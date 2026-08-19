മസ്സായി മാര മുതൽ കണ്ണൂർ തെയ്യം വരെ; ഡ്രോണും കഥയും കൊണ്ട് മലയാളികളെ കീഴടക്കുന്ന 'മല്ലു ഡ്രോൺ ട്രാവലർ'
ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഷബിൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 5:46 PM IST
അക്കി വിനായക്
സുരക്ഷിതമായ ഐടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ദൃശ്യമാധ്യമ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുമാറ്റി വിജയം കൊയ്തിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിയായ ഷബിൻ ഷംസുദ്ദീൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 'മല്ലു ഡ്രോൺ ട്രാവലർ' എന്ന പേരിൽ സുപരിചിതനായ ഷബിൻ, തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും പാഷൻ കൊണ്ടും ഇന്ന് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രാവൽ ഫിലിം മേക്കറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഷബിൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറിങ് മുതൽ ഡ്രോൺ ക്യാമറ വരെ
ഏകദേശം 12 വർഷക്കാലം ഐടി മേഖലയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള അഭിമുഖ്യം കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ പ്രചാരത്തിലായ കാലം മുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി തുടങ്ങി. 2016-ൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഡ്രോൺ വാങ്ങിയതോടെയാണ് യാത്രയുടെ ദിശ മാറ്റിയെഴുതിയത്.
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയെങ്കിലും, ലോക്ഡൗൺ കാലഘട്ടമാണ് പുതിയ വഴി തുറന്നത്. പഴയ സഹപാഠികളെ ഒപ്പം കൂട്ടി കഥ പറയുന്ന മാതൃകയിൽ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു. പഠിച്ച കോളജിൻ്റെ തന്നെ ചില പരിപാടികൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഡ്രോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കൈ വഴങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെ ദൃശ്യമാധ്യമ ലോകത്ത് പൂർണമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി.
സുരക്ഷിത ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച ആത്മവിശ്വാസം
ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന വീഡിയോകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഐടി ജോലിയിൽ സജീവമായിരിക്കെ തന്നെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും വീഡിയോകൾ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീഡിയോകൾ ശ്രദ്ധേയമായതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാത്രകൾക്കും ചിത്രീകരണങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന പരിമിതമായ സമയം മാനസിക സമ്മർദത്തിന് കാരണമായി. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും യാത്രയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ദീർഘനാൾ അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രായോഗികമായി അതിനു സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
"സോഷ്യൽ മീഡിയ ജീവിതത്തിന് തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണെങ്കിൽ പോലും, 12 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഐടി കമ്പനിയിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്യാമറയും ഡ്രോണും പിടിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്."
കൊല്ലംകോട് നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം
ഏകദേശം 12 വർഷം തുടർച്ചയായി ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറിങ് ജോലി പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ശൂന്യതയായിരുന്നു. മാസാവസാനം അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിരുന്ന സുരക്ഷിതമായ ശമ്പളവും ആ സമയത്ത് ഇല്ലാതായി. എന്നാൽ ഈ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് നേരെ പോയത് പാലക്കാട്ടെ കൊല്ലംകോട്ടേക്കാണ്. സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി യാത്ര തിരിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തിരിച്ചെത്തണമെന്ന സമ്മർദമായിരുന്നു ഐടി കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ കൊല്ലംകോട്ടെ മഴയത്ത്, സമയപരിധികളുടെ ടെൻഷനില്ലാതെ, മനസ്സറിഞ്ഞ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർഥം പൂർണമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ഡ്രോൺ കാഴ്ചകളും കഥപറച്ചിലിൻ്റെ കരുത്തും
ആകാശക്കാഴ്ചകൾ എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സാധാരണ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടോ ഹൃദയം കൊണ്ടോ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ ആംഗിളുകളാണ് ഡ്രോൺ സമ്മാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഡ്രോണിൻ്റെ ഭംഗി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വീഡിയോകൾ വിജയിച്ചതെന്ന് കരുതരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളല്ല ഒരു കഥ പറയുന്നതിന് ആധാരമെന്നും, ഒരു സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ മാത്രം മതിയാകും ഒരാൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ കഥ പറയാൻ എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ദൃശ്യഭംഗിയും പ്രത്യേക ആംഗിളുകളും ബോണസ് മാത്രമാണെന്നും, പ്രേക്ഷകരെ ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കഥ പറയാനുള്ള കഴിവാണെന്നുമാണ് ഷബിൻ്റെ പക്ഷം.
സ്പിതി വാലിയിലെ കോമിക് ഗ്രാമവും അപൂർവ കാഴ്ചകളും
കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് ഒരു ബൈക്ക് യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു. സ്പിതി വാലിയിലെ കോമിക് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാലര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമമാണത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വില്ലേജ്. കഴിഞ്ഞ മഞ്ഞുകാലത്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. യാത്ര ദുർഘടമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ നേടി എന്നുള്ള ഭാവമായിരുന്നു മനസ്സുനിറയെ. സന്തോഷിക്കണോ ഇമോഷണൽ ആവണോ എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ. അവിടത്തെ ജനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതയും മികച്ചതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കാഴ്ച അതിലും ഉയരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിലൂടെ ഒപ്പിയെടുത്തു. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന സമയത്തായിരുന്നു അവിടത്തെ മോണാസ്ട്രിയിലെ ലാമമാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അത്. അതൊക്കെ പകർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ അപൂർവമായ കാര്യം.
തിയേറ്ററിലെ ആകാശക്കാഴ്ചകളും മസ്സായി മാരയുടെ വന്യ സൗന്ദര്യവും
യാത്രാ വീഡിയോകൾ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണണമെന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് മസ്സായി മാര വ്ളോഗ് തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഷബിൻ ഷംസുദ്ദീന് പ്രചോദനമായത്. എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്ടര് ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും ടിവിയിലും തന്നെയാണ് ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മസ്സായി മാര വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ആക്കി. അനുഭവങ്ങൾ കഥ പോലെ ആ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു മസ്സായി മാര വ്ളോഗിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നു തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. വൈകാതെ എറണാകുളത്തെ വനിതാ വിനീത തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശനത്തിനുള്ള അനുമതിയും ലഭിച്ചു. ചലച്ചിത്ര താരം ആൻ്റണി വർഗീസ്, ഫുട്ബോൾ താരം സി കെ വിനീത്, ഒപ്പം തൻ്റെ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നിറസദസ്സിൽ പ്രദർശനം കാണാൻ എത്തി. ഒരു വലിയ ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ തൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന ടെൻഷൻ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ട വലിയ കയ്യടിയും പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണീരും സന്തോഷവും ആ ആശങ്കകളെല്ലാം അകറ്റി. കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം ഒരു കഥയായി യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പകർന്ന ആ ദൃശ്യവിരുന്ന് എല്ലാവരും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്.
കെനിയൻ മസ്സായി മാരയിലെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ
നെയ്റോബിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആറു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തുന്ന കെനിയയിലെ മസ്സായി മാര വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായ മനോജ്, ഗോകുൽദാസ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ആദ്യം പിന്മാറാൻ ആലോചിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം യാത്രയിൽ പങ്കുചേരുകയായിരുന്നു. മസ്സായിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചു കൂടി നേരത്തെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള പല മുൻവിധികളും തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ യാത്രയായിരുന്നു അത്. മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണെന്നാണ് കേട്ടിരുന്നതെങ്കിലും, സഞ്ചാരികളെ ഹൃദയപൂർവം സ്വീകരിക്കുന്നവരും നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരുമാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. ഏറ്റവും അത്ഭുതം മസ്സായിയിലെ കാടുകളാണ്. ആ കാടിൻ്റെ ഭംഗിയും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതുവരെ കാണാത്ത പല കാഴ്ചകളും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് അടുത്തേക്ക് സിംഹങ്ങളും പുലികളും വന്ന് തൊട്ടുതലോടിയെങ്കിലും യാതൊരു അപകടകരമായ അനുഭവവും ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്തിന് മുന്നിലായി ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ ധാരാളമായി കാണാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തോന്നാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയുള്ള സുരക്ഷിതത്വബോധം. വന്യ മൃഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനവും ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. വളരെയധികം സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടും. വനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനവും അതീവ സുരക്ഷയുള്ള പ്രീമിയം വാഹനമാണ്.
ഒരുപക്ഷേ സമയം പോലും പതുക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഭൂമിക. മസ്സായിൽ പ്രകൃതിക്ക് ഒപ്പമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവും. ലോകം എത്ര മുന്നോട്ടു പോയപ്പോഴും പഴയ നിയമത്തിലും തനതു സംസ്കാരത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം പോരാളികൾ. കെനിയയിലെ മസ്സായി വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ, അവരുടെ കാടിനെ കാക്കുന്നവരാണ് ആ ജനങ്ങൾ- മസായിലെ പോരാളികൾ. മസ്സായി മാരാ എന്ന വാക്കിന് അർഥം സിംഹത്തിൻ്റെയും പോരാളികളുടെയും നാട് എന്നാണ്. കേട്ടറിവ് പോലുമില്ലാത്ത പലതരം ജീവജാലങ്ങൾ, ഇരപിടിയന്മാർ, നദി പോലെ ഒഴുകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടം. ഒരു മനുഷ്യന് ഒരായുസ്സ് തൃപ്തിയായി എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, സ്വർണനിറം പൂക്കുന്ന ഉദയവും അസ്തമയവും... എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിൻ്റെ നെറുകയിലുള്ള യാത്രയാണ് മസായ് മാര. നാലുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ നിർഭാഗ്യം അകന്ന നിമിഷങ്ങൾ
മസായിൽ അല്ല ഞാൻ ആദ്യമായി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കബനിയിൽ ഒക്കെ ഇതിനുമുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മസ്സായിൽ എത്തുന്നതുവരെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ രാശിയില്ല എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികം വന്യമൃഗങ്ങളെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മിക്ക ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനും പുലിയെയും കടുവയെയും ഒക്കെ സ്പോട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒറ്റ കടുവയെ പോലും എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ എനിക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ വൈൽഡ് ലൈഫ് യാത്രകളിൽ പലപ്പോഴും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. മസ്സായിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് എൻ്റെ നിർഭാഗ്യം കാരണം ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു മൃഗത്തെയും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ എസുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കടാക്ഷം കൂടിയുണ്ട്. എന്തായാലും മസ്സായിമാരെയിൽ വച്ച് എൻ്റെ നിർഭാഗ്യം അസ്തമിച്ചു.
കണ്ണൂരിലെ തെയ്യവും ഹൃദയം തൊട്ട മനുഷ്യരും
കണ്ണൂരിൽ തെയ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ അനുഭവമുണ്ട്. സുഹൃത്തായ അമീനൊപ്പം ആദ്യം തെയ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതൊരു കലാരൂപം എന്നതിലുപരി ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അതിന് കാരണം. എന്നാൽ പിന്നീട് അതേ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പോയി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഒരു കഥ പോലെ വ്ളോഗ് തയാറാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരവധി പേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ച ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വലിയ പ്രശംസ ലഭിച്ചതോടെ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പൊതുവേ തെയ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നേർച്ചയായാണ് അമ്പലത്തിൽ നടത്തുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകും. നേർച്ചയായി നൽകുന്ന കുടുംബത്തിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും മാത്രമാണ് അത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി കണ്ട് ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം തന്നെ വല്ലാതെ ഇമോഷണൽ ആക്കിയെന്ന് ഷബിൻ പറയുന്നു. താനൊരു മുസൽമാനാണെങ്കിലും ജാതിമത ചിന്തകൾ മാറ്റിവെച്ച് മനുഷ്യനായി തന്നെ കണ്ട ആ നിമിഷങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കപ്പുറം ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
ഡ്രോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ നിയമങ്ങളും യാത്രാനുഭവങ്ങളും
ഇന്ത്യയിലായാലും വിദേശത്തായാലും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഡ്രോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫി. ഡി.ജി.സി.എയുടെ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ) മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം 'ഡിജിറ്റൽ സ്കൈ' ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ സോണുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേണം ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കാൻ. റെഡ് സോണുകളിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ നിയമക്കുരുക്കുകൾക്ക് കാരണമാകും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ബ്രാൻഡ് ഡ്രോണുകളും നിയമപരമായി ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും അത്തരം ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻ്റ് ഏജൻസികൾ പോലും അത്തരം ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പക്ഷേ നിയമം കുറച്ചു കടുപ്പമാണ്. ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെയും എവിടെയൊക്കെ ഡ്രോൺ പറത്താം എന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് ലഭ്യമാണ്. അവിടെ നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ദിവസത്തെ പരിശീലനവും പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഡ്രോൺ ലൈസൻസ് നേടേണ്ടത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷനിലൂടെ ആദ്യം ഡ്രോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അതിനുശേഷം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡ്രോൺ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പറപ്പിച്ചു കാണിക്കണം. വാഹനത്തിന് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ എച്ചും, എട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഡ്രോൺ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി പറത്തുന്നതിനും ചില രീതികൾ ഉണ്ട്. അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രോണിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കാണിക്കണം.
അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനു മുകളിൽ ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഹനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വന്നാൽ പ്രൊപ്പലേഴ്സ് ദേഹത്ത് തട്ടി വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചില ഡ്രോണുകൾക്ക് 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആകും. അത്തരം ഡ്രോണുകൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു വീണാൽ വലിയ അപകടം ആകും ഉണ്ടാവുക. വനപ്രദേശത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഡ്രോൺ അനുമതിയില്ലാതെ പറത്താൻ പാടില്ല. കാട് സാധാരണ ക്യാമറ കൊണ്ടും ഡ്രോൺ കൊണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിയമമില്ല. അഥവാ ചെയ്താൽ കേസ് മൂന്നെണ്ണമാണ്. അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ, കാടിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തൽ, അതീവ സുരക്ഷ മേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം.
കശ്മീരിലേക്കുള്ള പുതിയ യാത്രകൾ
വിവിധയിടങ്ങളിലെ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത ഷബിൻ ഷംസുദ്ദീൻ തൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കശ്മീരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ യാത്രാനുഭവങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളുമായി 'മല്ലു ഡ്രോൺ ട്രാവലർ' വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്.
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