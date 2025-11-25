"തെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, ഒരു പുരുഷന് മാത്രമായി തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല"; രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ച സീമയ്ക്കെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയ
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുണച്ച് നടി സീമ ജി നായര്. തേനീച്ച കൂട് ഇളകിയ പോലെ സൈബർ അറ്റാക്ക് വന്നാലും താൻ തന്റെ നിലപാടില് ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും പുരുഷന് മാത്രമായി തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 1:48 PM IST
കോണ്ഗ്രസ് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുണച്ച് നടി സീമ ജി നായര്. രാഹുലിനെതിരെ ശബ്ദരേഖയും ചാറ്റും പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടി രംഗത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുലിനെതിരെ വാര്ത്തകള് പുറത്തുവന്നതോടെ തനിക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം തുടങ്ങിയെന്നും അവര് പറയുന്നു.
തേനീച്ച കൂട് ഇളകിയ പോലെ സൈബർ അറ്റാക്ക് വന്നാലും താന് തന്റെ നിലപാടില് ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് നടി പറയുന്നത്. എന്നാല് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, അത് തെറ്റ് ചെയ്യതാൽ മാത്രമാണെന്നും സീമ ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. ഒരു പുരുഷന് മാത്രമായി തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ട് പേടിച്ച് മൂലയിൽ പോയി താൻ ഒളിക്കുമെന്ന് ഒരു തീക്കുട്ടിയും കരുതേണ്ടെന്നും അവര് കുറിച്ചു.
"ശുഭദിനം, ഇന്നലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പേരിൽ സൈബർ അറ്റാക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ "തീക്കുട്ടി" എന്ന മുഖം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം ആക്ഷേപിച്ച് കൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, (തീക്കുട്ടി പറയുന്നത് എന്റെ സമയം ആയി എന്നാണ്, ദൈവം തമ്പുരാൻ തീക്കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്നുള്ളത് അടിയൻ അറിഞ്ഞില്ല..പൊറുക്കണേ മുഖം ഇല്ലാത്ത തമ്പുരാനെ).
ഞാൻ രാഹുലിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി പിആര് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ താഴെ വന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് കാത്തിരുന്നത് പോലെ ആക്ഷേപങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏത് തീക്കുട്ടി വന്ന് എന്തെഴുതിയാലും, തേനീച്ച കൂട് ഇളകിയ പോലെ സൈബർ അറ്റാക്ക് വന്നാലും, ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഉറച്ചു നിൽക്കും, (ആദ്യം ഞാൻ രാഹുലിന് വേണ്ടി ഇട്ട പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയ വാചകം ഇപ്പോളും എഴുതുന്നു).
അന്നും ഇന്നും പറയുന്നു, തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, അത് തെറ്റ് ചെയ്യതാൽ മാത്രം, ഒരു പുരുഷന് മാത്രമായി തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ട് പേടിച്ച് മൂലയിൽ പോയി ഞാൻ ഒളിക്കുമെന്ന് ഒരു തീക്കുട്ടിയും കരുതണ്ട", സീമ ജി നായര് കുറിച്ചു.
അതേസമയം നിരവധി പേരാണ് സീമയുടെ പോസ്റ്റിനെ വിമര്ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. "ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വോയിസ് ചേച്ചി കേട്ടല്ലോ അല്ലേ. ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെ അല്ലാതെ ആർക്കും അത് കേട്ടിരിക്കാനാവില്ല" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരാളുടെ കമന്റ്.
"ആ വോയിസ് ഒന്നു കേട്ടു നോക്കൂ... ആ അവസ്ഥയെ ഒന്നു ഓർത്തു നോക്കൂ... വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകുക... എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഗർഭിണി ആക്കണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുക... വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ പിന്നെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യം നടത്തുക..കാര്യം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും.. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു... അതും കഴിഞ്ഞ് അവളെ വലിച്ചെറിയുന്ന.... നീ ഒരു പെണ്ണാണോ...? നീ ഒരു അമ്മയാണോ? ഒരു കാമഭ്രാന്തന്റെ കാമക്കേളികൾക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന നീ.... പെൺവർഗ്ഗത്തിന് പോലും അപമാനം...തൂഫ്" -മറ്റൊരാള് കമന്റ് ചെയ്തു.
"ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദസന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞു പോകും. അയാൾ തെറ്റുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇതുവരെ അത് നിഷേധിക്കുകയോ ഒരു നിയമ നടപടിയും ആയി മുന്നോട്ട് പോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരൻ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസം ആയിരിക്കും. സമൂഹം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാറി തുപ്പും. എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു സഹോദരൻ" -മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു.
Also Read: "കേരളം ആഘോഷിച്ച സ്ത്രീ പീഡന വീരന്മാര്, ബോധപൂർവ്വം ഗർഭിണി ആക്കിയിട്ട് മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ക്രൂരമായ മറുപടി"; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ അഖില് മാരാര്