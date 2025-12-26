ETV Bharat / entertainment

260 പുതിയ ഷോകള്‍, നിറഞ്ഞാടി നിവിന്‍! സര്‍വം മായ ഹിറ്റിലേക്ക്; ആദ്യദിനം ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍

നിവിന്‍ പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവാണ് സര്‍വം മായയിലൂടെ മലയാളികള്‍ കണ്ടത്. നിവിന്‍റെ കരിയര്‍ ബെസ്റ്റാണ് അഖില്‍ സത്യന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം.

സംവിധായകന്‍ അഖില്‍ സത്യനോടൊപ്പം നിവിന്‍ പോളിയും അജു വര്‍ഗീസും (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read
നിവിന്‍ പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് സര്‍വം മായ. അഖില്‍ സത്യന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിവിന്‍ പോളിയുടെ തിരിച്ചു വരവ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ആഗോളതലത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 25 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ സര്‍വം മായ ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്.

സമീപകാലത്തൊന്നും നിവിന്‍ പോളിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ആദ്യദിനത്തില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷനാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. നിവിന്‍ പോളി തിരിച്ചു വരവാണ് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. 260 പുതിയ ഷോകള്‍ കൂടി ചേര്‍ത്താണ് സര്‍വം മായ ആദ്യദിനം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

ആദ്യദിനത്തില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ നാല് കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 3.35 കോടി രൂപയും നേടി എന്നതാണ് പ്രമുഖ ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്നില്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന കണക്കുകള്‍. ഇനി വാരാന്ത്യങ്ങളിലും സിനിമയുടെ കലക്ഷന്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍.

Sarvam Maya (Movie Poster)

റിലീസിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്‍പാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിം​ഗ് ആരംഭിച്ചത്. കേരളത്തില്‍ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ചിത്രം നേടിയത് 1.24 കോടി രൂപയാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കണക്കുകളെടുത്താല്‍ ഒന്നരകോടിയുമാണെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാര്‍ നല്‍കുന്ന കണക്കുകള്‍.

പ്രായഭേദമന്യേ ഈ സിനിമ ആസ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നത് തന്നെയാണ് സര്‍വ മായത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ആ രീതിയിലാണ് അഖില്‍ സത്യന്‍ സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മലയാളിയേയും ഒട്ടും മടുപ്പിക്കാതെ എന്‍റെര്‍ടെയ്‌ന്‍ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരു ഫീല്‍ ഗുഡ് ഹൊറര്‍ സിനിമയാണ് സര്‍വം മായം. കുട്ടികള്‍ക്ക് പോലും കണ്ടിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സിനിമ. തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ നിവിന്‍ സിനിമയില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭേന്ദു എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് നിവിന്‍ സിനിമയില്‍ എത്തുന്നത്. സൂക്ഷ്മാഭിനയത്തിലൂടെ നിവിന്‍ ഒട്ടും പ്രേക്ഷകരെ മടുപ്പിക്കുന്നില്ല. നിവിനോടൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന കഥാപാത്രമാണ് അജുവര്‍ഗീസ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം. പൂജകള്‍ ചെയ്യുന്ന കാണികളെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരിയായിട്ടാണ് അജു ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കികൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകരന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സംഗീതം ആചിത്രത്തിന്‍റെ ആത്മാവാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും.

സര്‍വം മായത്തിലെ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകരന്‍റെ സംഗീതം ആ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആത്മാവാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. സത്യൻ അന്തിക്കാട് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’ത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരനാണ് ‘സർവ്വം മായ‘യിലും സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ശരണ്‍ വേലായുധനാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലത്തിന്‍റെ ഭംഗി കൃത്യമായി ഫ്രെയിമുകളില്‍ ശരണ്‍ പകര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ഡിസൈനും സിങ്ക് ഡിസൈനും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അനില്‍ രാധാകൃഷ്‌ണനാണ്.

ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ്‌ പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്‌ളൈ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് സർവ്വം മായ. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്‌സ് ആണ് സിനിമ കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എ പി ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് റസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിന്‍റെ അവകാശം നേടിയത്.

2025 പടിയിറങ്ങുമ്പോള്‍ മികച്ച സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ സര്‍വം മായയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അത്രയും മികവോടെയാണ് അഖില്‍ സത്യന്‍ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

