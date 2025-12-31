ETV Bharat / entertainment

നിറഞ്ഞാടുന്ന നിവിനും ഡെലുലുവും! സര്‍വം മായം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ആറാം ദിവസവും കുതിക്കുന്നു, കലക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്

26 കോടി രൂപയാണ് മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം ഇതിനോടകം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിത്രത്തിലെ മനോഹര ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.

SARVAM MAYA BOX OFFICE COLLECTION NIVIN PAULY AKHIL SATHYAN DIRECTOR RIAYA SHIBU
Sarvam Maya (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 31, 2025 at 10:59 AM IST

നാട്ടിമ്പുറത്തെ മനോഹര കാഴ്‌ചകളും തമാശയും വൈകാരികതയും പ്രണയവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കോര്‍ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് സര്‍വം മായ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. അത്രയും അടുക്കും ചിട്ടയുമാണ് അഖില്‍ സത്യന്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ഈ ചിത്രത്തിനുള്ളത്.

പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഖില്‍ സത്യന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് സര്‍വം മായം. ഒരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പില്‍ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായ ഇന്ദൂട്ടി (നിവിന്‍ പോളി) എന്ന പ്രഭേന്ദുവാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍. കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് അച്ഛനുമായി പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന പ്രഭേന്ദുവിന് വീണ്ടും തിരികെ വീട്ടിലേക്കെത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നീട് ഉറ്റ ചങ്ങാതി രൂപ എന്ന രൂപേഷ് (അജു വര്‍ഗീസ്)യുമായി ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളുമാണ് കോമഡി ഹോറര്‍ ചിത്രമായ സര്‍വം മായ പറയുന്നത്.

ആദ്യ പകുതിയില്‍ വളരെ തമാശ നിറഞ്ഞതാണെങ്കില്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ വൈകാരികത നിറഞ്ഞതാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു പ്രേക്ഷകനെ പോലും ചിത്രം മടുപ്പിക്കാതെ ചിത്രത്തിന്‍റെ രസച്ചരട് പൊട്ടിപ്പോകാതെ തന്നെ സംവിധായകന്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്.

പ്രഭേന്ദുവും ഡെലുലുവും പിന്നെ രൂപയും

ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള നിവിന്‍ പോളിയേയാണ് അഖില്‍ സത്യന്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. തമാശയും ചമ്മലും പ്രണയവും നിരാശയുമൊക്കെയുള്ള പ്രഭേന്ദുവായാണ് നിവിന്‍ പോളിയുടെ പ്രകടനം. ഇതു തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതും. ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായി കഥാപാത്രത്തില്‍ അജു വര്‍ഗീസും നിറഞ്ഞാടുന്നുണ്ട്. നിവിന്‍ പോളിയും അജു വര്‍ഗീസും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

SARVAM MAYA BOX OFFICE COLLECTION NIVIN PAULY AKHIL SATHYAN DIRECTOR RIAYA SHIBU
Sarvam Maya (Movie Poster)

നായികയായി എത്തി ഡെലുലു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച റിയ ഷിബുവിന്‍റെ പ്രകടനത്തിന് ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് വരുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ചര്‍ച്ചയാവുന്നത് റിയ ഷിബുവിന്‍റെ പ്രകനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.

നിര്‍മാതാവ് ഷിബു തമീന്‍സിന്‍റെ മകളാണ് ഇരുപതുകാരിയായ റിയ. ഓള്‍ വി ഇമാജിന്‍ ആസ് ലൈറ്റ്, മുറ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടന്‍ ഹൃദു ഹാറൂണിന്‍റെ സഹോദരിയാണ് റിയ.

ആറാം ദിവസം ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍

ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി ആറാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 26.30 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 22.15 കോടി രൂപയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് 24.05 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് 22.15 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്.

ആദ്യ ദിവസം 3.35 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസം വീണ്ടും വര്‍ധിച്ച് 3.9 കോടി രൂപയും നാലാം ദിവസം 5.8 കോടി രൂപയുമാണ് നേടിയത്. തുടര്‍ച്ചയായ ദിവസങ്ങളില്‍ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. എന്നാല്‍ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. 4.25 കോടി രൂപയാണത്. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്‌നില്‍ക് നല്‍കുന്ന കണക്കാണിത്. ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 4.15 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്.

ആറ് ദിവസത്തെ കണക്ക്

രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ 16.42 ശതമാനത്തിന്‍റെ വര്‍ധനവാണ് മൂന്നാം ദിനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 24.36 ശതമാനത്തിന്‍റെ വര്‍ധവും ഉണ്ടായി. എന്നാല്‍ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ 19.59 ശതമാനം മാത്രമാണ് വര്‍ധനവ്. ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 26.72 ശതമാനത്തിന്‍റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആറാം ദിവസമായ ഇന്നലെ 55.12 ശതമാനം മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ തിയേറ്റര്‍ ഒക്യുപ്പന്‍സി.

DayIndia Net CollectionChange(+/-)
Day 1 [1st Thursday]₹ 3.35 Cr-
Day 2 [1st Friday]₹ 3.9 Cr16.42%
Day 3 [1st Saturday]₹ 4.85 Cr24.36%
Day 4 [1st Sunday]₹ 5.8 Cr19.59%
Day 5 [1st Monday]₹ 4.25 Cr-26.72%
Day 6 [1st Tuesday]₹ 4.15 Cr * early estimates-
Total₹ 26.30 Cr-

ആഗോളതലത്തില്‍ 57.9 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടി. വിദേശത്ത് നിന്ന് 26.8 കോടി രൂപയും നേടി. ഒരു കോടി ബഡ്‌ജറ്റില്‍ എടുത്ത ചിത്രമാണിത്.

ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം നേടിയത്

WorldwideIndia NetIndia GrossOverseasVerdict
₹ 57.9 Cr₹ 26.3 Cr₹ 31.1 Cr₹ 26.8 CrNone

പുതുമഴ- വീഡിയോ ഗാനം

ചിത്രത്തിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. പുതു മഴ എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്തിന്‍റെ മനോഹര കാഴ്‌ചകള്‍ ഈ ഗാനത്തിലൂടെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരൻ ആണ്. മനു മഞ്ജിത് ആണ് വരികളെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശക്തിശ്രീ ഗോപാലനാണ് ആലാപനം.

ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ്‌ പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്‌ളൈ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചത്.ഇപ്പോഴിതാ ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും ചിത്രം കത്തിക്കയറുകയാണ്.

