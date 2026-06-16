'നിധിയോ ചുമ്മാ ആള്ക്കാര് തള്ളുന്നതായിരിക്കും'! നര്മം നിറഞ്ഞ ട്രെയിലര്; 'സത്യത്തില് സംഭവിച്ചത്' ജൂണ് 19 ന്
ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തില് കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് 'സത്യത്തില് സംഭവിച്ചത്'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 3:54 PM IST
പ്രശാന്ത് മോഹൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത്' എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിന് മികച്ച പ്രതികരണം. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തില് കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തില് നിധിവേട്ടയാണ് പ്രധാന പ്രമേയമാകുന്നത്.
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേ പോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന നർമ്മങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നര് എന്ന നിലയിൽ ചിത്രം മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
പറമ്പില് നിന്ന് നിധി കിട്ടുന്നതും പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. നര്മവും സസ്പെന്സും കോര്ത്തിണങ്ങി ഇതിലൂടെ നാട്ടിമ്പുറവും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതമൊക്കെയായി രസകരമായ രീതിയിലാണ് ട്രെയിലര് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകര്ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുകയെന്ന ഉറപ്പാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. ജൂണ് 19 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ഈ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ജനശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു. കാവാലം നാരായണ പണിക്കരുടെ രചനയിൽ ബെന്നി ഫെർണാണ്ടസ്, കാവാലം ശ്രീകുമാർ, മധു പോൾ എന്നിവർ ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ആകാശ് മേനോൻ, ദിൽഷാന, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ജോണി ആന്റണി, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, കോട്ടയം രമേശ്, ടി.ജി. രവി,ജോജി ജോൺ, നസീർ സംക്രാന്തി, ബൈജു എഴുപുന്ന, കലാഭവൻ റഹ്മാൻ, ജയകൃഷ്ണൻ, വിജിലേഷ്, സിനോജ് വർഗീസ്, ജി. സുരേഷ് കുമാർ, ശിവൻ സോപാനം, പുളിയനം പൗലോസ്, ഭാസ്കർ അരവിന്ദ്, സൂരജ് ടോം, അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്, കുളപ്പുള്ളി ലീല,ശൈലജ കൃഷ്ണദാസ്,പ്രതിഭ പ്രതാപചന്ദ്രൻ, പാർവതി രാജൻ ശങ്കരാടി, സുഷമ അജയൻ,ഗായത്രി ദേവി തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് താരങ്ങൾ.
പി ആർ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ പ്രശാന്ത് മോഹൻ, കോട്ടയം രമേശ് എന്നിവർ ചേർന്നു നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം വിനോദ് ജി മധു നിർവ്വഹിക്കുന്നു. എഡിറ്റർ-സുനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ.
പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അമ്പിളി കോട്ടയം, കലകെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, മേക്കപ്പ്-പട്ടണം ഷാ, വസ്ത്രാലങ്കാരം-ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ,സ്റ്റിൽസ്-ശിവൻ മലയാറ്റൂർ,പരസ്യകല-ആർട്ടോകാർപ്പസ്,ചീഫ് അസോ. ഡയറക്ടർ ലിനു ആന്റണി,ബിജിഎം-മധു പോൾ,വിഎഫ്എക്സ്-ടിറ്റോ,അജീഷ് പി തോമസ്. നൃത്ത സംവിധാനം-ഇംതിയാസ് അബൂബക്കർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-അരുൺ രാമവർമ്മ, സംഘട്ടനം അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ, പിആർഒ എ.എസ്. ദിനേശ്.