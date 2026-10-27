ചുണ്ടുകള്ക്കിടയില് റോസാപ്പൂവും കൈയില് തോക്കും! ആക്ഷനും പ്രണയവും നിറഞ്ഞ ലുക്കിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ; 'കിംഗ്' പുതിയ പോസ്റ്റർ
ആവേശം നിറച്ച് പുത്തന് പോസ്റ്റര്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ചിത്രം ഡിസംബര് 24 ന് തിയേറ്ററുകളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 2:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആക്ഷനും തീവ്രതയും പ്രണയവും ഒത്തുചേരുന്ന ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'കിംഗി'ന്റെ പുത്തന് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്. തന്റെ 61-ാം പിറന്നാളിന് മുന്നോടിയായി താരം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്.
നെഞ്ചില് രക്തം കൊണ്ടു വരച്ച ഹൃദയത്തിന്റെ രൂപവും ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവും കൈയിൽ തോക്കുമായി തീജ്വാലകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഷാരൂഖിന്റെ വേറിട്ട ലുക്ക് ആരാധകരുടെ ആവേശം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റര് പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളില് തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ക്രിസ്മസ് റിലീസായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിനായി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പോസ്റ്ററിനൊപ്പം രസകരമായ അടിക്കുറിപ്പും ഷാരൂഖ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഇന്ന് ഞാൻ ഓർത്തത്... ഖാത്തിലിനെയല്ല... ആഷിഖ് ഹൂനെയാണ്..." എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ കുറിപ്പ്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും പ്രണയത്തിനും പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഷാരൂഖ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനയായാണ് പുതിയ പോസ്റ്റർ നല്കുന്നത്.
2023-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഡങ്കി'ക്കു ശേഷം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെതായി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'കിംഗ്'. 'പത്താൻ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകൻ സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദും ഷാരൂഖും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
സുഹാന ഖാൻ, ദീപിക പദുക്കോൺ, ജാക്കി ഷ്റോഫ്, അനിൽ കപൂർ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, അർഷാദ് വാർസി, റാണി മുഖർജി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. കരീന കപൂർ ഖാൻ ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്.
സുജോയ് ഘോഷ്, സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ്, സുരേഷ് നായർ, സാഗർ പാണ്ഡ്യ, അബ്ബാസ് ടയർവാല എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടൈൻമെന്റും മാർഫ്ലിക്സ് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം.
ഡിസംബർ 24-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതേ ക്രിസ്മസ് റിലീസ് നിരവധി ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളും എത്തുന്നതിനാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പന് മത്സരമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ദീപാവലി റിലീസായി രണ്ബീര്- സായ് പല്ലവി- യഷ് ഒരുമിക്കുന്ന രാമായണ പാര്ട്ട് 1, മോഹന്ലാലിന്റെ അതിമനോഹരം, അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ, ഡ്യൂൺ: പാർട്ട് ത്രീ, ജുമാൻജി: ഓപ്പൺ വേൾഡ് തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് വമ്പന് ചിത്രങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട്.