മൂന്നാം ദിവസവും ബോക്സ് ഓഫിസില് ശരവേഗത്തില് കുതിച്ച് സര്വം മായ; കേരളത്തില് മാത്രം 450 ഷോകള് വര്ധിപ്പിച്ചു
കേരളത്തിലുള്പ്പെടെയുള്ള തിയേറ്ററുകള് ഹൗസ് ഫുള്. 450 ഷോകള് വര്ധിപ്പിച്ചു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഷോകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 28, 2025 at 3:50 PM IST
ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച് നിവിന് പോളി പ്രധാന വേത്തിലെത്തിയ സര്വം മായ. അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ചിത്രം റിലീസിന് എത്തുന്നുവെന്നറിഞ്ഞത് മുതല് നിവിന് പോളിയുടെ തിരിച്ചു വരവിനായിട്ടാണ് ആരാധകര് കാത്തിരുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തിയതോടെ ആഗോള തലത്തില് തന്നെ നിവിന് പോളി തിരിച്ചെത്തിയത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആരാധകര്.
ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച അഭിപ്രായം ലഭിച്ചതോടെ തിയേറ്ററുകളൊക്കെ ഹൗസ് ഫുള്ളാണ്. ഇതോടെ കേരളത്തില് മാത്രം 450 ഷോകളാണ് വര്ധിപ്പിച്ചത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയും കുതിക്കുകയാണെന്ന് നിവിന് പോളി തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ ദിവസത്തില് അഞ്ച് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വില്പ്പന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് നല്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച്, ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തി മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് ആഗോളതലത്തില് 30 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. 12.1 കോടി രൂപയാണ് മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് മാത്രം 15.65 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു.
മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് 4.85 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് 3.9 കോടിയും ആദ്യദിനത്തില് 3.35 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഓരോ ദിവസത്തിലും കലക്ഷന് ഉയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്.
കേരളത്തിലെ തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി മൊത്തത്തില് എടുത്തു നോക്കിയാല് 71.28 ശതമാനമാണ് ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലത്തെ ഷോയ്ക്ക് 50.06 ശതമാനവും ഉച്ചയ്ക്ക് 75.20 ശതമാനവും വൈകുന്നേരം 79.29 ശതമാനവും രാത്രി 80.57 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി. ഇനി വാരാന്ത്യത്തിലും വലിയ കലക്ഷന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തനനെയാണ് ആരാധകരും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും കരുതുന്നത്.
ക്രിസ്മസ് റിലീസായി മലയാളത്തില് നിന്ന് മോഹന്ലാലിന്റെ വൃഷഭ, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും, ഷെയ്ന് നിഗത്തിന്റെ ഹാല് എന്നി ചിത്രങ്ങളും തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇതിനെയൊക്കെ മറികടന്നാണ് നിവിന് പോളിയുടെ സര്വം മായ ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ് പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്ളൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കികൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില് ജസ്റ്റിന് പ്രഭാകരന് നല്കിയിരിക്കുന്ന സംഗീതത്തിനും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നുമുയരുന്നത്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’ത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരനാണ് ‘സർവ്വം മായ‘യിലും സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
