ഓരോ ക്ലിക്കിനും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വരെ ആരാധകർ; എംവിഡിക്കാരനായ വൈല്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ
മികച്ച വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം, ഓരോ ക്ലിക്കിനും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വരെ ആരാധകർ, ഷഫീഖ് ബഷീർ അഹമ്മദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 8:05 PM IST
അക്കി വിനായക്
കാക്കി ധരിച്ച ഷഫീഖ് ബഷീർ അഹമ്മദ് കയ്യിൽ ഒരു ക്യാമറയുമായി വരികയാണെങ്കിൽ കാണുന്നവൻ്റെ നെഞ്ചിടിക്കും. റോഡിൽ ആരുടെയെങ്കിലും നേരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിഴ ഉറപ്പ്. എന്നാൽ കാക്കി അഴിച്ചു വച്ച് ക്യാമറ കയ്യിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലിക്കിനും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വരെ ആരാധകർ...
മികച്ച വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നിരവധി തവണ നേടുകയും, രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ അംഗീകാരങ്ങളും പ്രശംസയും നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഷഫീഖ് ബഷീർ അഹമ്മദ് മൂവാറ്റുപുഴ ആർടിഒ കൂടിയാണ്.
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ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർഥതയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു പിടിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള ഇഷ്ടവും കലര്ന്ന ഷഫീഖ് ബഷീർ അഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതം അത്യധികം കൗതുകവും പ്രചോദാത്മകവുമാണ്. ഇതിനോടകം 22ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ഷഫീഖ് ബഷീർ അഹമ്മദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
പാഷനും സേവനവും ഒരുമിച്ച്
കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായി ഞാൻ ആർടിഒ ആയി ആത്മാർഥ സേവനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. ജോലി കിട്ടുന്നതിനും എത്രയോ മുമ്പാണ് വൈല്ഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള അഭിനിവേശം ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ക്യാമറകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങി. പിന്നീട് കയ്യിലെ ക്യാമറയും ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹവും പതിയെ വളർന്നു. പാഷനും ജീവിതവും സുഗമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യമായിരുന്നു.
ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയ ജോലി. ആ ജോലിയിലൂടെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് കടമയായി മാറി. കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തു, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. അവധി ദിവസങ്ങളും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലീവ് ദിവസങ്ങളും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി. ജോലിയും പാഷനും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നാളിതുവരെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ആർടിഒ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമാണ് യാത്രകൾ. 2008 മുതൽ 2013 വരെ ഞാൻ എൽ ഡബ്ലിയുഒ ആയിരുന്നു. അക്കാലത്താണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകൾക്ക് ധാരാളം സമയം ലഭിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കാട്ടിൽ ചിലവഴിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചത്.
ആർടിഒ ആയതിനുശേഷം പരമാവധി രണ്ടു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു ദിവസമോ മാത്രമേ മാറിനിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സർക്കാർ അനുമതിയോടുകൂടിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യുക. തുടക്കകാലത്ത് ഒരു എൻജിഒയുടെ പിൻബലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ തോമസ് വിജയൻ എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറോടൊപ്പം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
കയ്യിൽ ഒരു ക്യാമറയുമായി യാത്ര
പ്രവാസിയായ അച്ഛൻ ലീവിന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു പെൻ്റാക്സ് ക്യാമറയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിത്തിരിവ്. ടു എക്സ് സൂം ലഭിക്കുന്ന ആ ക്യാമറയിൽ ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ആ ക്യാമറയിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്താൽ തൽസമയം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഫിലിം പ്രോസസ് ചെയ്ത് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കണം. ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ മോഡ് ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡിഎസ്എൽആർ ക്യാമറകൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങി. 2008 ഓടുകൂടിയാണ് സുഹൃത്തായ അഭിലാഷിൻ്റെ പ്രേരണയില് ആദ്യത്തെ ഡി എസ് എൽ ആർ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഞാനും അദ്ദേഹവും ദുബായിൽ നിന്ന് കെനിയയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തി ഡി എസ് എൽ ആറിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകകളിലൂടെ വന്ന അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഭാഗ്യവും കഴിവും ജീവിതത്തില് മുതല്ക്കൂട്ടായി..
ഞാൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ 70% കഴിവും 30% ക്യാമറയുമാണ് ഘടകമാകുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ 60% ക്യാമറയും 40% കഴിവും എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഭാഗ്യവും കഴിവും കൃത്യമായി ഇടകലരുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല ചിത്രം ജനിക്കുക. ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഈയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക.
വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പൂർണമായും ഒരു കലാകാരനിൽ നിക്ഷിപ്തമല്ല. ആദ്യകാലത്ത് ഷട്ടർ ഉള്ള ഡിഎസ്എൽആർ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പകര്ത്തി സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ കയ്യിലെടുത്ത് ദൈവത്തെ പ്രാർഥിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് കയറി ഫോട്ടോകള് എടുക്കുന്നു. മനസാന്നിധ്യവും കഴിവും ഭാഗ്യവും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാന് പിന്തുണച്ചു. എന്നിലെ കലാകാരൻ്റെ നേർച്ചിത്രം ഇതുതന്നെയാണ്.
ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പിന്നാമ്പുറ കഥകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോട്ടം..
ടൈറ്റ് ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒഴികെ, സാഹചര്യത്തെ ഇടകലർത്തി എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്കും ഒരു കഥ പറയാനുണ്ടാകും. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പൊതുവേ ചലഞ്ചിങ് എന്നാണ് പറയപ്പെടാറുള്ളത്. പക്ഷേ കാടറിഞ്ഞു, ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്യാമറയുമായി കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരിക്കലും ചാലഞ്ചിങ് ആയ മേഖലയല്ല. എൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനിക്ക് നൽകിയ തിരിച്ചറിവാണിത്. ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു സാഹസികത ഉണ്ടെന്നും, പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്താണ് അത്തരമൊരു ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെന്നും തോന്നാം.
സാധാരണ കാട്ടിൽ കയറിയാൽ നല്ല ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെയൊരിക്കൽ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കടുവയുടെ സാമീപ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒരു ഇരപിടിയൻ കടുവ. കടുവയെ നേരിൽ കണ്ടതും മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് കടുവയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങി. ശരീരം വളച്ചുവച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എന്നെ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഒരുപക്ഷേ ആ കടുവയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല.
ഇരയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആ കടുവ എന്നെ ലക്ഷ്യം വച്ചു. അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ധാരാളമായി ഞാനെൻ്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് പകർത്തി. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുകയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ മനുഷ്യ സാമീപ്യം മനസിലാക്കിയ കടുവ ഓടിപ്പോയി. ഈ ചിത്രം കാണുന്ന ഏതൊരാളും കരുതുക കടുവ എന്നെ ആക്രമിക്കാനായി ശ്രമിച്ച സമയത്ത് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ആകുമെന്നാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു വന്യജീവിയും ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കാൻ മുതിരില്ല.
അന്ന് കടുവ കാടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടി പോയപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ക്യാമറയുമായി പോയെങ്കിലും പെട്ടന്ന് ഒരു കമ്പിൽ ചവിട്ടിയതോടെ കടുവ എൻ്റെ സാമീപ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് ഭയന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒറ്റയാനായ കാട്ടുപോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. കടുവയെ കണ്ടു കാട്ടുപോത്ത് വിരണ്ടു. അത് ഓടിയെടുത്തത് എൻ്റെ നേരെ. ഞാൻ ഓടി മാറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ താഴെ വീഴുകയും സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അനുഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ സാഹസികമായി തോന്നുമെങ്കിലും, സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. ഇതൊരു സാഹസികമായ അനുഭവമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വീഴാതെ നോക്കാമായിരുന്നു.
കാടില് നിന്നും ലഭിച്ചത് കൗതുകമായ അനുഭവങ്ങൾ..
കാട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു കൗതുകമാണ്. കാടിനുള്ളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കാടിനെ അറിയാതെ കാടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അത്യന്തം അപകടകരമായതുകൊണ്ടാണ് പ്രവേശനം വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്. മരുഭൂമിയും കടലും കാടും ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ്. വഴിതെറ്റുക, രാത്രിയിൽ അഭയം ലഭിക്കാതെ അപകടത്തിൽ പെടുക, സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ജീവികൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുക അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള മോഹമാണ് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
"സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന തവിട്ട് കരടികൾ"
സാൽമൺ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ റഷ്യയിലെ പെട്രോപൗലോസ്കി എന്ന ആർട്ടിക് പ്രദേശത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും കാടിനെക്കുറിച്ചും തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃത്യമായ ധാരണ അന്ന് ഞങ്ങളെ നയിച്ച അധികാരികൾ പകർന്നു തന്നിരുന്നു. ആ ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ഇന്നും മനസിൽ മായാതെ കിടക്കുകയാണ്. സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന തവിട്ട് കരടികൾ..
ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് കാണാനും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും സാധിച്ചു. അന്നൊരു തവിട്ടു കരടി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു. ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയന്നു. മാനസിക സമ്മർദം ഇരട്ടിച്ചു. കരടിയെ അകറ്റാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡ് ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്തു. ഇത്രയും സ്വച്ഛന്ദമായി ജീവികൾ വസിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ, മനോഹരമായ ഭൂമി. സ്വർഗതുല്യമായ ആ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു.
കുറുൽസ് ലേക് പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശന അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സൽമൺ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന തവിട്ടു കരടികൾ ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പരമാവധി അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് 30 പേർക്കൊക്കെയാണ്. ഒരു ജീവിതകാലയളവില് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് സാൽമൺ. ശുദ്ധജലത്തിൽ ജനിക്കുകയും, അവിടെനിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ഏഴു കടലും താണ്ടി മുട്ടയിടാൻ തിരികെ ജനിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ അവ എത്തിച്ചേരുന്നതുമാണ് പ്രത്യേകത.
മുട്ടയിടാൻ പാകമാകുമ്പോൾ സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളുടെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. തൊലി കട്ടിയാകുന്നതോടുകൂടി ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് എടുക്കാനും പുറത്തേക്കെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് അമ്മ മത്സ്യവും അച്ഛന് മത്സ്യവും ചേർന്ന് നാലായിരത്തിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകും. മുട്ടയിടൽ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ മത്സ്യവും അച്ഛൻ മത്സ്യവും മരിക്കുന്നു. അവയുടെ ശരീരം ജൈവ വിഘടനത്തിന് പാത്രമായി ആൽഗകളും, മറ്റു ജൈവ മൂലകങ്ങളുമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ആകുന്നു.
മുട്ടയിടാനായി കടലിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളെ തവിട്ടുകരടികൾ വേട്ടയാടാറുണ്ട്. തണുപ്പുകാലത്ത് ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം പകരാനുള്ള കൊഴുപ്പ് കരടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.
നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ നേരിട്ടു കാണാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് അന്ന് ലഭിച്ചത്. ആ നിമിഷങ്ങൾ ഒക്കെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവഭാഗ്യമാണ്.
എം വി ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കയ്യിലെ ക്യാമറ..
എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ വന്നതിനുശേഷം ആണ് ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങളിൽ വലിയ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഹെൽമെറ്റും ഒക്കെ ധരിച്ച് തുടങ്ങി. അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പിന്നെ എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറയെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ.. ആ ക്യാമറകൾ ജനരക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ്. ഒരു ഫൈൻ ലഭിച്ചാലും ആ ഫൈൻ കൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല.
രണ്ടു ബൈക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ചാടി എണീറ്റ് പരസ്പരം പഴിചാരുന്നു വഴക്ക് കൂടുന്നു. അങ്ങനെ ചാടി എണീക്കാനും വഴക്കു കൂടാനും അവർക്ക് സാധിച്ചത് തലയിൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഭൂരിഭാഗം പേരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എംവിഡി നിലവിൽ വീഡിയോകളാണ് ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നത്. എന്നാലാണ് കുറ്റം കൃത്യതയോടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. എംവിഡിയുടെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്.
പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്
എനിക്ക് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മികച്ച വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അഞ്ചോളം സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ അയക്കാറില്ല.
ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരം
പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരു കടുവയുടേതാണ്. പറമ്പിക്കുളത്തു നിന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച. യാത്രക്കിടയിൽ കടുവയുടെ സാമീപ്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. തേടിച്ചെന്നപ്പോൾ കടുവ ഒരു ആൽമരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. സമീപത്ത് ഒരു പുഴയുണ്ട്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അരയോളം താഴ്ന്നിരുന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു. കടുവ ഇരിക്കുന്ന ആൽമരത്തിൽ നിന്നും കായ്കൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കായ്കൾ ഭക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ സമീപത്തുകൂടി ഒരു കരടി കടന്നുവന്നു.
കരടിയെ കണ്ടതും കടുവ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. കരടി എന്നെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാമറയുടെ ട്രൈപോഡ് കൊണ്ട് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കരടി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി. ഒടുവിൽ രക്ഷ.. അപ്പോഴേക്കും കടുവ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ മറഞ്ഞിരുന്നു. മികച്ച ഒരു ചിത്രം എനിക്ക് നഷ്ടമായി. ആ നഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരമെന്ന് ഫിലോസഫിക്കലായി എന്നാൽ ഒരല്പം സരസമായി ഷഫീഖ് ബഷീർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചില ചിത്രങ്ങളിലേക്ക്
അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്യാറ്റ്ബ ലങ്കൂറിൻ്റേതാണ്. വംശനാശം നേരിടുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വരും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ജീവി വിഭാഗം ലോകത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നാണ് ക്യാറ്റ്ബ ലങ്കൂറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ അവിടുത്തെ സര്ക്കാരില് നിന്നും സംഘടിപ്പിച്ചത്.
നിരവധിതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ അനുഭവകഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവയെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അവരുടെ അവസാന വംശത്തിൽപ്പെട്ട എഴ് ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും സാധിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിത്തന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു അത്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ജീവിവർഗത്തെ ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ദൗത്യമായാണ് ക്യാറ്റ്ബ ലങ്കൂറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തത്.
വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നോട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടോ?
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ യാത്രകളും ചിത്രങ്ങളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ ധാരാളം പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ കർമമണ്ഡലം റോഡ് സുരക്ഷയാണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്മർദങ്ങളും ജോലിഭാരവും ലഘൂകരിക്കാനാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൂടുതൽ ആത്മാർഥതയോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടെയുള്ളൂവെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അദ്ദേഹമാണ് ഇതൊരു അപൂർവ ചിത്രമാണെന്നും അപൂർവ ജീവിയാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈയൊരു ജീവിയെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടു കിട്ടാറില്ല. ഇത് ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ആശ്ചര്യം നിഴലിക്കുന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതത്തിലെ അപൂർവ നിമിഷമായി മാറുകയായിരുന്നു ആ ചിത്രം. തുടക്കകാലത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. പിന്നീടാണ് മൃഗങ്ങളെയും സസ്തനികളെയും ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ ആരംഭിച്ചത്.
ആൺകിളി വന്ന് പെൺകിളിയുടെ ചുറ്റും നിന്ന് നൃത്തം
പാപ്പുവാ ന്യൂ ഗിനിയ എന്നൊരു രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ 41 അധികം ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള പക്ഷി വർഗങ്ങളുടെ ബേർഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു പ്രത്യേക സ്പീഷീസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നാൽ ബാലികയറാ മലയാണ്. പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണി മുതൽ ശ്രമം ആരംഭിക്കും. അതിരാവിലെ ഈ സ്പീഷീസിലെ ആൺകിളി വന്ന് പെൺകിളിയുടെ ചുറ്റും നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യും. ചലനമുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ്.ഈയൊരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ചിത്രം എടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഡി എസ് എൽ ആറിൽ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഐ എസ് ഒ ഇല്ല. മാത്രമല്ല കയിലിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ക്യാമറയുമാണ്. ബേർഡ് ഓഫ് റാഗ്യായാന എന്ന സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന പക്ഷികളാണത്. മികച്ചത് ചിത്രം എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു.
"മനുഷ്യ ശരീരം മുറിച്ചു വില്ക്കും, വഴിതെറ്റിയാൽ സ്വയം ഭക്ഷണമാകാം"
സഞ്ചരിച്ചതിൽ ഏറ്റവും അധികം അപകട സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു പാപ്പുവാ ന്യൂഗിനിയ. മനുഷ്യശരീരം മുറിച്ചു വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗോത്ര സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ മാർഗ നിർദേശം നമുക്ക് വേണം. ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി ഗോത്ര തലവനിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും വേണം.
ഒരുമിച്ചു മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. വഴിതെറ്റിയാൽ സ്വയം ഭക്ഷണമാകാം. അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവേശിച്ചാൽ വിഷം പുരട്ടിയ അമ്പുകൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ബേർഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസിൽ ചെന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നാൽ ഏതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെയും ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ്.
ഒരു വലിയ ചെറിയ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധ ജീവൻ പോകാൻ പോലും കാരണമാകും. പിന്നെന്തിനാണ് ഇത്രയധികം റിസ്കെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാം. അതൊരുപക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള അതിയായ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പാപ്പു വാ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ കാടുകൾ വളരെയധികം ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിറഞ്ഞതാണ്. നിന്ന് നിൽപ്പിൽ നമ്മൾ വിയർത്ത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴാം. മാത്രമല്ല മുൾച്ചെടികളും, ഇടതൂർന്ന കുറ്റിക്കാടുകളും വഴിമുടക്കും.
ഉരഗങ്ങളുടെ ചിത്രം
കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ജീവി വിഭാഗമാണ് പാമ്പ്. ഭൂരിഭാഗവും അക്രമകാരികൾ അല്ല. വയനാട് ലക്കിടിയിൽ എട്ടോളം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അണലി വർഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല വർണത്തിലും ഭാവത്തിലും ഉള്ള അണലി വർഗങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണ്. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പാമ്പും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള അകലം സെൻ്റീമീറ്ററുകൾ മാത്രമായിരിക്കും. അണലി വർഗത്തിൽ പെട്ട പാമ്പുകളെ മാത്രമാണ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെ പകർത്താൻ സാധിക്കുക.മൂർഖനടക്കമുള്ള പാമ്പുകൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.
പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ രസകരമായ ഒന്ന് ടെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി കാലിലൂടെ ഒരു രാജവെമ്പാല ഇഴഞ്ഞു പോയ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാലിൽ ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് പാമ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കാടറിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജീവികളെ അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഒരുതരത്തിലും അവറ്റകളെ ശല്യപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം അത് ഇഴഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ പൊയ്ക്കോളും. നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ കാനൻ്റെ ആർ ഫൈവ് എന്ന ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.100-500 മmm ലെൻസ് മാത്രമാണ് നിലവിൽ കയ്യിലുള്ളതെന്നും ഷഫീഖ് ബഷീർ അഹമ്മദ് പ്രതികരിച്ചു.
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