ജിത്തു ജോസഫുമായുള്ള ആ 'അപൂർവ സിങ്ക്', പിന്നെ മോഹൻലാൽ എന്ന അത്ഭുതവും; ദൃശ്യം 3 വിശേഷങ്ങളുമായി സതീഷ് കുറുപ്പ്
ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ക്യാമറാമാൻ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി തുടരുന്ന ജൈത്രയാത്രയെക്കുറിച്ച് സതീഷ് കുറുപ്പ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : May 7, 2026 at 3:00 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭാഷയെ മാറ്റിമറിച്ച ഛായാഗ്രാഹകരിൽ ഒരാളാണ് സതീഷ് കുറുപ്പ്. 2010-ൽ അമൽ നീരദിൻ്റെ 'അൻവർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര ക്യാമറാമാനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സതീഷ്, ഇന്ന് മലയാളികൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'ദൃശ്യം 3' വരെ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ. സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ക്യാമറാമാൻ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി അദ്ദേഹം തുടരുന്ന ജൈത്രയാത്രയെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസുതുറക്കുകയാണ് സതീഷ് കുറുപ്പ്. ഒരിടവേളയ്ക്കുശേഷം ഒരു മലയാള മാധ്യമത്തിന് സതീഷ് കുറുപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യ അഭിമുഖം കൂടിയാണിത്.
അമൽ നീരദ് ചിത്രത്തിലൂടെ തുടക്കം കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ 'ദൃശ്യം 3' വരെ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഈ സിനിമായാത്രയെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?
2010-ൽ 'അൻവർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനാകുന്നത്. അവിടെനിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ നിരവധി സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു.
സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫിനോടൊപ്പം തുടർച്ചയായി 12 സിനിമകൾ. മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്തരമൊരു കെമിസ്ട്രി അപൂർവമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോണ്ടിങ് സാധ്യമാകുന്നത്?
സിനിമ ഒരു ടീം വർക്കാണ്. ജിത്തു ചേട്ടനുമായി ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മികച്ച ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് വലിയൊരു സൗഹൃദമായും പ്രൊഫഷണൽ അടുപ്പമായും വളർന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടം കണ്ടാൽ പോലും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു 'വേവ് ലെങ്ത്' ഒരേ മീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതൊരു സിനിമയുടെയും വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് ആണല്ലോ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ മികച്ചതായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഔട്ട്പുട്ടായി ലഭിച്ചതും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങൾ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാകും സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫിന് തുടർച്ചയായി എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ സഹകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.
ഛായാഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചും തിരക്കഥയെക്കുറിച്ചും ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് സതീഷിൻ്റെ ശൈലിയുമായി ഒത്തുപോകുന്നത്?
ജിത്തു ചേട്ടൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തിരക്കഥയോട് പൂർണമായും നീതി പുലർത്തുന്ന സംവിധായകനാണ്. തിരക്കഥയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഛായാഗ്രഹണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ രീതിയും അതുതന്നെയാണ്. തിരക്കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ഒരു പൊരുത്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന് പിന്നിൽ. ഇതിനുമുകളിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ദൃശ്യം ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാം ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്തുടരുക. ഛായാഗ്രഹകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് അതായിരുന്നു.ദൃശ്യം എന്ന ചിത്രം മലയാള സിനിമയിലെ ബെഞ്ച് മാർക്കാണ്. ജിത്തു ജോസഫ് ചേട്ടൻ്റെ കരിയറിലെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് വർക്ക്. ആ സിനിമയ്ക്ക് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നതും മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ലീഡിങ് ക്യാമറാമാൻ തന്നെയാണ്. മലയാള സിനിമ ദൃശ്യത്തിനു മുൻപും ശേഷവും എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശേഷണം തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഇതായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ച്. ഇത് സാങ്കേതികപരമല്ല, വ്യക്തിപരമായ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഒന്നാം ഭാഗം മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം ഭാഗം എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അവിടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മത്സരബുദ്ധി അല്ല, മറിച്ച് ദൃശ്യം ഒന്നാം ഭാഗം സൃഷ്ടിച്ച ബെഞ്ച് മാർക്ക് നിലനിർത്തുക.
ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ കഥയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും പ്രായോഗിക കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്?
സംവിധായകനുമായി പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുള്ള മുൻകാല പരിചയം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആശയം കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിലും എളുപ്പത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടും. മാത്രമല്ല ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സാങ്കേതിക കുടുംബത്തിലുപരി ഞാനും ജോർജുകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ളത് പ്രായത്തിലുള്ള മാറ്റവും പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളുമാണ്. സിനിമയുടെ തിരക്കഥക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം തുടർച്ചകൾ പിന്തുടരുന്നത് വിവേക ബുദ്ധിയിലൂടെ തന്നെ. സാങ്കേതികവശം നോക്കിയാൽ ഒരു സിനിമറ്റോഗ്രാഫറെ ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കലാസംവിധായകനും വസ്ത്രാലങ്കാരകനുമാണ്. ജോർജുകുട്ടിയുടെ കുടുംബം 2021ൽ നിന്നും 26 ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രൂപഘടന, സാമ്പത്തികാവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനം, എസ്തറ്റിക് സെൻസ് ഇതൊക്കെ പകർത്തുന്നത് ഒരു കലാസംവിധായകൻ്റെ കരവിരുതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
ദൃശ്യം സീരീസിൽ പൊതുവേ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ വിഷ്വൽ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം നിരൂപകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടല്ലോ?
മെമ്മറീസ് പോലെ വിഷ്വലി അത്രയും അപ്പീലിങ്ങായ സിനിമയൊരുക്കിയ സംവിധായകനാണ് ജിത്തു ജോസഫ്. ദൃശ്യം സിനിമകളുടെ വിഷ്വൽ മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. ഈയൊരു രീതിയിലുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ആകും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. ഏതൊരു സിനിമയുടെയും മേക്കിങ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ദൃശ്യം സിനിമകളുടെ കൾട് പരിവേഷം തന്നെയാണ് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ വലിയതോതിൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണം.എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മേക്കിങ്, ദൃശ്യം പോലുള്ള സിനിമകളിൽ മാറ്റർ ടു മാറ്റർ രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ ഡയലോഗുകളിലൂടെയും പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
താങ്കൾ പറഞ്ഞ 'മാറ്റർ ടു മാറ്റർ' രീതിയും ഒരു ഛായാഗ്രാഹകൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
ഞാൻ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച 'അൻവർ' അല്ലെങ്കിൽ 'പ്രണയം' പോലുള്ള സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, അവിടെ കഥ പറച്ചിലിനിടയിൽ ഒരു ബ്രീതിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഏരിയ. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നത് ആ സീനിലെ മാറ്ററാണ്. എന്നാൽ അവർ ആ സംസാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന ആൻ്റിസിപ്പേഷൻ മൊമെൻ്റുകൾ—ഇതിനെയാണ് ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഒരു ക്യാമറാമാന് കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. 'മെമ്മറീസ്' പോലുള്ള സിനിമകളിൽ ഈ സ്പേസ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ദൃശ്യത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് ആയി കഥ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്താം. എസ്തേറ്റിക് പരമായി ദൃശ്യം മൂന്ന് ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്നുനിൽക്കും. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം, ടെക്നോളജിയുടെ അതിപ്രസരം ഇതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ്.
നമ്മളെയൊക്കെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ലാൽസാറിനെപ്പോലെയുള്ള ലജൻഡറി അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. ലാൽസാറിലെ അഭിനേതാവിനെ 'എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി' ആക്കുന്നത് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കൂടി ടൈമിങ് കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പെർഫെക്ഷനാണ്. 'പ്രണയം' സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട്.
പരാലിസിസ് ബാധിച്ച കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് ലാൽസാർ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഡയലോഗുകൾ പറയുന്നത്. അന്ന് ഫിലിം ക്യാമറയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫിലിം ഓടുന്ന ശബ്ദം കാരണം ദൂരെയുള്ള നടൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ഐസിയുവിനുള്ളിലെ ഒരു രംഗത്തിൽ ഡയലോഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമെത്തുമ്പോൾ ക്രയിൻ ചലിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ക്ലോസപ്പിൽ എത്തണം. ഈ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു.
ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പരിഹാരം ഇതായിരുന്നു: "ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇടതു കൈകൊണ്ട് എൻ്റെ മൂക്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ഉരസും, ആ സമയം നിങ്ങൾ ക്രയിൻ ചലിപ്പിച്ചോളൂ." കൃത്യം ആ സിഗ്നലിൽ ഞാൻ ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു. പ്ലാൻ ചെയ്തത് പോലെ ക്യാമറ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് എത്തിയതും ഡയലോഗ് തീർന്നതും ഒരേ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു. ആ സമയം ഇമോഷണലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വരികയും ചെയ്തു. ആ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ് എന്നെ വല്ലാതെ അതിശയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു.
ഫിലിം ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്?
സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടെക്നോളജിയോട് വിമുഖത കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ യുഗം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി അസിസ്റ്റൻ്റും അസോസിയേറ്റും ആയി പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രഹകനായി മാറി. അത്രയും നാൾ തുടർന്നുവന്നിരുന്ന രീതി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മാറിമറിയുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. സിനിമയിലെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് മാറുന്നതിനോട് ആദ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഡിജിറ്റലിനോട് വിമുഖത കാട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതാണ് സിനിമയുടെ ഭാവി എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ആ മാറ്റത്തെ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടു.
ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് മാറിയേ തീരൂ എന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കളിമണ്ണ് എന്ന സിനിമയോടെയാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ആ സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളി?
അതേ, ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറിയേ തീരൂ എന്നൊരു ബോധ്യം ഒരുപക്ഷേ കളിമണ്ണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം. ബ്ലെസ്സി സാറാണ് ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ. നടി ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ പ്രസവം തത്സമയം ചിത്രീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ വശം മാറ്റിവെച്ചാൽ, സാങ്കേതികപരമായി അതെങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ചർച്ച. ആ സിനിമ ഫിലിമിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രസവരംഗം ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലിം ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഫിലിം മാഗസിനിൽ ഏകദേശം 4000 അടി ഫിലിം ആണ് ഉള്ളത്. അത് ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി നമുക്ക് 4 മിനിറ്റ് വരെ ചിത്രീകരിക്കാം. ഒരു പ്രസവം തത്സമയം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു പ്രസവം എത്ര സമയം കൊണ്ട് സംഭവിക്കും എന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. തുടർച്ചയായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ നാലു മിനിറ്റിലും ഫിലിം മാഗസിൻ പുതിയത് വേണം. അതു മാറ്റാനുള്ള സമയത്ത് ചിത്രീകരണം സാധ്യമല്ല. ഒരുപക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ഫിലിം തീർന്നു പോവുക. അതുകൊണ്ട് പ്രസവരംഗം ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റലിൽ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അന്ന് പുതുതായി മാർക്കറ്റിൽ വന്ന റെഡ്ഡിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ക്യാമറയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആകാറുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത്. പ്രണയം എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പല ഇമോഷണൽ രംഗകളും ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലിരുന്ന എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ്. ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മറന്ന് ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോകും. പക്ഷേ പിന്നെപ്പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. പലപ്പോഴും ഒരു ടെക്നീഷ്യനായി തന്നെ നിലകൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കും. അടുത്തകാലത്ത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ സീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയെ അത്രയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടും ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിർമിത ബുദ്ധിയെ ഒരിക്കലും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. സിനിമാ നിർമാണ മേഖലയിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കടന്നുകയറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് വിഎഫ്എക്സ് മേഖലകളിൽ. വി എഫ് എക്സ് വരുന്ന രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ സി ജി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റലിയിലേക്ക് മാറിയ സമയത്തുള്ള ഭയം നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കടന്നുവരവിൽ എനിക്കില്ല. അതിനെ പേടിച്ച് മാറി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് നിർമിത ബുദ്ധി. ഭാവിയിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമാണത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ സംഭവിക്കും. നിലവിൽ മൂന്നുമാസം കൊണ്ടൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളും പുരോഗതിയും ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമറ്റോഗ്രാഫറുടെ ജോലി പത്ത് മടങ്ങ് കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർമിത ബുദ്ധിയിലൂടെ സംഭവിക്കും.
കരിയറിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ സിനിമ ഏതായിരുന്നു?
എല്ലാ സിനിമകൾക്ക് പിന്നിലും കഠിനാധ്വാനവും ആത്മസമർപ്പണവും ഒക്കെയുണ്ട്. എങ്കിലും ചില സിനിമകൾ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ചലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് ടിയാൻ. ശാരീരിക മായും മാനസികമായും ഒരുപാട് സമ്മർദം ആ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വാരണാസിയിൽ ഒക്കെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അന്ന് ഉണ്ടായി. മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ടിയാൻ. ഒരുപാട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, കാലാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. പലപ്പോഴും രാത്രിയും പകലും തുടർച്ചയായി ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വലിയ സിനിമ അന്ന് ഞങ്ങൾ 90 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ച് തീർത്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ സിനിമ പോലും 100 ദിവസത്തിലധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.ഏറ്റവും വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം മികച്ച ആശയമായിരുന്നിട്ടും ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ചില സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി നല്ല ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ്.
ഒരു ക്യാമറമാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ടിയാൻ എന്ന ചിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കാം. വലിയൊരു ലോകം, വരൾച്ച, ജലത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പടപൊരുതൽ ഇതൊക്കെയാണ് ആ സിനിമയുടെ ബേസിക് തോട്ട്. വരൾച്ചയുള്ള ഒരു ഭൂമികയ്ക്കു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹൈദരാബാദ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ആയിരുന്നു. അവിടെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചത് മുതൽ കനത്ത മഴ. പിന്നീട് അവിടം ഒരു വരണ്ട ഭൂമികയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ പച്ചപ്പു പോലും പൊട്ടിച്ചു കളയേണ്ട അവസ്ഥ. മഴയുടെ ഒരു ചെറിയ ഘടകം പോലും ഒരു ഫ്രെയിമിലും കടന്നു വരാൻ പാടില്ല. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടാകും. ഒട്ടുമിക്ക തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും സംവിധായകരും സിനിമയുടെ പ്ലോട്ടിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം കൂടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കൈയിൽ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായാൽ മതി, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആർട്ട് ഡയറക്ടറും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറും മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നാൽ എല്ലാം വളരെ എളുപ്പം സാധ്യമാകും. സിനിമയുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോലെ തുല്യമായ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കുമുണ്ട്. കലാ സംവിധായകരും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സും ഒരു സിനിമയുടെ നെടുംതൂണുകൾ തന്നെയാണ്. ഒരു ഛായാഗ്രഹണം മികച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ ഒരു കലാസംവിധായകൻ്റെയും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുടെയും അത്യധ്വാനം കൂടിയുണ്ട്.
ദൃശ്യം മൂന്ന് എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന തലത്തിന് ഭംഗം സംഭവിക്കും. സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമറിയാതെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുക.
