ദില്വാലേ ദുല്ഹനിയ ലേ ജായേംഗെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് 30 വര്ഷങ്ങള്; ലെസ്റ്റർ സ്ക്വയറിൽ രാജും സിമ്രാനും ഇപ്പോഴും പ്രണയിക്കുകയാണ്
ഷാരൂഖ് ഖാനും കാജോളും ഒരുമിച്ചെത്തിയ എക്കാലത്തേയും ഐക്കോണിക് ചിത്രമാണ് ദില്വാലെ ദുല്ഹനിയാ ലെ ജായേംഗാ. ചിത്രം റിലീസായി 30 വര്ഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 4:32 PM IST
ബോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തേയും പ്രണയ താരജോഡികളാണ് ഷാരൂഖ് ഖാനും കാജോളും. ആദിത്യ ചോപ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത ദില്വാലെ ദുല്ഹനിയാ ലെ ജായേംഗാ തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിട്ട് 30 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറവും ആ താരജോഡികള് ഇന്നും പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആ താരജോഡികള് ലണ്ടനില് വീണ്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതും അതേ പ്രസരിപ്പോടെ...
കാജോളും ഷാരൂഖ് ഖാനും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ദില്വാലേ ദുല്ഹനിയ ലേ ജായേംഗെ. ആരാധകരും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും അതിന്റെ ആഘോഷത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചിന്റെ വെങ്കല പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും വൈറലാവകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലണ്ടനിലാണ് ഈ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1995 ഒക്ടോബര് 20-നാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാജ് മല്ഹോത്രയായി ഷാരൂഖും സിമ്രാനായി കജോളും തകര്ത്തഭിനയിച്ചു. യൂറോപ്പിന്റെയും പഞ്ചാബിന്റെയു മനോഹാരിത ഒരുപോലെ ഒപ്പിയെടുത്ത ഫ്രെയിമുകള്. അതിലേറെ മികച്ച ഏഴ് പാട്ടുകള് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാന്.
ലണ്ടനില് താമസിക്കുന്ന ബല്ദേവും(അംരീഷ് പുരി) കുടുംബവും സ്വന്തം നാടായ പഞ്ചാബിലേക്ക് മടങ്ങാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. കര്ക്കശക്കാരനായ പിതാവിനെ സമ്മതിപ്പിച്ച് മകള് സിമ്രാന് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം യൂറോപ്പില് ഒരു യാത്ര പോകുന്നു. ആ യാത്രയ്ക്കിടയില് രാജ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. തികച്ചും അലസനും താന്തോന്നിയുമായ ഒരു പയ്യന്. യാത്ര അവസാനിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുവരും പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്. എന്നാല് അച്ഛന് ധരംവീറിന്റെ ഓമനപുത്രനായ രാജ് പിതാവിന്റെ സമ്മതോടെ സിമ്രാനോട് പ്രണയം പറയാന് പോകുന്നു. സിമ്രാനും കുടുംബവും സ്വന്തം മണ്ണായ പഞ്ചാബിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നും വൈകാതെ അവളുടെ വിവാഹമാണെന്നും അറിയുന്നു. രാജ് പഞ്ചാബിലേക്ക് മടങ്ങി അവളുടെ പ്രതിശ്രുത വരനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ആ വീട്ടില് കയറിപ്പറ്റുകയാണ്. അച്ഛന് ഒരിക്കലും ആ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന സിമ്രാന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കേള്ക്കാള് രാജ് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും സിമ്രാന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു രാജ്. ഒടുവില് അച്ഛന് സമ്മതിക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടയില് ഇരുവരുടെയും പ്രണയം വിജയമാകുന്നു. ഈ പ്രണയം വളരെ മനോഹരമായാണ് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. സിനിമ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രണയ നായകനായി ഷാരൂഖ് ഖാന് വളരുകയും ചെയ്തു. വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജിനേയും സിമ്രാനേയും മറക്കാന് ഇന്നും സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
Kajol and SRK posing next to their statue 💕 pic.twitter.com/2ypoB19kw3— kajol updates (@kajolupdates) December 4, 2025
ലണ്ടനിലെ ലെസ്റ്റർ സ്ക്വയറിൽ വെങ്കല പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായേങ്കെയുടെ 30 വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ പ്രതിമനിര്മിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള് ആരംഭിച്ചത്. അനാച്ഛാദന ചടങ്ങില് ഷാരൂഖ് ഖാനും കാജോളും പങ്കെടുത്തു. കറുത്ത സ്യൂട്ട് ധരിച്ചാണ് ഷാരൂഖ് ഖാന് ചടങ്ങിനെത്തിത്. സ്കൈ ബ്ലൂ സാരിയണിഞ്ഞാണ് കാജോള് എത്തിയത്. ഇരുതാരങ്ങളും ഇതേ വേഷത്തില് വീണ്ടും വേദിയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ സീമ്രാന്റെയും രാജിന്റെയും ഓര്മകള് പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില് വീണ്ടും തുടിച്ചു.
"ദിൽവാലെ ദുൽഹാനിയ ലേ ജായേങ്കെ (DDLJ) യുടെ 30 വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ന് ലണ്ടനിലെ ലെസ്റ്റർ സ്ക്വയറിൽ രാജ് & സിമ്രാന്റെ വെങ്കല പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഷാരൂഖ് ഖാന് പറഞ്ഞു. സീൻസ് ഇൻ ദി സ്ക്വയർ ട്രെയിലിൽ ഒരു പ്രതിമ കൊണ്ട് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ് DDLJ എന്നതിൽ അവിശ്വസനീയമാം വിധം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് സാധ്യമാക്കിയതിന് യുകെയിലെ എല്ലാവർക്കും വലിയ നന്ദി. നിങ്ങൾ ലണ്ടനിലാണെങ്കിൽ രാജിനെയും സിമ്രാനെയും സന്ദർശിക്കൂ... DDLJ യുമായി കൂടുതൽ ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു..." ഷാരൂഖ് ഖാന് പറഞ്ഞു.
