ജയിലര് 2 കാണാന് തിയേറ്റര് സ്ക്രീന് മുഴുവനായി ബുക്ക് ചെയ്ത് സഞ്ജു; ഇന്ത്യന് ടീമിലെ സഹതാരങ്ങള്ക്കും ക്ഷണം
കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കുമൊപ്പം രജനി ചിത്രം കാണാന് തിയേറ്റര് സ്ക്രീന് മൊത്തമായി ബുക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു സഞ്ജു.
Published : October 20, 2026 at 1:42 PM IST
സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനീകാന്തിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് താനെന്ന് മുന്പ് നിരവധി തവണ പരസ്യമായി തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുളള താരമാണ് സഞ്ജു സാംസണ്. തലൈവര് പടങ്ങള് കണ്ടാണ് വളര്ന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക പടങ്ങളും താന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സഞ്ജു അഭിമുഖങ്ങളില് പറഞ്ഞിരുന്നു. രജനികാന്തിനോടുളള ആരാധന തുറന്നുപറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ നേരില്കണ്ടതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും മലയാളി താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തലൈവരുടെ എറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ജയിലര് 2 കാണാന് മുഴുവന് തിയേറ്ററും ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജു. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ഇന്ത്യന് ടീമിലെ സഹതാരങ്ങള്ക്കുമൊപ്പം സിനിമ കാണാന് തിയേറ്റര് സ്ക്രീന് മൊത്തമായി ബുക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
"രജനി സാറിൻ്റെ സിനിമകള് കാണാന് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ സിനിമകള്ക്കായി എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു ദിവസം വൈകിയാണ് ഞാന് ജയിലര് 2 കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമാവധി സിനിമകള് കാണാന് ഞാന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ ഡല്ഹിയില് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സിനിമ കാണാന് കഴിയാതിരുന്നത്.
എന്നാല് ഭാഗ്യവശാല് ഇന്ന് എനിക്ക് തിയേറ്റര് മുഴുവനായും ബുക്ക് ചെയ്യാന് സാധിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യയുമുണ്ട്. ബിഗ് സ്ക്രീനില് രജനി സാറിനെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നതില് ഞാന് വലിയ ആവേശത്തിലാണ്", സഞ്ജു ഒരു ഓണ്ലൈന് മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ് അറിയാവുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ചില അംഗങ്ങളും തനിക്കൊപ്പം സിനിമ കാണാൻ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സാംസൺ വെളിപ്പെടുത്തി. "ടീമിലുള്ളവരും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിൽ പെട്ടവരുമായ, തമിഴ് അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്," താരം പറഞ്ഞു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര് 15നായിരുന്നു ജയിലര് 2 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത രജനി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു. തലൈവര്ക്കൊപ്പം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, എസ് ജെ സൂര്യ, രമൃ കൃഷ്ണന്, വിദ്യ ബാലന്, യോഗി ബാബു, മിര്ണ, ഹക്കിം ഷാജഹാന് തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളില്. ഇവര്ക്കൊപ്പം അതിഥിവേഷങ്ങളില് വിവിധ ഇന്ഡസ്ട്രികളിലെ സൂപ്പര്താരങ്ങളും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര് ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായി മാറിയിരുന്നു. സണ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറില് കലാനിധി മാരനാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം.
Also read: ഗംഭീര പ്രകടനം! 'ജയിലര് 2' ബോക്സ് ഓഫിസില് ശരവേഗം കുതിക്കുന്നു; രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് 200 കോടി പിന്നിട്ട് ചിത്രം