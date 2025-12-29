ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് പ്രകടനം; നാലാം ദിവസവും കത്തിക്കയറി സര്വം മായം, ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്
2025 ക്രിസ്മസ് റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ സര്വം മായം നടന് നിവിന് പോളിയുടെ ഏറെകാലത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനായി മാറി.
അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്ത് നിവിന് പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സര്വം മായം ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിവിന് പോളിയുടെ വമ്പന് തിരിച്ചു വരവും ഇതിനിടെ ആരാധകര് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രമുഖ ട്രേഡ് ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് നല്കുന്ന കണക്കുകള് പ്രകാരം ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തില് 17.85 കോടി രൂപയാണ് മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം നേടിയത്. ഇതോടെ ഈ വര്ഷത്തെ 10 മലയാള സിനിമളില് നാലാം സ്ഥാനത്ത് സര്വം മായം എത്തി. ഇന്നലെ മാത്രം (ഡിസംബര് 28) 5.75 കോടിയാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാം ദിവസത്തില് 4.85 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില് 3.9 കോടി രൂപയും റിലീസ് ദിവസത്തില് 3.35 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായത്.
രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ 16.42 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 24.36 ശതമാനത്തിന്റെ വര്ധനവാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില് മാത്രം തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി ഇന്നലെ (ഞായര്) 78.16 ശതമാനമായിരുന്നു.
വിദേശരാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഇതുവരെ 15. 65 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല് ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 36. 75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്.
നിവിന് പോളിയുടെ ചിത്രത്തിന് തൊട്ടു മുന്നില് മോഹന്ലാലിന്റെ എല് എടു എമ്പുരാന് (53.9 കോടി രൂപ), തുടരും (24.58 കോടി രൂപ), കല്യാണി പ്രിയദർശന്റെ ലോക: ചാപ്റ്റർ 1 - ചന്ദ്ര (19.87 കോടി രൂപ) എന്നീ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ വര്ഷത്തെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളാണ്. അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങള് കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കില് കാന്താര: എ ലെജൻഡ് ചാപ്റ്റർ-1 അൽപ്പം മെച്ചപ്പെട്ട സംഖ്യയോടെ 17.9 കോടി രൂപയുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.
ക്രിസ്മസ് അവധി പ്രമാണിച്ച് കേരളത്തിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിവിന് പോളിയുടെ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യയും രാമചന്ദ്ര ബോസ് & കോ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്കൊന്നും പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാല് സര്വം മായം മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് ബോക്സ് ഓഫിസില് നടത്തുന്നത്.
സംഗീതത്തിന് പ്രധാന്യം നല്കികൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില് ജസ്റ്റിന് പ്രഭാകരന് നല്കിയിരിക്കുന്ന സംഗീതത്തിനും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നുമുയരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയ്ക്കും പ്രകടനത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിവിന് പോളിക്കും അജു വര്ഗീസിനുമൊപ്പം ഡെലുലു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച റിയ ഷിബുവിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര് ഏറെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
നിര്മാതാവ് ഷിബു തമീന്സിന്റെ മകളാണ് ഇരുപതുകാരിയായ റിയ. ഓള് വി ഇമാജിന് ആസ് ലൈറ്റ്, മുറ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടന് ഹൃദു ഹാറൂണിന്റെ സഹോദരിയാണ് റിയ.
ക്രിസ്മസ് റിലീസായി മലയാളത്തില് നിന്ന് മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരുന്നു. മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ വൃഷഭ, ഉണ്ണി മുകുന്ദനും അപർണ ബാലമുരളിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു. ഷെയ്ന് നിഗം അഭിനയിച്ച ഹാല് എന്നിവയൊക്കെ തിയേറ്ററുകളില് ഉണ്ടെങ്കിലും നിവിന് പോളി ചിത്രത്തിന് ഇത് വെല്ലുവിളിയായിട്ടില്ല.
ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ് പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്ളൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചത്.
