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വെർച്വൽ ലോകത്ത് തരംഗമായി ബില്ലി ജീനും ശകുന്തളയും; ഫ്യൂഷൻ നൃത്തത്തിൽ വിസ്‌മയമായി സാരംഗി ശ്യാം

കൊറിയോഗ്രാഫിയിലും ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിലും തൻ്റേതായ വേറിട്ട ആഖ്യാനരീതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചു കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സാരംഗി ശ്യാം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Sarangi Shyam is Redefining Dance Fusion on Social Media
സാരംഗി ശ്യാം (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 4:10 PM IST

|

Updated : June 6, 2026 at 5:43 PM IST

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അക്കി വിനായക്

കലാവാസനയും വ്യത്യസ്തമായ ആവിഷ്കാര ശൈലിയും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു കലാകാരനെ എങ്ങനെ നെഞ്ചിലേറ്റും എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയായ സാരംഗി ശ്യാം. വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞൻ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ പ്രശസ്തമായ 'ബില്ലി ജീൻ' എന്ന ഗാനത്തിന് ക്ലാസിക്കലും വെസ്റ്റേണും ഇടകലർത്തി സാരംഗിയും സുഹൃത്തുക്കളും ചെയ്ത ഫ്യൂഷൻ നൃത്തം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം 'ശകുന്തള' എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇവർ ചെയ്ത ഫ്യൂഷൻ നൃത്തവും ഇപ്പോൾ വെർച്വൽ ലോകത്ത് തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറിയോഗ്രാഫിയിലും ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിലും തൻ്റേതായ വേറിട്ട ആഖ്യാനരീതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചു കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സാരംഗി ശ്യാം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

സോഷ്യൽ മീഡിയയും ശുദ്ധമായ കലയും

​ഇന്ന് കലാകാരന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആസ്വാദകർക്ക് തങ്ങൾക്ക് താല്‍പര്യമുള്ള മേഖലകൾ (നൃത്തം, സംഗീതം, അഭിനയം) മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും ലംഘിച്ച് ഒരു കലാകാരനോ കലാകാരിക്കോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവർക്കുള്ളിലെ പ്യുവർ ആർട്ട് അഥവാ ശുദ്ധമായ കല മാത്രമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലൊരു വലിയൊരു അവസരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒളിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് കഴിവുകള്‍ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി.

​വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയല്ല, പ്രതിഭയാണ് പ്രധാനം

​ഒരു വീഡിയോ വൈറലാകുന്നതിന് വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റിയോ ഗിമ്മിക്കുകളോ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് സാരംഗിയുടെ പക്ഷം. ​"വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ സാധാരണ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ മനോഹരമായി നൃത്തം ചെയ്ത് വലിയ റീച്ച് നേടുന്ന എത്രയോ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതേസമയം ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി അത്യാധുനിക ക്യാമറയും ലൈറ്റും ലൊക്കേഷനും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പല റീലുകളും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാറുമുണ്ട്."

​അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും ഒരു കലാകാരൻ്റെ പ്രതിഭയെ മറയ്ക്കില്ല. ഒപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആൽഗോരിതം, പോസ്റ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയം, കാഴ്ചക്കാർ സജീവമാകുന്ന സമയം എന്നിവയും റീച്ചിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.


ഭരതനാട്യത്തിൽ നിന്ന് ഹിപ് ഹോപ്പിലേക്ക്

വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയ സാരംഗി ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി, മോഹിനിയാട്ടം എന്നിവ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് വൺ പഠനകാലത്താണ് ഹിപ് ഹോപ്പിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. പിന്നീട് ഉപരിപഠനത്തിനായി മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിൽ എത്തിയതാണ് വഴിത്തിരിവായത്. അവിടെ ഈസ്റ്റേൺ, വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് ടീമുകളിൽ ഒരേസമയം അംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ സാരംഗി, ഹിപ് ഹോപ്പിൻ്റെ പലവിധ വേരിയേഷനുകൾ പരിശീലിച്ചു.

​തൻ്റെ ശരീരം ക്ലാസിക്കലിനും വെസ്റ്റേണിനും ഒരുപോലെ വഴങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് ഈ രണ്ട് ശൈലികളും ഇടകലർത്തി ഒരു ഫ്യൂഷൻ രീതി പരീക്ഷിച്ചുകൂടേ എന്ന ചിന്ത സാരംഗിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. കോളജ് പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നതും സ്വന്തം ആശയത്തിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ പങ്കുവെക്കാൻ തുടങ്ങിയതും.

Sarangi Shyam is Redefining Dance Fusion on Social Media
സാരംഗി ശ്യാം (Special Arrangement)

കരിയറിന് കരുത്തായി കുടുംബം

​ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം പൂർണമായും കലാമേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിരുന്നു സാരംഗിയുടെ തീരുമാനം. വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണയാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത്.

​"എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് വീട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചത്. എൻ്റെ കരിയറിലെ ഓരോ ചെറിയ അംഗീകാരത്തിലും അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനുകളിലും കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും കോസ്റ്റ്യൂം ഒരുക്കാനും എൻ്റെ കുടുംബം ഒപ്പമുണ്ടാകും. എൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ അവരും എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു," സാരംഗി പറയുന്നു.

ബില്ലി ജീൻ ഫ്യൂഷൻ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ബില്ലി ജീൻ ഫ്യൂഷന് ലഭിച്ച തരത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും ഇത് ആദ്യമാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് 7 മില്യനിൽ അധികം കാഴ്ചക്കാരെ ലഭിച്ച വീഡിയോകൾ വരെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലിൽ ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുടെ റീച്ച് കാരണം തന്നെയാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലും ചൂടുവെക്കാൻ സാധിച്ചത്. മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ ബില്ലി ജീൻ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് റീലിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടിയിലധികം കാഴ്ചക്കാരെ നേടാൻ സാധിച്ചു. ആ ഒരു നേട്ടം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഞാനെന്ന കലാകാരിയെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്.

ഡാൻസ് റീലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാനൊരു ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫറും പെർഫോമറും ആണ്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ മൈക്കിൾ എന്ന സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എംജെയുടെ ബില്ലി ജീൻ എന്ന ട്രാക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ലഹരിയായി മാറുന്നത്. കിംഗ് ഓഫ് പോപ്പിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ക്ലാസിക്കലും വെസ്റ്റേണും ഇടകലർത്തിയുള്ള ഈ പരീക്ഷണം ജനിക്കുന്നത്.

​വ്യത്യസ്തത പുലർത്താൻ കൊറിയോഗ്രാഫിയിൽ മാത്രമല്ല, വസ്ത്രധാരണത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ, ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കാരങ്ങളെ ഒരുപോലെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലങ്ക ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷൂസ് ഒഴിവാക്കി, കാഴ്ചയിൽ ഷൂസ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സോക്സ് ഉപയോഗിച്ചു. കളർ പാറ്റേണിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. രണ്ടു സംസ്കാരത്തെയും ഒരുപോലെ മാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാകണം നൃത്തവും വസ്ത്രവും. അതെനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു.

രണ്ട് ദിവസത്തെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അര ദിവസം കൊണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും, ബാക്കി അര ദിവസം കൊണ്ട് കൂടെയുള്ള നർത്തകരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷൂട്ടിങ് ദിവസം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ചൈതന്യ, മൃദുല, സമീക്ഷ, ലക്ഷ്മി, ദിൽസാന, ഗൗതമി എന്നിവരാണ് ഈ നൃത്തവിരുന്നിൽ പങ്കാളികളായ മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ.

വിമർശനങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം

പരമ്പരാഗത ശൈലികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിമർശനങ്ങളെ വളരെ പോസിറ്റീവായാണ് ഈ നർത്തകി വീക്ഷിക്കുന്നത്. ​"ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കോണ്ടൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് വാശിപിടിക്കാനാവില്ല. പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവർക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. എൻ്റെ സൃഷ്ടി ആ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമല്ല. കലയിൽ പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു കലാകാരിക്കുണ്ട്. പഴയതും പുതിയതും ഇടകലരുന്ന ഇത്തരം ഇന്നവേഷനുകളെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്."

Sarangi Shyam is Redefining Dance Fusion on Social Media
സാരംഗി ശ്യാം (Special Arrangement)




ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രോസസ്


ഒരു ഗാനം കേൾക്കുന്നത് മുതൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് സൃഷ്ടിച്ച് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കൊറിയോഗ്രാഫി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ്. എനിക്കും ടീമിൽ ഉള്ളവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കോഡിനേഷൻ കൃത്യമായി ഉണ്ട്. ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ അധികം സമയം ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വർഷങ്ങളായി നൃത്തം പരിശീലിക്കുന്നവരാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനുമാണ്. ഈയൊരു കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആകുന്നതും സമയമെടുക്കുന്നതും. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോകൾ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ഫ്രഷ് ആണല്ലോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നതും.


അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് റീലുകളുടെ ലൊക്കേഷൻ


ഒരു പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാർ ഷോറൂമിലാണ് ബില്ലി ജീൻ ഫ്യൂഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ശകുന്തള ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രമുഖ ഗെയിമിങ് ഏരിയയിലാണ്. രണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ്.

നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളിലെ ലൊക്കേഷന് പലപ്പോഴും പ്രശംസ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൊക്കേഷൻ ഒരിക്കലും അന്വേഷിച്ചു പോകാറില്ല. യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ആശയം രൂപപ്പെടും. അല്ലാത്തപക്ഷം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കും. മറ്റൊരു ആശയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അനുയോജ്യമായേക്കാം.

സിനിമ


നൃത്തത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭാവങ്ങൾ. അഭിനയ കലയ്ക്ക് വേണ്ടതും ഭാവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നൃത്തത്തോടൊപ്പം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സിനിമയോടും അഭിനയത്തോടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന ഫോക്കസ് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു എങ്കിലും സാധിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സിനിമ ഓഡിഷനുകളിലും പങ്കെടുത്തു. ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഡാൻസ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം 'യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് കേരള' ആയിരുന്നു. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞവർഷം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ.
Sarangi Shyam is Redefining Dance Fusion on Social Media
സാരംഗി ശ്യാം (Special Arrangement)
കലാ ജീവിതവും വരുമാനവും

വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫി വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി കുറച്ചു കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു.പാഷന് അനുസൃതമായി ക്രാഫ്റ്റും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കല ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ്. പക്ഷേ കല വരുമാനമാർഗം ആകുമ്പോൾ ഒരു ചില ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ഒരു ക്ലൈൻ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ സിനിമയിലോ മറ്റു മേഖലയിലോ ആകാം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരും. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനും കോൺസെപ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറണം. പുതിയകാലത്ത് ഇത്രയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കലാ ജീവിതം ഒട്ടും റിസ്കുള്ള മേഖലയല്ല
ആവര്‍ത്തനം ഒഴിവാക്കണം

സംഗീതമാണെങ്കിലും നൃത്തം ആണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യായുസ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവനായി പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഒരു കാര്യം തന്നെ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫിയിൽ ആവർത്തനം വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഏതൊരു കലാകാരനും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശൈലി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. റിസർച്ചിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ജോണർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വീഡിയോകൾ ധാരാളമായി കാണുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ക്ലാസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ ഉൾക്കൊണ്ട് അനുകരിക്കുന്നതിലുപരി അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അറിവും മനസ്സിലാക്കി സ്വയം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാളിപ്പോകാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാതിരിക്കരുത്.
Sarangi Shyam is Redefining Dance Fusion on Social Media
സാരംഗി ശ്യാം (Special Arrangement)

ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ

തൻ്റേതായ ശൈലിയിൽ ഫ്യൂഷൻ നൃത്ത ശാഖയെ ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് സാരംഗി ശ്യാമിനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമാറ്റിക് ശൈലിയിൽ ഡാൻസ് വീഡിയോകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ പ്രമോഷനും പരസ്യവും അടക്കമുള്ള പല മേഖലകൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും സാരംഗിയുടെ ഭാവി ആഗ്രഹമാണ്.

​ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫർ, നർത്തകി, അഭിനേത്രി എന്നീ നിലകളിൽ തിളങ്ങുന്ന സാരംഗി ശ്യാം, വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രേക്ഷകരെ കൗതുകത്തിലാക്കുന്ന കൂടുതൽ മികച്ച സൃഷ്ടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.

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Last Updated : June 6, 2026 at 5:43 PM IST

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