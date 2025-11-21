ETV Bharat / entertainment

'പ്രേമം' കണ്ടിട്ട് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് വിളിച്ചു; "വിമർശിക്കാം, പക്ഷേ തിരുത്താൻ വരരുത്": നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ശബരീഷ് വർമ

നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല, അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്, പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച് സംവിധായകനാകാൻ ഒരുങ്ങി ശബരീഷ് വർമ

ശബരീഷ് വർമ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 9:14 PM IST

8 Min Read
ടനും ഗാനരചയിതാവും ഗായകനുമായ ശബരീഷ് വർമ തൻ്റെ പാട്ട്, അഭിനയ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. തൻ്റെ കരിയറിൽ എഴുതിയ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗാനങ്ങളും 'ഫിറ്റാക്കിയ' ചരിത്രമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയ്ക്കിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി പാടിയ പാട്ടുകളാണ് 'പ്രേമം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'കലിപ്പും' 'സീൻ കോൺട്ര'യും ഒക്കെ. അൽഫോൺസ് പുത്രൻ പ്രേമം ചെയ്തപ്പോൾ സിനിമയുടെ സിറ്റുവേഷനുമായി താൻ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പാടിയ പാട്ടുകൾ യോജിച്ചു പോകുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് അതൊക്കെ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതെന്ന് ശബരീഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പാട്ടുകൾ പിറന്ന വഴികൾ

'ജയ ജയ ജയ ഹേ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ഡബിൾ പഞ്ച്' എന്ന ഗാനം ആ സിനിമയുടെ സംഗീതസംവിധായകനും സുഹൃത്തുമായ അങ്കിത് മേനോനെ യാദൃശ്ചികമായി കാണാൻ പോകുന്ന വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ പാടിയ വരികളാണ് പിന്നീട് സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡബിൾ പഞ്ച്. എന്നാൽ 'മലരേ', 'അലരെ', 'വാനിൽ ചന്ദ്രിക' തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഒരു ഗാനരചയിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഗീതസംവിധായകനും സംവിധായകനും തന്നെ സമീപിച്ചപ്പോൾ കാര്യക്ഷമമായി എഴുതിയതാണെന്നും ശബരീഷ് പറയുന്നു.

അലരെയും മലരെയും

'പ്രേമം' എന്ന സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് ഗാനമായ 'മലരേ' എന്ന വാക്കിൽ നിന്നല്ല 'അലരെ' എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 'അലരെ നീ എന്നിലെ' എന്നത് മെമ്പർ രമേശൻ എന്ന സിനിമയിലെ മനോഹരമായ ഗാനമാണ്. അലരെ ആണെങ്കിലും മലരേ ആണെങ്കിലും അർഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അലരെ എന്ന വാക്ക് ഒരുപാട് ഗാനങ്ങളിൽ നാം മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 'ഒരു മധുരക്കിനാവിൽ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിലെ ആദ്യ സ്റ്റാൻസ അവസാനിക്കുന്നത് 'അലരെ തേൻ വണ്ട് ഞാൻ' എന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ സ്വാതി തിരുനാൾ പദമായ 'അലർശര പരിതാപം' ഒക്കെ താൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യ സ്ഥലത്ത് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിജയപരാജയങ്ങൾ

പലപ്പോഴും തൻ്റെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിജയിച്ച പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ എല്ലാവരും പ്രതിപാദിക്കാറുള്ളൂ. എല്ലാ പാട്ടും വിജയിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഒരു പാട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും എഴുതില്ല. വിജയപരാജയങ്ങളെ മാവിലെറിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ വീഴണമെന്നില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എറി മിസ്സാകും. എഴുതി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗാനങ്ങളും തൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രചിച്ചവയാണ്. തന്നെ പൂർണ അർഥത്തിൽ തുറന്നുവിടാൻ സംഗീതസംവിധായകനും സംവിധായകനും ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പരിണതഫലമാണ് പല ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളും ഗാനരചയിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കാൻ പ്രിയങ്കരങ്ങളായ സർക്കിളുകൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശബരീഷ് വർമ (ETV Bharat)

രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ

അടുത്തിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഗാനമായിരുന്നു 'പടക്കളം' എന്ന സിനിമയിലൂടെ പുറത്തുവന്ന 'വിസില് ബിഗിൽ' എന്ന പാട്ട്. നിർമാതാവ് വിജയ് ബാബു 'നേരം' സിനിമയിലെ 'പിസ്ത' പോലൊരു പാട്ട് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് അർഥങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സ്വന്തം സ്റ്റൈലിൽ എഴുതുന്ന പാട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിസ്ത പാട്ടിൻ്റെ സംഗീതസംവിധായകൻ രാജേഷ് മുരുകേശൻ തന്നെയാണ് പടക്കളവും ചെയ്യുന്നത്. താനെഴുതുന്ന വരികൾ ആ മ്യൂസിക്കിന് അനുസരിച്ച് സിങ്ക് ആകുമെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള സംഗീതസംവിധായകനും നിർമാതാവിനും വേണ്ടി മാത്രമേ 'വിസില് ബിഗില് കബഡി കബഡി' എന്ന് ധൈര്യപൂർവം വരികൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'പെറ്റ് ഡീറ്റെക്റ്റീവ്' എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനവും ഇതേ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചതാണ്.

നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയുള്ള എഴുത്ത്

'തരളിത യാമം' എന്ന ഗാനം താൻ ആദ്യമായാണ് അങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവത്തിൽ എഴുതുന്നത്. സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള വരികൾ മനസ്സിൽ കിട്ടി. ഒട്ടും ഫോഴ്സ്ഡ് അല്ലാതെ എഴുതിയ പാട്ടാണിത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ നിന്നും നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക. ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വന്ന പല പാട്ടുകളും വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എന്നാൽ 'മലരേ', 'അലരെ', 'വാനിൽ ചന്ദ്രിക', സഖാവ് സിനിമയിലെ 'മധു മധു മതിയേ' തുടങ്ങിയ പാട്ടുകൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ഇതുപോലുള്ള ചില ഗാനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വയം ബലംപ്രയോഗിച്ച് എഴുതിയതിൽ വിജയിച്ചതായി ഉള്ളൂ. മേൽപ്പറഞ്ഞ പാട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ശബരീഷ് വർമ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ശൈലിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളല്ല. സിനിമയുടെ സിറ്റുവേഷനും സംഗീതസംവിധായകൻ്റെ നിർബന്ധവും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പാട്ടുകളെഴുതണമെന്ന സ്വയ നിർബന്ധത്താലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

പഴയ സിനിമകളോടുള്ള ഇഷ്ടം

എൺപതുകളിലെയും തൊണ്ണൂറുകളിലെയും പല സിനിമകളും താനിപ്പോൾ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ശബരീഷ് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സിദ്ദിഖ് ലാൽ ചിത്രങ്ങളും പത്മരാജൻ ഭാരതൻ ചിത്രങ്ങളും. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ അവരുടെ സിനിമകളിലൂടെ ചർച്ചചെയ്ത ആശയങ്ങൾ ഇക്കാലത്തും മൂല്യമുള്ളതാണ്. പഴയതുപോലെ പുതിയകാലത്ത് ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ തക്കവണ്ണം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൽപ്പുള്ള സംവിധായകരും അഭിനേതാക്കളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിനിമകൾ മാറുന്നുണ്ട്. നസീർ സത്യൻ യുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പോലുള്ള സിനിമകളല്ല പിന്നീട് വന്നത്. എഴുപതുകളിലെയും എൺപതുകളിലെയും സിനിമ വിഭിന്നമായിരുന്നു.

മാറുന്ന കാലം

തൊണ്ണൂറുകളും രണ്ടായിരവും മാറ്റത്തിൻ്റെ വലിയ പാത മലയാള സിനിമയിൽ തുറന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമകൾ മാറുന്നുണ്ട്. പഴയതുപോലുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കണമെന്നുള്ള വാശി തനിക്കില്ല. തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഡയലോഗ് കോമഡി സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. അന്നത്തെ സിനിമകളിലെ ഡയലോഗുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തൊണ്ണൂറുകളിലെ തമാശ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ നന്നായി മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നതോർത്ത് സങ്കടമുണ്ട്. എങ്കിലും ഗിരീഷ് എഡി പോലുള്ള സംവിധായകർ കോമഡി സിനിമകളുടെ വക്താക്കളായി പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. 'നേരം', 'പ്രേമം' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും തമാശ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് കാലഘട്ടത്തിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

റീ റിലീസുകൾക്ക് പിന്നിൽ

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ കണക്കിലെടുത്താൽ ഇവിടെ വലിയ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത പത്ത് വർഷവും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് സംഭവിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ മുന്നേറ്റപരമായ ചിത്രങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഖ്യാനരീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്നും പ്രസക്തിയുള്ള ആശയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്ന എത്രയോ പഴയ സിനിമകൾ ഉണ്ട്. തന്നെക്കാൾ എത്രയോ സീനിയർ ആയ അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പം താൻ അഭിനയിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം 'കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡി'ൽ അഭിനയിച്ചു. തന്നെക്കാൾ എത്രയോ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അഭിനയിച്ച 'തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ' എന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമായി. താൻ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസിലോ രണ്ടാം ക്ലാസിലോ പഠിക്കുന്നവരാണ് ആ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കൾ.

തലമുറകളുടെ മാറ്റം

സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും തനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു. വലിയ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് സംഭവിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് പഴയ സിനിമകൾ റീ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം സിനിമകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റത്തെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത തലമുറ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷേ അവർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സിനിമകളെ നിലവാരമില്ല എന്ന് കളിയാക്കിയേക്കാം. അതും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയാതെ വരുന്നതിനെയാണ് 'തന്ത വൈബ്' എന്ന് പറയുന്നത്. റീ റിലീസ് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ പഴയതുപോലെ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാൻ തുനിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ പരാജയമാകും എന്നതിൽ സംശയം ഒന്നും വേണ്ട.

വിമർശനങ്ങളോടുള്ള സമീപനം

സാധാരണ കേട്ട് പരിചയിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനരചയിതാവല്ല താൻ. 'പ്രേമം' എന്ന സിനിമയുടെ പാട്ടുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടു. പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ പാട്ട് എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രേമം എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പാട്ടുകളൊക്കെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരന് കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 'സീൻ കോൺട്ര' എന്ന പാട്ടിനെ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ച എത്രയോ പ്രഗൽഭരുണ്ട്. അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവരും ഏറെയുണ്ട്. മലയാളികൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ വച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

കലാകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം

ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഫിൽറ്ററിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിമർശനങ്ങളും പ്രശംസയും തത്തുല്യം ലഭിക്കും. വിമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു അർഥവുമില്ല. വിമർശിക്കുന്നവർ നമ്മളെ തിരുത്താൻ കൂടി ശ്രമിക്കും. വിമർശിച്ചോളൂ തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനു താൻ നിന്നു കൊടുക്കില്ല. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ താൻ അടക്കമുള്ളവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി തെറ്റാണെന്ന് വിമർശനത്തിലൂടെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ എൻഗറേജ് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു കലാകാരൻ ആണെങ്കിലും അയാൾ ഈ നാട്ടിലെ പൗരനാണ്. അവനും അവൻ്റേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവൻ്റെ കലാസൃഷ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആസ്വദിക്കട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ വിമർശിക്കട്ടെ. തിരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട.

സംവിധാന മോഹം

ശബരീഷ് വർമ എന്ന കലാകാരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നാൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാറായി. പുലർച്ചയാകുന്നു, ആദ്യ മാറ്റിനി ഷോ വരെയുള്ള സമയമുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ ഫിലിം മേക്കർ ഉണരും. തൻ്റെ കണ്ണിന് നിറങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് തുറന്നു പറയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി മറ്റൊരു നിറത്തിൽ താൻ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള യാത്രയിൽ നിറങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് വിലങ്ങുതടിയാകും.

വെല്ലുവിളികളും പരിഹാരങ്ങളും

ഒരു സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ നിറത്തിനും കഥ പറയുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നിറങ്ങളുടെ ഗാഢത കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടതായി വരും. അത് തനിക്കുള്ളിലെ ഫിലിം മേക്കറിനുള്ള വലിയ നിയന്ത്രണമാണ്. എങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കളർ ടോണിൽ ആയിരിക്കില്ല തൻ്റെ സിനിമ സംഭവിക്കുക. തനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ വ്യത്യസ്തതയുള്ള കളർ പാറ്റേണാകും സിനിമയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത നിറത്തിൽ കഥ പറയുന്ന എത്രയോ സിനിമകൾ ലോകത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ കലാസൃഷ്ടി പ്രേക്ഷകർ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് മുൻമ്പ് ആദ്യം കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് താൻ തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ അഭിനയമായാണെങ്കിലും സംവിധാനം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്.

പുതിയ വഴികൾ

തനിക്ക് സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ വഴിവെട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിനൊപ്പം ആയിരിക്കും താൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു കൂട്ടത്തെ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് കൂടി നടന്ന് തൻ്റേതായ സ്വന്തം വഴി വെട്ടിത്തെളിക്കും. ഏതു രീതിയിലാണെങ്കിലും താൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ തനിക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാകും ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. തൻ്റെ താത്പര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ആകും എന്ന വിഷയത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നം തൻ്റെ കലാജീവിതത്തിന് ഒരു ബാധ്യതയാകും എന്ന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അയ്യോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതുപോലെ ഈ ലോകത്തെ തനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന പ്രശ്നം തനിക്കില്ല.

ഭാവി പരിപാടികൾ

രണ്ടു സിനിമകൾ ഉടൻ വരുന്നുണ്ട്. ചിത്രങ്ങളുടെ പേര് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. എഴുത്തുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. സംവിധായകനായാലും അഭിനയം ഉപേക്ഷിക്കില്ല. അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയാണ്. പക്ഷേ അടുത്ത ഒരു രണ്ടുമാസത്തേക്ക് കരിയറിൽ ഒരു ഇടവേള എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ അതിഥി വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടവേള എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഗ്യാപ്പില്ലാതെ സിനിമകൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷനുകൾ എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. തേടിയെത്തിയ പല കഥാപാത്രങ്ങളും ആവർത്തന സ്വഭാവം ഉള്ളതായിരുന്നു. ഇടവേളയെടുത്ത് ഈ സമയങ്ങൾ താൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് നടക്കുന്നു. സിസിഎഫ് എന്നൊരു ലീഗ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണിപ്പോൾ എന്നും ശബരീഷ് പറയുന്നു.

