നിവിന്‍ മാജിക്; ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ അതിവേഗം കുതിച്ച് സര്‍വം മായ; ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും ഒന്നാമത്

ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ ഒന്നാമനായത് 1100 കോടി പടത്തെ കടത്തിവെട്ടി. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ വിറ്റഴിച്ചത് ഒരുലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരം ടിക്കറ്റുകള്‍.

SARVAM MAYA MOVIE POSTER
Published : December 30, 2025 at 1:38 PM IST

ഖില്‍ സത്യന്‍ നിവിന്‍ പോളി കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് സര്‍വം മായ. ക്രിസ്‌മസ് റിലീസായി ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രം ആദ്യദിനം മുതല്‍ മികച്ച അഭിപ്രായവുമായി മുന്നേറുകയാണ്. സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തി അഞ്ചാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്.

പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഖില്‍ സത്യത്തിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിവിന്‍പോളിയെ ആരാധകര്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ തിരിച്ചെത്തിച്ചുവെന്നതതും സവിശേഷതമയാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ ആഗോളതലത്തില്‍ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് 50 കോടി ക്ലബില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം. ഇതേ രീതിയില്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സിനിമ 100 കോടി നേടുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാരും സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നിവിന്‍ പോളി ചിത്രം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. 2019 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങി ലവ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമയാണ് ഇതിന് മുന്‍പ് 50 കോടി ക്ലബിലെത്തിയത്.

sarvam maya

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 22.15 കോടി രൂപയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് 24.05 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം ഇതിനോടകം നേടിയത്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് 22.15 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്.

ആദ്യ ദിവസം 3.35 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസം വീണ്ടും വര്‍ധിച്ച് 3.9 കോടി രൂപയും നാലാം ദിവസം 5.8 കോടി രൂപയുമാണ് നേടിയത്. തുടര്‍ച്ചയായ ദിവസങ്ങളില്‍ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. എന്നാല്‍ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്‌നില്‍ക് നല്‍കുന്ന അഞ്ചുദിവസത്തെ കണക്കാണിത്.

Riya Shibu

ആദ്യദിനത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 16.42 ശതമാനത്തിന്‍റെ വര്‍ധനവാണുള്ളത്. മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോള്‍ യഥാക്രമം 24.36 ശതമാനത്തിന്‍റെ വര്‍ധനവും നാലാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും 19.59 ശതമാനവുമായിരുന്നു വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെയു മറ്റ് ടി്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്പുകളില്‍ സമീപകാലത്ത് ഒരുമലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്ത കുതിപ്പാണ് സര്‍വം മായ നടത്തുന്നത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് പുറത്തു വിട്ട പത്തോളം സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സര്‍വം മായ തന്നെയാണ്. അവതാർ 3 ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

ഒരുലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1100 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ ലഭിച്ച ധുരന്ദറിനെ മറി കടന്നാണ് സർവ്വം മായ ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

SARVAM MAYA

നിവിന്‍ പോളിയും അജു വര്‍ഗീസും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നിവിനെ കൂടാതെ ആരാധകര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എടുത്തു പറയുന്നത് ഡെലുലു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച റിയ ഷിബുവിനെ കുറിച്ചാണ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ചര്‍ച്ചയാവുന്നത് റിയ ഷിബുവിന്‍റെ പ്രകനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.

നിര്‍മാതാവ് ഷിബു തമീന്‍സിന്‍റെ മകളാണ് ഇരുപതുകാരിയായ റിയ. ഓള്‍ വി ഇമാജിന്‍ ആസ് ലൈറ്റ്, മുറ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടന്‍ ഹൃദു ഹാറൂണിന്‍റെ സഹോദരിയാണ് റിയ.

Riya Shibu

ക്രിസ്‌മസ് റിലീസായി മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ വൃഷഭ, ഉണ്ണി മുകുന്ദനും അപർണ ബാലമുരളിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു. ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം അഭിനയിച്ച ഹാല്‍ എന്നിവയൊക്കെ തിയേറ്ററുകളില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും നിവിന്‍ പോളി ചിത്രത്തിന് ഇത് വെല്ലുവിളിയായിട്ടില്ല.

SARVAM MAYA

ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ്‌ പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്‌ളൈ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

