'ഇതാണ് തിരിച്ചു വരവ്'! ബോക്സ് ഓഫിസില് അതിവേഗം കുതിച്ച് സര്വം മായ, രണ്ടാം ദിനത്തിലും ഗംഭീര പ്രകടനം
നിവിന്റെ തിരിച്ചു വരവ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ആരാധകരും പ്രേക്ഷകരും. മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് സര്വം മായ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 10:46 AM IST
നിവിന് പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സര്വം മായ മികച്ച പ്രതികരണമവുമായി തിയേറ്ററുകളില് മുന്നേറുകയാണ്. വീണ്ടും നിവിന് പോളി ട്രാക്കില് എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ആരാധകരും പ്രേക്ഷകരും. അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തില് നിവിനിലെ നടനെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്.
ആരാധകര് ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്നത് സര്വം മായയിലെ ഇതുപോലുള്ള നിവിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇതാണ് നടന്റെ തിരിച്ചു വരവ് എന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നത്.
അതേസമയം ബോക്സ് ഓഫിസില് ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് നല്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത രണ്ടാം ദിനത്തില് ആഗോളതലത്തില് 12.65 കോടി രൂപയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 7.2 കോടി രൂപ നേടി. വിദശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് മാത്രം 4.05 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. രണ്ടാം ദിനത്തില് മാത്രം 3.85 കോടി രൂപ നേടി. ആദ്യദിനത്തില് 3.35 കോടി രൂപയാണ് നേടിയതെങ്കില് രണ്ടാം ദിനമായപ്പോഴേക്കും കുത്തനെ വര്ധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഇനി വാരാന്ത്യത്തിലും വലിയ കലക്ഷന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തനനെയാണ് ആരാധകരും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും കരുതുന്നത്.
റിലീസ് ദിനത്തില് തന്നെ ഒട്ടേറെ തിയേറ്ററുകളില് ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്രിസ്മസ് റിലീസായി മലയാളത്തില് നിന്ന് മോഹന്ലാലിന്റെ വൃഷഭ, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും, ഷെയ്ന് നിഗത്തിന്റെ ഹാല് എന്നി ചിത്രങ്ങളും തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇതിനെയൊക്കെ മറികടന്നാണ് നിവിന് പോളിയുടെ സര്വം മായ ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
അതേസമയം നിവിന്റെ തിരിച്ചു വരവ് വലിയ രീതിയില് ആഘോഷിക്കുകയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ. നിരവധി കമന്റുകളാണ് നിവിന്റെ പോസ്റ്റുകള്ക്ക് വരുന്നത്. 'ഇതേ വൈബിൽ ഇവിടെ നിന്നോണം ട്ടാ...', 'നന്ദി ഞങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. പഴയ നിവിൻ പോളി ആയി തിരിച്ചു വന്നതിന്', 'ഇതാണ് കേരളം കാത്തിരുന്ന തിരിച്ചു വരവ്.. ഇനി തിരിച്ചു പോകരുത്', 'ഇനി മുങ്ങിയാൽ കാലു തല്ലി ഒടിക്കും', 'ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് പവർ പണ്ട് ദിലീപിന് ആയിരിന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ ആ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്നത് നിവിനെ ആണ്'- എന്നൊക്കെയാണ് നിവിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിറയുന്ന കമന്റുകൾ.
ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ് പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്ളൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കികൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില് ജസ്റ്റിന് പ്രഭാകരന് നല്കിയിരിക്കുന്ന സംഗീതത്തിനും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നുമുയരുന്നത്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’ത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരനാണ് ‘സർവ്വം മായ‘യിലും സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
ശരണ് വേലായുധനാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ ഭംഗി കൃത്യമായി ഫ്രെയിമുകളില് ശരണ് പകര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ഡിസൈനും സിങ്ക് ഡിസൈനും നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അനില് രാധാകൃഷ്ണനാണ്.
