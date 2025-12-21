അതിവൈകാരിക മുഹൂര്ത്തം; ശ്രീനിവാസന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പേനയും പേപ്പറും സമര്പ്പിച്ച് സത്യന് അന്തിക്കാട്
അതിവൈകാരിക മുഹൂര്ത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസന് കേരളം വിടനല്കിയത്. ഉദയംപേരൂരിലെ കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടുവളപ്പില് നടന്ന സംസ്കാരച്ചടങ്ങില് മക്കളായ വിനീതും ധ്യാനും ചിതയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയതോടെ അന്ത്യകര്മ്മങ്ങള് പൂര്ത്തിയായി. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരുന്നു സംസ്കാരം.
‘എന്നും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ’, എന്നെഴുതിയ പേപ്പറും ശ്രീനിവാസന് പ്രിയപ്പെട്ട പേനയും സത്യൻ അന്തിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിനൊപ്പം ചേർത്തുവച്ചു. മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തേയും വലിയ കൂട്ടുക്കെട്ടായിരന്നു സത്യന് അന്തിക്കാടും ശ്രീനിവാസനും. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ വേര്പാടില് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് സംവിധായകന് സത്യന് അന്തിക്കാട്.
അന്ത്യയാത്രയുടെ അവസാന നിമിഷവും തന്റെ പ്രിയതമനെ വിട്ടുകൊടുക്കാന് കഴിയാതെ ഭാര്യ വിമല ശ്രീനിവാസന്റെ അരികില് ചേര്ന്നു നിന്നു. അച്ഛന്റെ മൃതദേഹത്തിനരില് നിന്ന് വിനീതും ധ്യാനും പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കണ്ട് ചുറ്റിലുള്ളവര്ക്ക് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാന് പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ വീട്ടിലും ഉച്ചയോടെ എറണാകുളം ടൗണ് ഹാളിലും വൈകിട്ടും ഇന്ന് രാവിലെയുമായി ശ്രീനിവാസനെ അവസാനമായി ഒന്ന് കാണാന് അണമുറിയാതെയാണ് ആളുകള് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
സിനിമാ സാംസ്കാരിക- രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകര് മുതല് സാധാരണക്കാര് വരെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസനെ ഒന്ന് കാണാന് കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു.
ശ്രീനിവാസന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ജൈവകൃഷി നടത്തിയിരുന്ന മണ്ണില് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കിയത്. അതും അദ്ദേഹം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങള്ക്കിടയില് തന്നെ. പത്തുമണിയോടെയാണ് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകള് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ആളുകള് ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ 12 മണിയോടെയാണ് അന്ത്യകര്മ്മ ചടങ്ങുകള് പൂര്ത്തിയായത്.
ഇന്ന് രാവിലെയും രാത്രിയുമായി നിരവധി താരങ്ങള് അന്തിമോപചാരം അര്പ്പിക്കാന് കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. തമിഴ് നടൻ സൂര്യ, ഭാര്യ ജ്യോതിക എന്നിവർ രാവിലെ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. പൃഥിരാജ്, ജഗദീഷ്, ലാൽ, രഞ്ജി പണിക്കർ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, മുകേഷ്, നിവിൻ പോളി തുടങ്ങിയവരും എത്തി.
ഇന്നലെ രാവിലെ (ഡിസംബര് 20) രാവിലെ 8.30 ഓടെയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്റെ മരണം. എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഡയാലിസിസിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയില് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് തൃപ്പുണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
48 വര്ഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന സിനിമാ ജീവിതത്തില് 200ലേറെ സിനിമകളില് ശ്രീനിവാസന് അഭിനയിച്ചു. 1956 ഏപ്രില് 26ന് കണ്ണൂരിലെ പാട്യത്താണ് ശ്രീനിവാസന് ജനിച്ചത്. കൂത്തുപറമ്പ് മിഡില് സ്കൂള്, കതിരൂര് ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂള് എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കി. മട്ടന്നൂര് പഴശ്ശിരാജ എന്എസ്എസ് കോളേജില് നിന്ന് എക്കണോമിക്സില് ബിരുദം നേടി. പിന്നീട് മദ്രാസ് അഡയാര് ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിന്ന് ഡിപ്ലോമയും നേടി.
1977ൽ പി എ ബക്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'മണിമുഴക്ക'ത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പിന്നീട് അരവിന്ദന്റെയും കെ ജി ജോര്ജിന്റെയും അടക്കം ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില് വേഷമിട്ടു. 'പഞ്ചവടിപാലങ്ങള്'', 'വില്ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങള്' എന്നി ചിത്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷമിട്ടു. പിന്നീട് 1984ൽ 'ഓടരുത് അമ്മാവാ ആളറിയാം' എന്ന സിനിമയുടെ തിക്കഥാകൃത്തെന്ന നിലയിൽ മലയാള സിനിയിൽ ശ്രീനിവാസൻ വരവറിയിച്ചു.
സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെ നര്മരസത്തലൂടെ തിരക്കഥകളെഴുതി ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കി. ഓരോ മലയാളിക്കും ഇന്നും ഹാസ്യത്തിന്റെയും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെയും പുത്തന് അനുഭവങ്ങള് കൂടിയാണ് തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രീനീവാസന് പകര്ന്നു നല്കിയത്.
