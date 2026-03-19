വരികളിലെ അശ്ലീലം; കെഡിയിലെ ഗാനം നീക്കം ചെയ്തു; പ്രതികരണവുമായി നടി നോറ ഫത്തേഹി
ഗാനത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പിലെ വരികളാണ് പ്രതിഷേധമുയരാന് കാരണമായത്. ഗാനം ആലപിച്ച ഗായിക മംഗ്ലിയും സംഭവത്തിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : March 19, 2026 at 11:42 AM IST
'കെഡി: ദ ഡെവിൾ' എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിലെ ഗാനം നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. ഗാനത്തിലെ വരികളില് അശ്ലീല പ്രയോഗമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധയിടങ്ങളില് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണിത്. നോറ ഫത്തേഹിയും സഞ്ജയ് ദത്തും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച 'സർസെ നിന്നാ സെരഗ സർസെ' എന്ന ഗാനമാണ് നിരോധിച്ചത്.
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തെയും സംസ്കാരത്തേയും ബാധിക്കുന്ന നടപടികൾ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നിരോധനമെന്നും കേന്ദ്ര വാർത്താ വിനിമയമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷണവ് അറിയിച്ചു.
ഗാനം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗാനരംഗത്തില് അഭിനയിച്ച നോറ ഫത്തേഹി. ബുധനാഴ്ച പുറത്തു വിട്ട ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് നടി പ്രതികരിച്ചത്. വിവാദമായ ഹിന്ദി പതിപ്പിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു നടിയുടെ പ്രതികരണം.
"ഇത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കില് കലാകാരന്മാരെയല്ല ചലച്ചിത്ര നിര്മാതാക്കളെയും ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന് പിന്നിലുള്ള ആളുകളെയുമാണ് നിങ്ങള് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടേണ്ടത്", വിമര്ശനത്തിന് മറുപടിയായി നോറ പറഞ്ഞു.
"വിവാദമായ ഹിന്ദി പതിപ്പ് നിര്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും തന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പ് ഒരുക്കിയതെന്നും", നോറ പറഞ്ഞു.
"മൂന്ന് വര്ഷം മൂന്പ് കന്നഡയില് ചിത്രീകരിച്ചതാണ് സര്സേ നിന്ന ഗാനം. ആ സമയത്ത് ഭാഷ മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും ചിത്രീകരണ സമയത്ത് വിവര്ത്തനത്തിനായി പൂര്ണമായും സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകരെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നതെന്നും നോറ വ്യക്തമാക്കി. അനുചിതമായ ഒന്നും തന്നെ ആ സമയത്ത് അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും", അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഗാനത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പിലെ വരികളാണ് പ്രതിഷേധമുയരാന് കാരണമായത്. ഗാനം ആലപിച്ച ഗായിക മംഗ്ലിയും സംഭവത്തിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"പൊതുജനവികാരത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കണക്കിലെടുത്ത്, എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും ആ ഗാനം നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അറിയാതെ സംഭവിച്ച തെറ്റിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ആരുടെയും വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നില്ല ആ പാട്ട് ഒരുക്കിയത്. ശരിക്കും സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു", മംഗ്ലി കുറിച്ചു.
അതേസമയം ഗാനത്തിന്റെ തിരുത്തിയ പതിപ്പ് ഉടനെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും ഗായിക അറിയിച്ചു.
ഗാനത്തിലെ വരികൾ അങ്ങേയറ്റം അശ്ലീലമാണെന്നും ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പരാതി നല്കിയിരുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് വിനീത് ജിൻഡാലാണ് ഗാനത്തിനെതിരെ സിബിഎഫ്സിക്ക് മുൻപാകെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയത്. ഗാനത്തിലെ വരികളും നൃത്തചലനങ്ങളും പ്രകോപനപരവും ലൈംഗിക ചുവയുള്ളതുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി.ഇതിന്റെ പകർപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രാലയത്തിനും അയച്ചിരുന്നു.
കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തില് ധ്രുവ സർജയാണ് നായകന്. ഈ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രേം ആണ്. കന്നഡയ്ക്ക് പുറമെ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അർജുൻ ജന്യയാണ് സംഗീതം. ശിൽപ്പ ഷെട്ടി, വി. രവിചന്ദ്രൻ, രമേഷ് അരവിന്ദ്, റീഷ്മ നാനയ്യ, ജിഷു സെൻഗുപ്ത എന്നിവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ.
