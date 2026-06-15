ETV Bharat / entertainment

'തന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാന്‍ പല നായികമാരും വിസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്'- തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രന്‍സ്

കരിയറിന്‍റെ പലഘട്ടങ്ങളിലും തന്‍റെ രൂപത്തേയും മുന്‍കാല കോമഡി വേഷങ്ങളെയും മുന്‍നിര്‍ത്തി പല പ്രമുഖ നടിമാരും ഒപ്പം അഭിനയിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന തുറന്നു പറച്ചിലുമായി നടന്‍ ഇന്ദ്രന്‍സ്.

INDRANS MADHOO CHINNA CHINNA AASAI NEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
Indrans Madhoo (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്ദ്രൻസും മധുബാലയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ചിന്ന ചിന്ന അസൈ'. പുതുമുഖ സംവിധായിക വര്‍ഷ വാസുദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ജൂണ്‍ 19 നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും തന്‍റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വിശേഷങ്ങള്‍ ഇന്ദ്രന്‍സ് നേരത്തെ ഇടി വി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

കരിയറിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും തന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പല നായികമാരും വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നടൻ ഇന്ദ്രൻസ് വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചിയിൽ നടന്ന സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റിനിടയാണ് താരം ഇത്തരത്തിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞത്.

ഇന്ദ്രന്‍സിന്‍റെ വാക്കുകള്‍

"ചിന്ന ചിന്ന അസൈ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ സംവിധായിക വർഷ വന്നു തന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. മാധവൻ മാഷ് എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പേര്. എങ്ങനെയും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മറ്റേ കഥാപാത്രം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മധുബാല മാഡം ആണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ സംവിധായകയോട് പറഞ്ഞു മാധവൻ മാഷ് എന്ന കഥാപാത്രം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തൽക്കാലം പറയേണ്ട. മലയാളത്തിൽ കോമഡി ഒക്കെ ചെയ്‌തിരുന്ന ഒരു നടനാണ് ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാൽ ചിലപ്പോൾ പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും മാധു മാം അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ചെയ്‌താല്‍ ശരിയാവുകയില്ല. ഈ കഥാപാത്രം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല. ഡേറ്റിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോഴും എന്നെ മാറ്റിയോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു", ഇന്ദ്രൻസ് പറഞ്ഞു.

സ്വഭാവം കൊണ്ടും അഭിനയത്രി എന്നുള്ള രീതിയിലും മധുബാല മാം ഒരുപാട് പ്രചോദനമായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് ഇ ടി വി ഭാരതിട് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

indrans madhoo chinna chinna aasai new malayalam movie release
Indrans (Photo: Special Arrangement)
"രസമുള്ള ഒരു ചിത്രം ആയിരിക്കും ചിന്ന ചിന്ന അസൈ . വാരണാസിലാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ. അതിലൊന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് മധുബാല മാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ പേരും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ സിനിമയിലെ പാട്ടുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു പ്രണയ ചിത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെ. രണ്ട് അപരിചിതർ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ നിഷ്‌കളങ്കമായ സൗഹൃദം. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല", ഇന്ദ്രന്‍സ് പറഞ്ഞു.
indrans madhoo chinna chinna aasai new malayalam movie release
Chinna Chinna Aasai (Photo: Movie Poster)

"ലളിതമായ ഒരു കവിത പോലെയുള്ള ചിത്രം. മധുബാല, അവരുമായി ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. മധുബാല എന്ന അഭിനേത്രിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് വിശദീകരിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അവർക്ക് സിനിമയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത മാതൃകാപരമാണ്. സ്വഭാവവും ഇടപെടലും എല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് വാരണാസിയിലാണ്. നമ്മളെ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം. വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് വാരണാസി ലൊക്കേഷനായ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അഭിനയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാരണാസിയിൽ പോകുന്നതും ഇപ്പോഴാണ്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫാലിമിഎന്ന സിനിമ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് മുമ്പ് ജഗദീഷ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരുപാട് ദിവസം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ജഗദീഷ് അദ്ദേഹവും ഞാനും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വാരണാസിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വാരണാസി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിന്ന ചിന്ന അസൈ എന്ന സിനിമയാണ് എന്‍റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് വാരണാസിയും. രണ്ടും കൂടെ എന്‍റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഇടകലർന്നു പോയത് പോലെ. മനുഷ്യർ ഒരിക്കലെങ്കിലും വാരണാസിയിലേക്ക് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്‍റെ അഭിപ്രായം. ഒരാൾക്ക് അവനവനിലേക്ക് തന്നെ സ്വയം നോക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് വാരണാസി സന്ദർശനം. ജീവിതം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയും", ഇന്ദ്രൻസ് പ്രതികരിച്ചു.

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ബാബുജി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ അഭിജിത് ബാബുജിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചിത്രത്തിന് യു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സെന്‍സര്‍ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്.

സംവിധായിക വർഷ വാസുദേവ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിർവഹിച്ചത്. ഗോവിന്ദ് വസന്ത ഒരുക്കിയ ഹൃദയ സ്പർശിയായ സംഗീതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തോടെ ആണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

Read More:

1.'ഓ ഞാന്‍ ഗേയാണ്'! സൂരജ് നമ്പ്യാരുമായുള്ള വേര്‍പിരിയലിന് പിന്നാലെ പെണ്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് മൗനി റോയ്

2. 'കത്തിക്കെടാ സല്‍മാനേ'! സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില്‍ ദുല്‍ഖര്‍; ഓണം തൂക്കാന്‍ ഐ ആം ഗെയിം, പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍

3. ഇനി കുറച്ച് റൊമാന്‍സ് ആവാം; ഞെട്ടിക്കാന്‍ ഇന്ദ്രന്‍സും മധുബാലയും; 'ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ' ട്രെയിലര്‍

TAGGED:

INDRANS
MADHOO
CHINNA CHINNA AASAI
NEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
INDRANS ABOUT FACING REJECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.