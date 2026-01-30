തിയേറ്ററില് തീപ്പാറിച്ച ധുരന്ധര് മുതല് സര്വം മായ വരെ; ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ റിലീസുകള്
തിയേറ്ററില് വമ്പന് വിജയം നേടിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വാരം ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റീലീസുകളാണ് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 1:38 PM IST
സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് ആവേശം നല്കുന്ന വാരമാണിത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് വിജയം നേടിയ ചിത്രങ്ങളും പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന റിലീസുകളും ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് എത്തുന്നുണ്ട്. വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
1. സര്വം മായ
അഖില് സത്യന്റെ സംവിധാനത്തില് നിവിന് പോളി നായകനായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് സര്വം മായ. തിയേറ്ററുകളില് വമ്പന് വിജയം നേടിയ ഈ ചിത്രം ഇന്നു (ജനുവരി 30) മുതല് ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുകയാണ്. നിവിന് പോളിയുടെ സിനിമാ കരിയറിലെ ആദ്യ 100 കോടി ചിത്രമാണ് സര്വം മായ. 147 കോടി രൂപയാണ് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ചിത്രം റിലീസിന് എത്തുന്നുവെന്നറിഞ്ഞത് മുതല് നിവിന് പോളിയുടെ തിരിച്ചു വരവിനായിട്ടാണ് ആരാധകര് കാത്തിരുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തിയതോടെ ആഗോള തലത്തില് തന്നെ നിവിന് പോളി തിരിച്ചു വരവ് അങ്ങേയറ്റം ആരാധകര് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു.
ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക.
2. ധുരന്ധര്
ബോക്സ് ഓഫിസില് അതിവേഗം കുതിച്ച ചിത്രമാണ് റണ്വീര് സിംഗ് നായകനായ ധുരന്ധര്. 1301 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില് ഈ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്പൈ ത്രില്ലറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങിയത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഇന്ന് മുതല് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.
ഹിന്ദിയോടൊപ്പം തെലുഗു പതിപ്പും റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. ഡിസംബര് അഞ്ചിനാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്.
3. ചാമ്പ്യന്
മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം അനശ്വര രാജനും റോഷന് മേക്ക, നന്ദമൂരി കല്യാണ ചക്രവര്ത്തി, സന്തോഷ് പ്രതാപ് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ തെലുഗു ചിത്രമാണ് ചാമ്പ്യന്. സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ചിത്രമായ ചാമ്പ്യൻ പ്രദീപ് അദ്വൈതം ആണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്.
ആനന്ദി ആർട്ട് ക്രിയേഷൻസും സീ സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്ന്ന് പ്രിയങ്ക ദത്ത്, ജി കെ മോഹൻ, ജെമിനി കിരൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിര്മാണം. ലണ്ടനിൽ കളിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന സെക്കന്തരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദഗ്ധ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായ മൈക്കൽ വില്യംസിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം.
1947 ലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും ഭൈരൻപള്ളി കലാപത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര വികസിക്കുന്നത്, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകളുമായും വെല്ലുവിളികളുമായും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.
ജനുവരി 29 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ജനുവരി 23 മുതല് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു.
4. ശേഷിപ്പ്
സൈക്കോളജിക്കല് ക്രൈം ത്രില്ലറില് എത്തിയ ചിത്രമാണ് ശേഷിപ്പ്. മീനാക്ഷി ജയൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തി.
വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ലാൽ, ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. സണ് നെക്സ്റ്റിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക.
5. വാ വാത്തിയാര്
പൊങ്കല് റിലീസായി എത്തിയ കാര്ത്തി ചിത്രമാണ് വാ വാത്തിയാര്. കൃതി ഷെട്ടിയും കാര്ത്തിയും മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം നളന് കുമാര സ്വാമിയാണ് സംവധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആമസോണ് പ്രൈമിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക.
6. ദേവ്ഖേല്
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയില് സീരിയല് കൊലപാതകം നടക്കുന്നു. അത് അന്വേഷിക്കാനെത്തുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കഥപറയുന്ന മറാത്തി ചിത്രമാണ് ദേവ്ഖേല്. ഇന്ന് മുതല് സീ ഫൈവില് ചിത്രം കാണാനാവും.
7. ബ്രിഡ്ജെറ്റോണ്
അമേരിക്കന് ടെലിവിഷന് സീരിസായ ബ്രിഡ്ജെറ്റണ് സീസണ് 4 നെറ്റിഫ്ലിക്സില് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാലാം സീസണിന്റെ നാല് എപ്പിസോഡുകളാണ് പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ചത്.
8. അനാക്കോണ്ട
ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ ഗ്രിഫും ഡഗും ആമസോണ് കാടുകളില് അകപ്പെടുന്നു. കാട്ടില് നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും 40 അടി നീളമുള്ള അനാക്കോണ്ടയുടെ മുന്നില് പെടുന്നു. പിന്നീടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സംഭവബഹുലമായ മുഹൂര്ത്തങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ചിത്രം കാണാനാവുക.
9. ദി 50
അന്താരാഷ്ട്ര റിയാലിറ്റി ഫോർമാറ്റായ ലെസ് സിൻക്വാന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ ദി 50 പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നു. ബനിജയ് ഏഷ്യ നിര്മിച്ച ദി 50 റിയാലിറ്റി ഷോ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് പ്രദര്ശനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിനാണ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും കളേഴ്സിലും ദി 50 ഫെബ്രുവരി 1 ന് ആരംഭിക്കും 50 സെലിബ്രിറ്റികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
