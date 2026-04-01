ലൊക്കേഷനിലെ കാരവനില്‍ വച്ച് യുവനടിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം;രഞ്ജിത്ത് ചിത്രം പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ?

യുവനടിയുടെ പരാതിയിലാണ് സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

Director Ranjith (ETV Bharat)
Published : April 1, 2026 at 10:16 AM IST

ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് അറസ്റ്റിൽ ആയതോടെ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ ആകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ ഉയരുന്നത്.

മോഹൻലാൽ നായകനായ ഡ്രാമ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം എട്ടുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രഞ്ജിത്ത് ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ രഞ്ജിത്തിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ബ്ലാക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗമായാണ് പുതിയ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് വർമ്മ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന സിനിമയിലെ കാരക്കാമുറി ഷണ്മുഖൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടിയും അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രംഗങ്ങൾ ജനുവരി മാസം കൊച്ചിയിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.

Director Ranjith (ANI)

ഉദയകൃഷ്‌ണ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് മഹാ സുബൈറാണ്. പ്രേമചന്ദ്രൻ നിർമ്മാണ പങ്കാളിയായി മഹാ സുബൈർ നോടൊപ്പം ഉണ്ട്.

പ്രശസ്ത സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശങ്കർ രാമകൃഷ്‌ണന്‍ സഹ സംവിധായകനായി ചിത്രത്തിൽ രഞ്ജിത്തിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നിലവിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി എന്നുള്ളതാണ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചകളിൽ കോട്ടയം തൊടുപുഴ ഭാഗങ്ങളിൽ സിനിമയുടെ അവസാനഘട്ട ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രഞ്ജിത്തിന്‍റെ അറസ്റ്റ്
പുതിയ ചിത്രത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് താൽക്കാലിക നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. ചിത്രത്തില്‍ നടൻ ബോബി കുര്യനും ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. അഭിരാമിയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

22 വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ബ്ലാക്ക് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. റിലീസ് സമയത്ത് ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഡിജിറ്റൽ സാറ്റലൈറ്റ് റിലീസിനു ശേഷം ബ്ലാക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിനും കാരയ്ക്ക മുറി ഷണ്മുഖൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് കൾട്ട് പരിവേഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് രഞ്ജിത്ത് പുതിയ ചിത്രം മുന്നോട്ടു നീക്കിയത്.

ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം പ്രകാശ് വർമ്മ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്. നിലവിൽ രഞ്ജിത്തിന്റെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പ്രകാശ് രാജ് (Photo Special Arrangement)

സിനിമയുടെ പാച് വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽവച്ച് യുവനടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. ലൊക്കേഷനിലെ കാരവനിൽവച്ചാണ് അതിക്രമം നടന്നതെന്ന് പരാതിയിലുണ്ട്. രഞ്ജിത്തിന്‍റെ പുതിയ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന നടിയാണ് പരാതിക്കാരി.

കേസില്‍ തൊടുപുഴയിൽവച്ച് അറസ്റ്റിലായ രഞ്ജിത്തിനെ പൊലീസ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കുംശേഷം വനിത മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ വേഗത്തിലുള്ള നടപടികളാണുണ്ടായത്. രഞ്ജിത്തിനെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌തു. മാർച്ച് 28നാണ് യുവതി പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയത്.

