്കൊപ്പം മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനുമാണ് ഗാനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. കിംഗ് ഖാന്റെ 61 ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഗാനം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷനും തീവ്രതയും പ്രണയവും ഒത്തുചേരുന്ന ചിത്രമാണിതെന്നാണ് സൂചന.
'പത്താൻ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകൻ സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദും ഷാരൂഖും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സുഹാന ഖാൻ, ദീപിക പദുക്കോൺ, ജാക്കി ഷ്റോഫ്, അനിൽ കപൂർ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, അർഷാദ് വാർസി, റാണി മുഖർജി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. കരീന കപൂർ ഖാൻ ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്.
സുജോയ് ഘോഷ്, സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ്, സുരേഷ് നായർ, സാഗർ പാണ്ഡ്യ, അബ്ബാസ് ടയർവാല എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടൈൻമെന്റും മാർഫ്ലിക്സ് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം.
ഡിസംബർ 24-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതേ ക്രിസ്മസ് റിലീസ് നിരവധി ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളും എത്തുന്നതിനാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പന് മത്സരമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കിംഗ്' സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററിന് ട്രോളുകളും വലിയ വിമര്ശനങ്ങളും ഉയര്ന്നിരുന്നു. . രൺവീർ സിംഗ് നായകനായെത്തിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രം ‘ധുരന്ധർ’ന്റെ പോസ്റ്ററുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു വിമര്ശനം.
ഒക്ടോബർ 27ന് പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്ററിലെ തീപാറുന്ന പശ്ചാത്തലവും ഫ്രെയിമിങ്ങും കളർ ടോണുമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകുന്നത്. ഡോണി യെൻ നായകനായ ‘റേജിങ് ഫയർ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുമായും ചിലർ സാമ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
ചുണ്ടിൽ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവുമായി, കൈയിൽ തോക്കുമായി തീപാറുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ നടന്നുവരുന്ന ഷാരൂഖ് ഖാനെയാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. പോസ്റ്റര് പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളില് തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യത ആരാധകരില് നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് രണ്ടു സിനിമകളുടെയും പോസ്റ്ററുകള് തമ്മില് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രോളുകളെത്തിയത്.