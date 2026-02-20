ETV Bharat / entertainment

'സിനിമയെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല'; എമ്പുരാന് മാത്രമാണോ ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യം കേരള സ്റ്റോറിക്കുമില്ലേ! നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്

ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് മലയാള സംവിധായകാർക്ക് ഉള്ളത് പോലെ ഹിന്ദി സംവിധായകര്‍ക്കുമുണ്ട്. കേരള സ്റ്റോറി 2 ഗോസ് ബിയോണ്ട് ട്രെയിറലിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്.

SANTHOSH PANDIT TALK SANTHOSH PANDIT THE KERALA STORY 2 TRAILER ROW KERALA STORY 2 GOES BEYOND MOVIE
KERALA STORY 2 TRAILER, SANTHOSH PANDIT (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കേരള സ്റ്റോറി രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ വിവാദം കൊഴുക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാര്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നടനും സംവിധായകനുമായ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

എമ്പുരാന്‍ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പറഞ്ഞ ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്യം ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനും ഇല്ലേ എന്നും ഒരു സിനിമയെ പേടിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്ന രംഗത്തെയും പണ്ഡിറ്റ് ന്യായീകരിച്ചു. ചിത്രത്തില്‍ ബീഫ് കഴിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയെ അല്ലെന്നും ഇതു മധ്യപ്രദേശില്‍ നടന്ന ഒര്‍ജിനല്‍ യഥാര്‍ഥ സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം

ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സിനിമ ആരാധകർ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം, വൻ വിജയമായ നാഷണൽ അവാർഡ് ജേതാവ് സുധീപ്തോ സെൻ ജി സംവിധാനം ചെയ്‌ത "കേരള സ്റ്റോറി " സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ കേരള സ്റ്റോറി 2 ഗോസ് ബിയോണ്ട് (കാമാഖ്യ നാരായണ്‍ സിംഗ് സംവിധാനം) ട്രെയിലര്‍ ആണല്ലോ. വെറും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 1 കോടി 61 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് നേടി യൂട്യൂബേഴ്സിന്‍റെ ട്രെൻഡില്‍ ഒന്നാമത് എത്തിയെങ്കിലും ഈ ട്രെയിലര്‍ കേരളത്തിൽ ചിലർ വിവാദം ആക്കിയിട്ടുണ്ടേ..

ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതകൾ...

1)അതിന്‍റെ തീം ലവ് ജിഹാദ് ആണെന്നും അങ്ങനെ ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. അത് ശരിയാകാം.. പക്ഷെ "എമ്പുരാൻ " സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ കാമാഖ്യ നാരായണ്‍ സിംഗിനും ഇല്ലേ? അവർ അവരുടെ പൈസക്ക് അവർക്കു ശരിയെന്നു തോന്നുന്നത് എടുക്കുന്നു. അത് നമ്മുക്ക് കാണാം.. കാണാതിരിക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെല്ലോ. ഒരു സിനിമയെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല..

2) ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ട്രെയിലറില്‍ കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കേരളത്തിൽ ചിലർ വിവാദം ആക്കിയത്. അതിൽ ഒരു യുവതിയെ നിർബന്ധപൂർവം ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് . അത് ശരിയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അറിയാൻ. ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കുക.

ഇത് ശരിക്കും മധ്യപ്രദേശിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. ആ യുവതി ഭർത്താവിന് എതിരെ പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അല്ലാതെ എഴുത്തുകാരന്‍റെ ഭാവന സൃഷ്ടി അല്ല. പൊളിറ്റിക്കല്‍ കറക്ട്നെസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്..

3) ഇനി ട്രെയിലര്‍ നോക്കി മലയാളി പെൺകുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം പറയുന്നില്ല. ഹിന്ദി എന്തിനു പറഞ്ഞു എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം.. ട്രെയിലറിൽ

ആദ്യമേ മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.. "കേരള സ്റ്റോറി ഗോസ് ബിയോണ്ട് goes .." എന്നാൽ കേരള സ്റ്റോറി കേരളത്തിന് അപ്പുറം സംഭവിക്കുന്ന കഥ എന്നാണ് അർത്ഥം. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് പോലെ നടക്കുന്നു എന്നാവാം ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ ബീഫ് തീറ്റിച്ച കഥ കേരളത്തിൽ നടന്നു എന്നല്ല, മധ്യപ്രാദേശിൽ നടന്ന ഒറിജിനൽ സംഭവം വെച്ചു ഇന്‍സ്‌പെയര്‍ ആയി സിനിമ ആക്കിയതാകാം.

ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുറമെ നിന്നും നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആണ്. 100 ശതമാനം സത്യമാണെന്നോ, അവർ കഥയിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ കറക്‌ട് ആണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പല സിനിമയും പ്രൊപൊഗണ്ട സിനിമ അല്ലേ? പല സിനിമകളിലും കറുപ്പ് ഉടുത്ത വില്ലൻ, സവർണ്ണനായ വില്ലൻ etc, കാണിക്കുന്നു. ചിലരുടെ മതം, ചിലരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ അവരുടെ പൈസക്ക് സിനിമ എടുത്ത്‌ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് വേ ണമെങ്കിൽ കാണാം.. അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്‌സ് ആണ്.

(വാൽ കഷ്ണം..ബാക്കി ഈ സിനിമ തീയേറ്റർ നിന്നും കണ്ടു നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക.സിനിമയെ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. സിനിമയിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് മലയാള സംവിധായകാർക്ക് ഉള്ളത് പോലെ ഹിന്ദി സംവിധായകർക്കും ഉണ്ട്. സിനിമയെ സിനിമയായി കാണുക. വിവാദം ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുക.) സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് കുറിച്ചു.

Also Read:'ഈ യുദ്ധം ചെറുതല്ല', തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്‍! വമ്പന്‍ വയലന്‍സ്, കൊടുങ്കാറ്റായി മാറാന്‍ യഷ്; തീയേറ്റര്‍ കത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ടോക്‌സിക് ടീസര്‍

TAGGED:

SANTHOSH PANDIT TALK
SANTHOSH PANDIT
THE KERALA STORY 2 TRAILER ROW
KERALA STORY 2 GOES BEYOND MOVIE
SANTHOSH PANDIT SHARES HIS VIEWS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.