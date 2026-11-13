നിവിന് പോളിയുടെ 'സര്വം മായ' ഗോവ ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക്; പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന് പനോരമ വിഭാഗത്തില്
നിവിന് പോളിയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ 100 കോടി ചിത്രമാണ് 'സര്വം മായ'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 4:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അഖിന് സത്യന്റെ സംവിധാനത്തില് നിവിന് പോളിയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രം 'സര്വം മായ' 57-ാമത് ഇന്ത്യന് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലേക്ക്. ഇന്ത്യന് പനോരമ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
എട്ടു ദിവസമായി ഗോവയില് നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്കാണ് 'സര്വം മായ' തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. നവംബര് 20 മുതല് 28 വരെയാണ് ചലച്ചിത്ര മേള.
മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനും നേടിയ ഈ ചിത്രം 2025 ഡിസംബര് 25 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഫാന്റസി ഹൊറർ കോമഡി ഴോണറിൽ അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ഈ സിനിമ നിവിൻ പോളിയുടെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണ്. നിവിന് പോളിയുടെ ആദ്യ 100 കോടി ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് 151 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
നിവിൻ പോളിയുടെ അഭിനയവും കോമഡി ടൈമിങ്ങും ചിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ അവതരണവുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ നേരിട്ട നിവിൻ പോളി, ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 'പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'സര്വം മായ'.
ഒരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പില് ഗിറ്റാറിസ്റ്റായ പ്രഭേന്ദു എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് നിവിന് ചിത്രത്തില് എത്തിയത്. പ്രഭേന്ദുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെണ്കുട്ടി കടന്നു വരുന്നതും പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. കോമഡി ഹൊറര് ജോണറില് ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തില് അജു വര്ഗീസും പ്രധാന വേഷത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. റിയ ഷിബുവും പ്രീതി മുകുന്ദനുമാണ് ചിത്രത്തില് നായികമാരായി എത്തിയത്. 'ഓള് വി ഇമാജിന് ആസ് ലൈറ്റ്', 'മുറ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടന് ഹൃദു ഹാറൂണിന്റെ സഹോദരിയാണ് റിയ ഷിബു.
ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ് പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരന്നത്. ഫയർഫ്ലൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാറും രാജീവ് മേനോനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിന് പ്രഭാകരന് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതം നല്കിയത്.
കേരളത്തിൽ സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സാണ് ചിത്രം വിതരണം ചെയ്തത്. റസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിന്റെ വിതരണാവകാശം എ.പി. ഇന്റർനാഷണലിനായിരുന്നു. ശരണ് വേലായുധനാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ ഭംഗി കൃത്യമായി ഫ്രെയിമുകളില് ശരണ് പകര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ഡിസൈനും സിങ്ക് ഡിസൈനും നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അനില് രാധാകൃഷ്ണനാണ്.