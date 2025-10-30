ETV Bharat / entertainment

'ഗിരിയേട്ടാ ഇവിടെ സേഫ് അല്ല' പക്ഷേ ഞാൻ സേഫ് ആയി; ശരത് സഭയുടെ 'ജാനേമൻ' തുടങ്ങിയ യാത്ര

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ലോക, തലവര ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷം ശരത് സഭ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

sarath sabha
ശരത് സഭ
അക്കി വിനായക്

'ഗിരിയേട്ടാ ഇവിടെ സേഫ് അല്ല...' ജാനേമൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടവരാരും പ്രശസ്തമായ ഈ ഡയലോഗ് മറക്കാൻ ഇടയില്ല. ഡയലോഗ് സേഫ് അല്ലെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞ ശരത് സഭ എന്ന അഭിനേതാവിൻ്റെ സിനിമാജീവിതം അതോടെ സേഫായി. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ലോക, തലവര ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷം ശരത് സഭ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ശരത് സഭയ്ക്ക് പറയാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയാണ്. ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖം വായിക്കാം..

കൈ നിറയെ സിനിമകൾ ആണല്ലോ... ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന സമയമാണോ ഇത്?


ഒരുകാലത്ത് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോജക്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതുതന്നെ ഭാഗ്യം.

നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൽ പ്രധാന വേഷം ആണല്ലോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്?

'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൽ' ഞാൻ രാജേഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാത്തൂൻ അവതരിപ്പിച്ച ശ്യാം എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയാണ് രാജേഷ്. ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമതൊരു സുഹൃത്ത് കൂടിയുണ്ട്, റോഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം. ശ്യാമിൻ്റെ കഥാപാത്രം സ്വന്തം അമ്മയോട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രാജേഷിൻ്റെയും റോഷൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തും.

നാട്ടിലെ ഒരു 'ഓൾ ഇൻ ഓൾ' ആണല്ലോ രാജേഷ്?

രാജേഷ് എന്ന കഥാപാത്രം, മാത്യുവിൻ്റെ കഥാപാത്രമായ ശ്യാമിനെക്കാളും റോഷൻ്റെ കഥാപാത്രമായ കണ്ണനെക്കാളും കുറച്ച് പ്രായം കൂടിയ ആളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഗ്യാങ്ങിലും കാണുമല്ലോ പ്രായം കൂടിയ ഒരാൾ. സ്വന്തം പ്രായത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരെക്കാൾ അയാൾക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളുമായിട്ടായിരിക്കും ചങ്ങാത്തം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് രാജേഷ്. സിനിമയിലെ എല്ലാത്തരം ഇമോഷൻസിലൂടെയും രാജേഷിൻ്റെ കഥാപാത്രവും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് അദ്ദേഹം. ചെറുപ്പത്തിൽ കളരി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നാട്ടിലെ ലൈബ്രറിയിലെ പരിപാടികളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും അയാളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്.

sarath sabha
നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (ETV Bharat)

പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്?

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി തയേറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ അടുത്ത് വന്ന് വളരെ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും ഫോണിൽ വിളിച്ചൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്.

അടുത്തിടെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഒക്കെയും യുവ സംവിധായകർക്കും യുവതാരങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണല്ലോ?

യുവതാരങ്ങൾ, സീനിയർ താരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊരു നിയന്ത്രണ രേഖയൊന്നുമില്ല. എന്നെ തേടിവരുന്ന സിനിമകൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. പൊതുവേ ഒരല്പം അന്തർമുഖനാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് നാടക മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. ഡ്രാമ സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവിധായകർക്ക് ഒപ്പവും അഭിനേതാക്കൾക്കൊപ്പവും പ്രവൃത്തിച്ച് പരിചയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമയിൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും പൊതുവേ യുവ സംവിധായകർക്ക് ഒപ്പം പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിടയിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു സൗഹൃദബന്ധം വളരെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ ആ സിനിമയുടെ സെറ്റുമായി നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇഴുകി ചേരാൻ സഹായിക്കും. ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും യുവ സംവിധായകരും യുവ താരങ്ങളുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് മനഃപൂർവമല്ല.

ഒരു അന്തര്‍മുഖന്‍ ആണെന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാമോ?

പൊതുവേ ഒരല്പം അന്തർമുഖനാണ് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെ. ഒരാളുമായി എനിക്ക് സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരല്പം പ്രയാസമുണ്ട്. ഇൻട്രോവേർട്ട് സ്വഭാവം മനഃപൂർവം ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്.

'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ സുനുവും ജ്യോതിഷും അവരുടെ 'പ്രണയവിലാസം' എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തകരുമായും അഭിനേതാക്കളുമായും വലിയ സൗഹൃദം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒട്ടും തന്നെ എഫർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സിനിമയിലെ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരുമായി ഞാൻ വലിയ ചങ്ങാത്തത്തിലായി. മാത്യുവുമായി മുൻപ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്.എല്ലാ അഭിനേതാക്കളുമായും മികച്ച സൗഹൃദത്തിൽ ആയതോടെ ഓൺസ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി മെച്ചപ്പെട്ടതായി. ഒരുപാട് സീനുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്താണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

sarath sabha
ശരത് സഭ ചന്തു സലിംകുമാറിനൊപ്പം (ETV Bharat)

ലൊക്കേഷനിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം?

പാലക്കാടും കോയമ്പത്തൂരുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. കോയമ്പത്തൂരിൽ സിനിമയുടെ രാത്രികാല ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ സംഭവിച്ച രസകരമായ ഒരു ഓർമ പങ്കുവയ്ക്കാം. ചോതി എന്ന യക്ഷിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ കാരവനിലേക്ക് പോയ യക്ഷിയുടെ രൂപം കണ്ട് ആ പ്രദേശവാസികൾ പരിഭ്രാന്തരായി. ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സംഭവം രസകരമായ ഒരു ഓർമയാണ്.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ലോക' സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നല്ലോ?

ലോക'യിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഞാൻ അതുവരെ ചെയ്തു വന്നതിൽനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുൺ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'തരംഗം' എന്ന സിനിമയിലും ഞാൻ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ആ കഥാപാത്രത്തിനായി കന്നഡ ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ? കന്നഡയുമായുള്ള താങ്കളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

കന്നഡ ഭാഷയുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആകെ അറിയാവുന്നത് പേരെന്താ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നീ രണ്ടു വാക്കുകൾ കന്നടയിൽ ചോദിക്കാനാണ്. അത് നാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അറിയാതെ പഠിച്ച രണ്ടു വാക്കുകൾ. ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ കന്നഡ സിനിമകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. മലയാളവും കന്നഡയും ചേർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റേത്. യൂട്യൂബിലുള്ള കന്നട ലൈവ് ഷോകൾ കണ്ടു. അതും ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല. കഥാപാത്രത്തിന് യോജ്യമായ ഒരു റഫറൻസ് എവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചില്ല.

ലോകയില്‍ ശരത് സഭ
ലോകയില്‍ ശരത് സഭ (ETV Bharat)

പിന്നെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സംസാരരീതി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്?

ഈ സമയത്താണ് ഷിരൂർ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. മലയാളിയായ അർജുൻ്റെ ലോറി അടക്കം മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അപ്രത്യക്ഷമായ സംഭവം. ആ വാർത്ത ടിവിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കവെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു നീന്തൽ വിദഗ്ധന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരരീതി ലോക എന്ന സിനിമയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് യോജ്യമാണെന്ന് തോന്നി. സംവിധായകനോട് റഫറൻസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പച്ചക്കൊടി വീശി.

ആ നീന്തൽ വിദഗ്ധൻ്റെ സംസാരശൈലി മുൻനിർത്തി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് കന്നഡ കൃത്യതയോടെ കൂടി സംസാരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയില്ല. ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക ആത്മവിശ്വാസം സംവിധായകനായ ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ്. അദ്ദേഹം നല്ല വിഷനുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകൾ സംഭവിച്ചാലും അതൊക്കെ നികത്താന്‍ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് അരുൺ എന്ന ധാരണ ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള യാത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത് ആക്കി മാറ്റി. കന്നഡ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കുപോലും നേരെ ചൊവ്വേ പറയാൻ അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ലോകയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ കാലുകുത്തിയത്.

ഡയലോഗുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചോ?

അതേ. ഡയലോഗുകൾ കന്നഡ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനും മോഡുലേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായി ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളിയായ കന്നഡ സംവിധായകൻ ബേസിൽ. അദ്ദേഹം രാജ് ബി ഷെട്ടിയെ നായകനാക്കി ടോബി എന്നൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വാട്സാപ്പിൽ കന്നഡയിൽ തർജമ ചെയ്ത ഡയലോഗും മോഡുലേഷനും വോയിസ് നോട്ട് ആയി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവച്ചത്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് സമയത്തും ബേസിൽ സഹായത്തിനായി എത്തി. ഫ്രഷ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത് അപകടമില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിച്ചത്. കന്നഡ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗവും കൃത്യതയും ഡബ്ബിങ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒപ്പം നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ലോക എന്ന സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം മികച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന അഭിനന്ദനങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ബേസിലിനു കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.

ലോകയില്‍ ശരത് സഭ
ലോകയില്‍ ശരത് സഭ (ETV Bharat)
ലോക എന്ന സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ മുറിവുകളൊക്കെ പറ്റി എന്ന് കേട്ടല്ലോ?
സിനിമയിൽ എനിക്ക് ആക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ.. ആക്ഷൻ മുഴുവൻ കല്യാണിക്കായിരുന്നു. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് റിയാക്ഷൻ. ലോക എന്ന സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ എനിക്ക് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ഷൂട്ടിങ്ങിനു മുമ്പ് തന്നെ ആക്ഷൻ സീനുകൾ ചെയ്യാൻ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല ടൈമിങ്ങും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒറ്റ അടിപോലും ദേഹത്ത് കൊണ്ടില്ല. ജയ ജയ ജയ ഹേ എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ദർശനയോടൊപ്പം ഇതിനു മുൻപ് ഞാനൊരു ആക്ഷൻ സീനിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആക്ഷൻ സീനുകളുടെ അപരിചിതത്വം ലോക എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ലോകയില്‍ ഞാൻ വെറുതെ നിന്നു കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വേണ്ടരീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു.
അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇടി കൊള്ളുന്ന കഥാപാത്രം ആണല്ലോ... സുഹൃത്തുക്കളായ സംവിധായകരോട് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂടെ?
(ചിരിക്കുന്നു)..എനിക്ക് കിട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ലൊക്കേഷനിലേക്കും പോകുന്നത്. അതിൽ ഇതുവരെ തിരിച്ചിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇടികൊടുത്ത് ഹീറോയിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് കഥാപാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം. വെറുതെ കയറി ഇടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇടി കിട്ടുക, കൊടുക്കുക എന്നതിലപ്പുറം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം.
ലോകയില്‍ ശരത് സഭ
ലോകയില്‍ ശരത് സഭ (ETV Bharat)
'തലവര' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ അർജുൻ അശോകനെ സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി എന്നും ആ വീഡിയോ വൈറലായെന്നും കേട്ടല്ലോ? എന്താണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത്?
ഉർവശി ശാപം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അർജുൻ അശോകനെ സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുന്ന വീഡിയോ പിന്നീട് വൈറലായിരുന്നു. തലവര എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ എൻ്റെ ആദ്യ ദിവസമായിരുന്നു അത്. ആദ്യ ഷോട്ടിൽ തന്നെ വാഹനം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അർജുനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി. കാണുന്നവർക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കൗതുകമാണ് തോന്നിയതെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുകയും അമ്പരപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സ്കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രണം തെറ്റിയത് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. സിനിമയിൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കല്യാണമാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞശേഷം സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യമായി കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ചളിപ്പ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായ ചളിപ്പ് ഞാൻ ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. സെറ്റിൽ ആദ്യ ഷോട്ടിൽ തന്നെ അപകടമുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ചളിപ്പ് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തിയപ്പോൾ സീൻ ഗംഭീരമായി!
ഗിരിയേട്ടാ ഇവിടെ സേഫ് അല്ല..." - ഈ ഡയലോഗ് ഒരു മെഗാ ഹിറ്റായി മാറി. ഈ ഡയലോഗ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ സേഫ് ആക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?


ഡയലോഗ് സേഫ് അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കരിയർ ആ കഥാപാത്രത്തോടുകൂടി സേഫ് ആയി എന്ന് പറയാം. ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, കരിയറിന് ഒരു അനക്കം സംഭവിക്കുന്നത് 'ജാനേമൻ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ്. എന്നെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും 'ജാനേമൻ' എന്ന സിനിമയിലെ കണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം.

കണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം നൽകിയ സ്വീകാര്യത എത്രത്തോളമുണ്ട്?

അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ്. മീമുകളായും ട്രോളുകളായും ആ കഥാപാത്രം ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. 'ജാനേമൻ' എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയ ദിവസം, ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയത് ഒരു സിനിമയുടെ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു! എന്നാൽ ആ സിനിമ വിജയമായതിനുശേഷം പിന്നീട് വലുതായി ഓഡിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സംവിധായകനെ വിളിച്ചു അവസരം ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് കരുതി അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർLമാക്കരുത്.

ഒരു ഹിറ്റ് കഥാപാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സമാന സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം തേടി വരുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നോ?

ആ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയശേഷം എന്നെ തേടിവരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം സമാന സ്വഭാവമുള്ള എക്സൻട്രിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ആ സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം സംസാരിച്ചത് പാലക്കാടൻ സ്ലാങ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ പാലക്കാടൻ സ്ലാങിൽ ഉള്ളതായിരിക്കുമോ എന്നും ഭയന്നു. ഒരു കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം അടുത്തകാലം വരെ മലയാള സിനിമയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ പിന്നീട് എന്നെ തേടിയെത്തിയത് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്.

തലവരയില്‍ ശരത് സഭ
തലവരയില്‍ ശരത് സഭ (ETV Bharat)
സിനിമയിലേക്ക് എത്താനുള്ള താങ്കളുടെ യാത്ര ക്ലേശകരമായിരുന്നോ?

ജാനേ മൻ എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ സിനിമാജീവിതം വളരെയധികം ക്ലേശകരമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ വളരെ എളുപ്പം സംഭവിച്ചതല്ല. ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയശേഷം സിനിമയും ഒരു വിദൂര സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാടകവും ജോലിയും സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോയിരുന്നതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര ഏറെ കഠിനമായിരുന്നു.


താങ്കളുടെ കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവായ 'ജാനേമൻ' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്?


ലോകയുടെ സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുണിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായ തരംഗം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ സിനിമയിലെ എൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ടാണ് ജീത്തു ജോസഫിൻ്റെ സഹ സംവിധായകൻ കാളിദാസ് ജയറാം നായകനായി അഭിനയിച്ച മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് റൗഡി എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു നടൻ ഗണപതിയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഗണപതിയുടെ സഹോദരനാണ് സംവിധായകൻ ചിദംബരം. മാത്രമല്ല ആ സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായി ഗണപതി പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ലോകയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ ശാന്തി ബി ജാനേമൻ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തരംഗം എന്ന സിനിമയിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ചതും ശാന്തിയായിരുന്നു. ഗണപതിയും ശാന്തിയും എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നെപ്പോലൊരു നടനെ രണ്ടുപേർ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താണുള്ളത്.

ആ സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ എന്നെ വിളിച്ചു. കണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചു. അതിന് ഒരു ഓഡിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അന്ന് കണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചില സീനുകൾ അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങ് ആയിരുന്നു.തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങ് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പാലക്കാടൻ രീതിയിൽ ഡയലോഗുകൾ പറയട്ടെ എന്ന് സജഷൻ ചോദിച്ചത്. എൻ്റെ സ്വദേശം പാലക്കാട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഷ എനിക്ക് കൃത്യമായി വഴങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് കണ്ണൻ്റെ ജനനം.


