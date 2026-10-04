'ആ സമാധാനം ഇനി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല':'മുന്നാ ഭായ്' സ്റ്റൈലിൽ മോദിയെ പരിഹസിച്ച് സഞ്ജയ് ദത്ത്
അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി മുന്നാ ഭായ്, വിദേശയാത്രകളെ പരിഹസിച്ച് മോദിക്കും, 'മാമൂ' എന്ന് വിളിച്ച് ട്രംപിനും സഞ്ജയ് ദത്തിൻ്റെ കൊട്ട്.
Published : October 4, 2026 at 3:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം സഞ്ജയ് ദത്ത്. തനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പഴയതുപോലെയുള്ള സമാധാനം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് പ്രശസ്ത നടൻ ശേഖർ സുമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ശേഖർ ടുനൈറ്റ്' എന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പഴയ ആ നല്ല നാളുകൾ തിരിച്ചുവരാൻ താൻ പ്രാർഥിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ താരം, രാജ്യത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്ന് പരിപാടിക്കിടെ, അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യത്തിന് തൻ്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'മുന്നാ ഭായ്' ശൈലിയിലുള്ള 'ഗാന്ധിഗിരി' മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു സഞ്ജയ് ദത്തിൻ്റെ മറുപടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമാശകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നെങ്കിലും, രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവകരമായ ചിന്തയും സഞ്ജയ് പങ്കുവെച്ചു. ഇന്ത്യക്കാർ സ്നേഹനിധികളും അതിഥികളെ നന്നായി സ്വീകരിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ആ ഗുണങ്ങളും കൂടുതൽ സമാധാനപരമായ ഒരു രാജ്യവും കാണാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
A man who knew about the 1993 serial blasts in Mumbai. A man who possessed an AK 47 from the same lot talk about Peace. So many people died and Mumbai was left shaken.— Curly Jeevi (@curlykrazy07) October 4, 2026
Hypocrisy left the chat. pic.twitter.com/A8Fccj9DWx
"ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ വളരെ നല്ലവരാണ്. ഇവിടെ സമാധാനം നിലനിൽക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആ സമാധാനം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ വിശാലമനസ്കരും അതിഥികളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം " അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആ കാലം എത്രയും വേഗം തിരിച്ചുവരണമെന്ന് ഞാൻ ശിവനോട് പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് സഞ്ജയ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നർമ്മം കലർത്താറുള്ള അദ്ദേഹം, താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിലും ഒരു പടി കൂടി കടന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത്.
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശ യാത്രകളെ പരിഹസിച്ച് സഞ്ജയ് ദത്ത്
ഷോയ്ക്കിടെ അവതാരകൻ ശേഖർ സുമൻ സഞ്ജയ് ദത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു രസകരമായ ചോദ്യം വെച്ചു. 'അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ സഞ്ജു ബാബ എന്ത് ചെയ്യും?' തൻ്റെ ഐക്കോണിക് കഥാപാത്രമായ 'മുന്നാ ഭായ്' റോളിലേക്ക് മാറിയാണ് താരം നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശയാത്രകളെ ട്രോളിയത്.
"ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകില്ല. പകരം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ രാജ്യത്തുടനീളം യാത്ര ചെയ്യും" എന്നായിരുന്നു സഞ്ജയുടെ പ്രതികരണം. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശങ്ങളും നടൻ തൻ്റെ സാങ്കൽപ്പിക പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വലിയ ഫോട്ടോകൾ വെച്ച് പരസ്യം നൽകുന്നതിനെ താരം വിമർശിച്ചു. താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ സ്വന്തം മുഖം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വലിയ ഹോർഡിംഗുകൾ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകരുതെന്നും, വിദേശ നേതാക്കളുമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സ്വന്തം നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ വേദനകൾ കേൾക്കുക എന്നതാണെന്നും തൻ്റെ 'മുന്നാ ഭായ്' ശൈലിയിൽ താരം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ട്രംപിന് 'ഗാന്ധിഗിരി'യിലൂടെ റോസാപ്പൂക്കൾ
മോദിയെ മാത്രമല്ല, യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെയും സഞ്ജു ബാബ വെറുതെ വിട്ടില്ല. ട്രംപിനെ 'മാമൂ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച താരം, അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായി കുറച്ച് റോസാപ്പൂക്കൾ അയച്ചുകൊടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ('ഗാന്ധിഗിരി') ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സഞ്ജയ് ദത്തിൻ്റെ ഈ മാസ് മറുപടികൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വൻ ഹിറ്റായി ഓടുകയാണ്.
സഞ്ജയ് ദത്തിൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ
അവസാനമായി 'ആഖ്രി സവാൽ' എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമയിലാണ് സഞ്ജയ് ദത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. '7 ഡോഗ്സ്' എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോജക്റ്റിൽ സൽമാൻ ഖാനൊപ്പവും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിരുന്നു. 1993-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ക്ലാസിക് ചിത്രമായ 'ഖൽനായകി'ൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 'ഖൽനായക് റിട്ടേൺസ്' എന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നിലവില് അദ്ദേഹം.
Also Read:ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് ഡോർസിയുടെ 'ബിറ്റ്ചാറ്റ്' ആപ്പിന് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ വിലക്ക്: നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന്