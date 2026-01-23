ETV Bharat / entertainment

പൂക്കി അനൗണ്‍സ്‌മെന്‍റുമായി ഡെലൂലൂ! സര്‍വം മായ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക്; ഒടിടി തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ചിത്രം എവിടെ കാണാം

ആഗോളതലത്തില്‍ 145. 3 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്. നിവിന്‍ പോളിയുടെ സിനിമാ കരിയറിലെ 100 കോടിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് സര്‍വം മായ

JIO HOSTSTAR SARVAM MAYA MOVIE NIVIN PAULY SARVAM MAYA OTT RELEASE DATE
Movie Poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നിവിന്‍ പോളിയെ നായകനാക്കി അഖില്‍ സത്യന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് സര്‍വം മായ. തിയേറ്ററുകളില്‍ ഗംഭീര പ്രതികരണം നേടുന്നതിനൊപ്പം നിവിന്‍റെ തിരിച്ചു വരവ് കൂടിയാണ് മലയാളക്കര ആഘോഷിച്ചത്. നിവിന്‍ പോളിയുടെ സിനിമാ കരിയറിലെ 100 കോടിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് സര്‍വം മായ. റിലീസ് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് 100 കോടി എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒടിടി റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഖില്‍ സത്യന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് സര്‍വം മായ. മലയാള സിനിമയിലെ മികച്ച കൂട്ടുക്കെട്ടായ നിവിന്‍ പോളിയും അജു വര്‍ഗീസും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഡെലൂലു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച റിയ ഷിബുവാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്. മുറ, ഓള്‍ വി ഇമാജിന്‍ ആസ് ലൈറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും തിളങ്ങിയ ഹൃദു ഹാറൂണിന്‍റെ സഹോദരിയാണ് 20 കാരിയായ റിയ. നിര്‍മാതാവ് ഷിബു തമീന്‍സിന്‍റെ മകളാണ് ഇരുപതുകാരിയായ റിയ.

ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ജനുവരി 30 നാണ് ചിത്രം ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക. ചിത്രത്തില്‍ ഡെലുലുവായി എത്തിയ റിയ ഷിബുവിന്‍റെ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്‌ട്രീംഗ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടത്. അജു വര്‍ഗീസിന്‍റെ ശബ്‌ദത്തില്‍ തന്ത വൈബ് സ്‌ക്രിപ്‌റ്റ് കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ജെന്‍സി വൈബിലുള്ള വീഡിയോയാണ് റിയ പങ്കുവച്ചത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച സര്‍വം മായ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണമുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന അറിയിപ്പാണ് റിയ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ 145. 3 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്.

ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ്‌ പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്‌ളൈ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കികൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകരന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സംഗീതത്തിനും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നുമുയരുന്നത്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’ത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരനാണ് ‘സർവ്വം മായ‘യിലും സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

ഡിസംബര്‍ 25 നാണ് സര്‍വം മായ ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഫയർഫ്‌ളൈ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് സര്‍വം മായ നിര്‍മിച്ചത്.

Also Read:'ബേബി ഗേളി'നെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകര്‍; നിവിന്‍ പോളി വീണ്ടും ഹിറ്റടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്! ആദ്യ പ്രതികരണം

TAGGED:

JIO HOSTSTAR
SARVAM MAYA MOVIE
NIVIN PAULY
SARVAM MAYA OTT RELEASE DATE
SARVAM MAYA OTT RELEASE DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.