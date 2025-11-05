ETV Bharat / entertainment

"ഒരു വൈകുന്നേരം നമ്മുക്കൊന്ന് ഒത്തുകൂടണം"; സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കത്തിച്ച് മോഹന്‍ലാലും ഷാരൂഖ് ഖാനും

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെയും എക്‌സ് പോസ്‌റ്റുകള്‍. ഷാരൂഖിന്‍റെ ജന്മദിനത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ അയച്ച പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു ബോളിവുഡ് കിംഗ് ഖാന്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍.

SHAH RUKH KHAN MOHANLAL SRK BIRTHDAY ഷാരൂഖ് ഖാന്‍
Shah Rukh Khan and Mohanlal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും ബോളിവുഡ് കിംഗ് ഖാന്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സന്ദേശങ്ങളാണിപ്പോള്‍ രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള ആരാധകര്‍ ആഘോഷമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെ 60-ാം ജന്മദിനം. പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. മോഹന്‍ലാലും ഷാരൂഖിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിരുന്നു.

"പ്രിയപ്പെട്ട ഷാരൂഖിന് ജന്മദിനാശംസകൾ. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സന്തോഷം പോലെ, അനന്തമായ സ്നേഹവും ചിരിയും മാന്ത്രികതയും ഞാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു", ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഷാരൂഖിന് മോഹന്‍ലാല്‍ ജന്മദിനാശംസള്‍ നേര്‍ന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷാരൂഖ് ഖാന്‍. "നന്ദി, താങ്കളെയും ഭാര്യയെയും പുരസ്‌കാര ദാന ചടങ്ങില്‍ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷം. ഒരു വൈകുന്നേരം നമ്മുക്കൊന്ന് ഒത്തുകൂടണം. അത് ഉടന്‍ സംഭവിക്കട്ടെ" -ഷാരൂഖ് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം അടുത്തിടെ, ഡല്‍ഹിയിലെ വിജ്ഞാന്‍ ഭവനില്‍ നടന്ന 71-ാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ദാദാസാഹിബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ, മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായി ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാനും പുരസ്‌കാര വേദിയിലെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണമായി മാറിയിരുന്നു.

പുരസ്‌കാര വേദിയിലെത്തിയ ഷാരൂഖ്, തന്‍റെ ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടിയിരുന്നു. സദസ്സില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഭാര്യ സുചിത്രയ്‌ക്ക് കസേര ഒരുക്കിയും ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ സദസ്സിലെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

മോഹന്‍ലാലിനും സുചിത്രയ്‌ക്കും അടുത്തായിരുന്നു ഷാരൂഖിന്‍റെ ഇരിപ്പിടം. പുരസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സദസ്സില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന മോഹന്‍ലാലിനെയും ഭാര്യയെയും ഹൃദയപൂര്‍വ്വമാണ് ഷാരൂഖ് സ്വീകരിച്ചത്. സുചിത്രയ്ക്ക് കസേര ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അവര്‍ ഇരുന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് ഷാരൂഖ് സ്വന്തം ഇരിപ്പിടത്തില്‍ ഇരുന്നത്. ഷാരൂഖിന്‍റെ ഈ പ്രവര്‍ത്തി താരത്തിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ പ്രശംസയും കൈയ്യടിയും നേടിക്കൊടുത്തു.

അറ്റ്‌ലി സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ജവാനി'ലൂടെയാണ് (2023) ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ മികച്ച നടനുളള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. 33 വര്‍ഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഷാരൂഖ് തന്‍റെ 59-ാം വയസ്സില്‍ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. അതേസമയം 2005ല്‍ ഷാരൂഖിനെ രാജ്യം പത്‌മശ്രീ നല്‍കി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി ഫിലിം ഫെയര്‍ അവാര്‍ഡുകളും താരത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും ഷാരൂഖിന്‍റെയും ഇരിപ്പിടം അടുത്തടുത്ത്, സുചിത്രയ്‌ക്ക് കസേര ഒരുക്കി ഷാരൂഖ് ഖാന്‍; കിംഗ് ഖാന് കൈയ്യടി

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN
MOHANLAL
SRK BIRTHDAY
ഷാരൂഖ് ഖാന്‍
SHAH RUKH KHAN THANKS MOHANLAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.