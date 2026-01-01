നിവിന്- ഡെലൂലു മാജിക്! ബോക്സ് ഓഫിസിലും സര്വം മായ! ഏഴാം ദിവസവും തളരാതെ ചിത്രം
തുടക്കം മുതല് ഒടുക്കം വരെ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത് നിവിന് പോളിയാണ്. നിവിനോടൊപ്പം റിയയുടെ കെമസ്ട്രി മാജിക്ക് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില് തങ്ങി നില്ക്കുന്ന ഒന്ന്.
Published : January 1, 2026 at 2:00 PM IST
പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിവിന് പോളിയെ നായകനാക്കി അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് സര്വം മായ. ഹൊറര് കോമഡി ഫാന്റസി ഗണത്തില്പ്പെടുന്ന ഈ ചിത്രം ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം തേടി തിയേറ്ററുറുകളില് പ്രദര്ശനം തുടരുകയാണ്.
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി ഏഴാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യദിനം 3.35 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസം 3.9 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസം 4.85 കോടി രൂപയും നാലാം ദിവസം 5.8 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു ചിത്രം നേടിയത്. ഒന്നാം ദിവസം മുതല് ചിത്രത്തിന്റെ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടതെങ്കില് അഞ്ചാം ദിവസത്തില് നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 4.25 കോടി രൂപയാണ് നേടാനായത്. ആറാം ദിവസത്തിലും ഇതേ കലക്ഷന് തന്നെയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് വീണ്ടും കുറയുന്നതാണ് കണ്ടത്. 3.50കോടി മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്.
പുതുവത്സര ദിനത്തിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും കലക്ഷന് വര്ധിക്കുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെയും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരുടെയും കണക്കൂട്ടല്
കേരളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 29.90 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 30 കോടി രൂപയും ആഗോളതലത്തില് 65.35 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 46.17 ശതമാനം മാത്രമേ കേരളത്തിലെ തിയേര് ഒക്യുപ്പന്സി.
ഏഴ് ദിവസത്തെ കണക്ക്
|Day 3 [1st Saturday]
|₹ 4.85 Cr
|24.36%
|Day 4 [1st Sunday]
|₹ 5.8 Cr
|19.59%
|Day 5 [1st Monday]
|₹ 4.25 Cr
|-26.72%
|Day 6 [1st Tuesday]
|₹ 4.25 Cr
|0.00%
|Day 7 [1st Wednesday]
|₹ 3.5 Cr
|-17.65%
|Total
|₹ 29.9 Cr
|-
ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകര് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള നിവിന് പോളിയേയാണ് അഖില് സത്യന് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. തമാശയും ചമ്മലും പ്രണയവും നിരാശയുമൊക്കെയുള്ള പ്രഭേന്ദുവായാണ് നിവിന് പോളിയുടെ പ്രകടനം. ഇതു തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതും.
തുടക്കം മുതല് ഒടുക്കം വരെ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത് നിവിന് പോളിയാണ്. പ്രഭേന്ദു എന്ന കഥാപാത്രമായി അനായാസമായണ് നിവിന്റെ അഭിനയം. നിവിനോടൊപ്പം രസികന് നമ്പൂതിരിയായി അജുവിന്റെ അഭിനയമൊക്കെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. നിവിന് പോളിയും അജു വര്ഗീസും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
രഘുനാഥ് പാലേരി, മധുവാര്യര് എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രകടനവും മികച്ചതാണ്. ജനാര്ദ്ദന് വല്യച്ഛന്റെ കഥാപാത്രവും മനോഹരമാണ്. ചാക്യാരായി എത്തുന്ന വിനീത് വാസുദേവന്, സൈക്യാട്രിസ്റ്റായി എത്തുന്ന അല്ഫോന്സ് പുത്രന്, പ്രിയ വാര്യര്, ഡെലിവറി ബോയ് ആയി എത്തുന്ന അല്ത്താഫ് സലീം, അരുണ് അജികുമാര് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം മേതില് ദേവികയുടെയും വിനീതിന്റെയും പ്രകടനങ്ങള് കൂടിയാകുമ്പോള് സിനിമ മനോഹരമാണ്.
നിവിനോടൊപ്പം റിയയുടെ കെമസ്ട്രി മാജിക്ക് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില് തങ്ങി നില്ക്കുന്ന ഒന്ന്. പ്രീതി മുകുന്ദനാണ് മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്.
സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അഖിൽ സത്യൻ തന്നെയാണ് . അതുപോലെ ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിലും രതിൻ രാധാകൃഷ്ണനൊപ്പം അഖിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
സിനിമയുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ജസ്റ്റിന് പ്രഭാകരന്റെ സംഗീതം തന്നെയാണ്. ഈണവും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുമൊക്കെ കയ്യടി നേടുന്നുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ ഭംഗി അതുപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കാന് ശരണ് വേലായുധന് എന്ന ക്യാമാറമാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകര് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സിനിമ തന്നെ നല്കാന് അഖില് സത്യന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
