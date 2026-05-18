ETV Bharat / entertainment

അതിരടിയിലെ വേഷം നിരസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സഞ്ജു; നന്‍പന് ആഗ്രഹമുള്ള റോള്‍ ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബേസില്‍

സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്ന അവതാരകയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കി സഞ്ജു സാംസണ്‍.

SANJU SAMSON ATHIRADI MOVIE BASIL JOSEPH BASIL JOSEPH AND SANJU SAMSON
ബേസിലും സഞ്ജുവും (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെയും സംവിധായകനും നടനുമായ ബേസില്‍ ജോസഫിന്‍റെയും സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് മലയാളികള്‍ക്ക് അറിയാം. സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനങ്ങളെ ആവേശത്തോടെ കൊണ്ടാടുന്ന ബേസിലിനെ നാം പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സഞ്ജുവിനേയും.

ഇപ്പോഴിതാ ബേസിലിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം അതിരടി തിയേറ്ററില്‍ തരംഗം തീര്‍ത്ത് മുന്നേറുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കാനായി സഞ്ജുവിനെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബേസില്‍ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജു സാംസണ്‍.

അതിരടിയുടെ കേരളത്തിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ് പതിപ്പും എത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ് പതിപ്പിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ചിനായി ബേസിലിനോടൊപ്പം സഞ്ജുവും എത്തിയിരുന്നു. ഇത് വലയ ആരാധക ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്‌തു. ഈ ഇവന്‍റിലാണ് സഞ്ജു ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കാതിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്ന അവതാരകയുടെ ചോദ്യത്തിന് രസകരമായ മറുപടിയാണ് സഞ്ജു നല്‍കിയത്.

"വളരെ ചെറിയ വേഷമാണ് തന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. തരുമ്പോള്‍ കുറച്ച് വലുത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവന്‍ ഭയങ്കര വലിയ സംവിധായകന്‍ ആണ്. അതിനാല്‍ ഇവനു തന്നെ അറിയാം എനിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വേഷം തരണമെന്ന്'', എന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി.

എന്ത് തരം വേഷമാണ് സഞ്ജുവിന് നല്‍കേണ്ടതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മാസ് ആയ സ്റ്റൈലായ വേഷമാണെന്നായിരുന്നു ബേസിലിന്റെ മറുപടി. ഇതും മാസാണ്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടേതാണ് എന്നും ബേസില്‍ പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പണ്ട് മുതലേ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും മാസാണ് എന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രതികരണം.

സഞ്ജുവിന്‍റെ വാക്കുകള്‍

''ഇങ്ങനെയൊന്ന് മുന്‍പ് ഞാന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. സുഹൃത്ത് വിളിച്ചാല്‍ വന്നല്ലേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ബേസിലിനെ എനിക്ക് വര്‍ഷങ്ങളായി അറിയാം. എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളേയും പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും. ക്രിക്കറ്റര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവനും, സിനിമ താരം എന്ന നിലയില്‍ അവന്‍ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവനും അറിയാം. ബേസില്‍ എപ്പോഴും ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും വളരെ സീരീയസ് ആയ വ്യക്തിയാണ്. ജോലിയുടെ കാര്യത്തില്‍ കര്‍ക്കശക്കാരനാണ്", സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

''ബേസിലിന്റെ ആദ്യത്തെ നിര്‍മാണമാണ്. അവന്‍ അതിനായിട്ട എഫേര്‍ട്ട് എനിക്കറിയാം. അതിനാലാണ് വന്നത്. അവന്‍ ഒരു കാര്യത്തില്‍ കമ്മിറ്റ് ആയാല്‍ അത് നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും'', സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"അതിരടി ആദ്യം മലയാളത്തിലും പിന്നെ തമിഴിലും കാണണം. ശരിക്കും കണ്ട് വിലയിരുത്തണം. എന്റെ ഓരോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞും ഇവന്‍ എന്നെ വിളിക്കും. നീ ആ ഷോട്ട് കളിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോള്‍ ഇവന്റെ സിനിമ കണ്ട് ഞാനും കമന്റ് പറയണം", സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ചിത്രമാണ് അതിരടി. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില്‍ സാം ബോയ് എന്ന കോളജ് പയ്യനായാണ് ബേസില്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണി എന്ന ഗായകനായാണ് ടോവിനോ തോമസ് എത്തുന്നത്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആയി തന്നെയാണ് വിനീത് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. അടിയും ഇടിയുമൊക്കെയായി ഒരു മാസ് കളര്‍ഫുള്‍ ക്യാമ്പസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായി യുവാക്കള്‍ക്ക് ഹരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്മാനും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

ഡോ. അനന്തു എന്‍റര്‍ടെയ്മന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹ നിര്‍മാതാക്കള്‍.

Read More:

1. ജോണ്‍ എബ്രഹാമിന്‍റെ കള്‍ട്ട് ക്ലാസിക് ചിത്രം; 40 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം കാനില്‍ തിളങ്ങി മലയാളത്തിന്‍റെ 'അമ്മ അറിയാന്‍'

2. മെയ്യഴകന്‍ സംവിധായകന്‍ പ്രേം കുമാറുമായി കൈകോര്‍ത്ത് ഫഹദും ശിവദയും; ഒരുങ്ങുന്നത് ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ പടം

3. ഇത്തവണ ജോർജുകുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി ആ 'അജ്ഞാതൻ'; ദൃശ്യം 3 വിശേഷങ്ങളുമായി ജിത്തു ജോസഫ്

TAGGED:

SANJU SAMSON
ATHIRADI MOVIE
BASIL JOSEPH
BASIL JOSEPH AND SANJU SAMSON
SANJU SAMSON ATHIRADI ROLE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.