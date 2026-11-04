'അവള് വേദനകൊണ്ട് പുളയുമ്പോഴും കൈ ചേർത്തുപിടിച്ചു, നിന്റെ ആദ്യ ശ്വാസത്തില് ഞാന് പുനര്ജനിച്ചു'; അച്ഛനായ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സംഗീത് പ്രതാപ്
പ്രസവവേദനയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഭാര്യയുടെ ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചും കുഞ്ഞിന്റെ ജനന സമയത്ത് തനിക്കുണ്ടായ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ച് താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 12:37 PM IST
ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് കണ്മണിയെ വരവേറ്റ് നടനും എഡിറ്ററുമായ സംഗീത് പ്രതാപും ഭാര്യ ആന്സിയും. മകളുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് മനോഹരമായ കുറിപ്പും വീഡിയോയും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരാധകരെ ഈ സന്തോഷ വാര്ത്ത താരം അറിയിച്ചത്.
കുഞ്ഞിനെ വരവേല്ക്കാനായി പ്രിയദര്ശന് സിനിമയുടെ തിയേറ്റര് പശ്ചാത്തലത്തില് മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ട് നേരത്തെ ഇരുവരും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങള് കോര്ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് പെണ്കുഞ്ഞ് പിറന്ന വിവരം സംഗീത് പ്രതാപ് പങ്കുവച്ചത്. വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു ടിക്കറ്റ് രൂപത്തിലാണ് കുഞ്ഞുണ്ടായ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
എന്നാല് മകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംഗീത് പ്രതാപിന്റെ കുറിപ്പാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പ്രസവവേദനയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഭാര്യയുടെ ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചും കുഞ്ഞിന്റെ ജനന സമയത്ത് തനിക്കുണ്ടായ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളുമാണ് താരം കുറിപ്പില് പറയുന്നത്.
സംഗീത് പ്രതാപ് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ്:
"കുഞ്ഞേ, നിന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പോലും ഭയമായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഒരു സൂചി കണ്ടാല് പോലും അവള് കരയുമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നലെ രാത്രി നിന്നെ ഈ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി ഞാന് കണ്ടിട്ടുള്ളതില് വച്ച് ഏറ്റവും ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു അവള് മാറി.
ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും സ്വന്തം കഴിവുകളെയും എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളെയും സംശയിച്ചാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ടുപോയത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തീരുമാനങ്ങൾ എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടിവന്നു. വേദനകൊണ്ട് പുളയുമ്പോഴും അവളുടെ കൈ ചേർത്തുപിടിച്ച് അരികിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസില് ആകെ തോന്നിയത്, അതിനുമുമ്പ് അവളെ കുറച്ചുകൂടി സ്നേഹിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നായിരുന്നു.
നിന്റെ കുഞ്ഞുതല പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോള് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഞാന്. ആ നിമിഷം, മൂന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ ഒരേ താളത്തിൽ മിടിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. നീ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ, സത്യം അതല്ല. നീ ആദ്യമായി ശ്വാസമെടുത്ത ആ നിമിഷം, ഞാൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി വീണ്ടും ജനിക്കുകയായിരുന്നു…", സംഗീത് പ്രതാപ് കുറിച്ചു.
കുഞ്ഞ് പിറന്നതിന് പിന്നാലെ താരങ്ങളുള്പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ദമ്പതികള്ക്ക് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.
അതേസമയം ഗീരിഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റാണ് സംഗീതിന്റേതായി ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. അടുത്തിടെ നായകനായി മെഡിക്കല് മിറാക്കിള് എന്ന ചിത്രത്തിലും താരം എത്തിയിരുന്നു.
മമിത ബൈജുവിനൊപ്പം എത്തുന്ന ഹലോ ഡിയറിലാണ് താരം അടുത്തതായി നായകനായി എത്തുന്നത്. ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ഡിനോയ് പൗലോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്.
അനൂപ് സത്യന്- മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന എല് 368 ലും സംഗീത് പ്രതാപ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അനൂപ് സത്യൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും എഡിറ്റിങ്ങും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടറുമായി സഹകരിച്ച് ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.