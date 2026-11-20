'ഒരു കുളിർമഴ പോലെ ഞങ്ങളിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങിയവള്'; മകളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി സംഗീത് പ്രതാപ്
നവംബർ മൂന്നിനായിരുന്നു സംഗീത് പ്രതാപിനും ആൻസിക്കും പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. കുഞ്ഞിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷം നേരത്തെ തന്നെ ഇരുവരും ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 4:18 PM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം സംഗീത് പ്രതാപും ഭാര്യ ആൻസിയും തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കൺമണിക്ക് പേരിട്ട സന്തോഷം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിടെ കുഞ്ഞുണ്ടായ വിവരം താരം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മകളുടെ പേരും വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ട
'താര റെയ്ൻ സംഗീത്' എന്നാണ് മകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. കുഞ്ഞിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് സംഗീത് പ്രതാപും ആൻസിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. താരദമ്പതികളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് സിനിമാ മേഖലയിലെ സഹപ്രവർത്തകരും ആരാധകരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് ആശംസകളുമായി എത്തുന്നത്.
വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സുഖമായി ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മനോഹരമായ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രമാണ് ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രത്തിനൊപ്പം മകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പും സംഗീത് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 'വിണ്ണിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കുറിക്കപ്പെട്ട്, ഒരു കുളിർമഴ പോലെ ഞങ്ങളിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങിയവളാണ് നീ. പൊടീ, നീ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുനക്ഷത്രമാണ്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുറാണിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം സംഭവിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുണ്യമാണ് നീ' എന്നായിരുന്നു താരദമ്പതികളുടെ കുറിപ്പ്. മകളുടെ പേര് കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ആശംസകളുടെ പ്രവാഹമാണ്.
നവംബർ മൂന്നിനായിരുന്നു സംഗീത് പ്രതാപിനും ആൻസിക്കും പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. കുഞ്ഞിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷം നേരത്തെ തന്നെ ഇരുവരും ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മകൾക്ക് പേരിട്ടതിന്റെ സന്തോഷവും ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവെച്ചതോടെ താരദമ്പതികളുടെ പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
മലയാള സിനിമയിലെ യുവനടന്മാരിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് സംഗീത് പ്രതാപ്. അഭിനയത്തിലും എഡിറ്റിങ്ങിലും ഒരുപോലെ കഴിവ് തെളിയിച്ച താരം ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ടുതന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്ത 'പ്രേമലു'വിലെ അമൽ ഡേവിസ് എന്ന കഥാപാത്രമാണ് സംഗീതിനെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയനാക്കിയത്.
ചിത്രത്തിലെ തമാശകളും സ്വാഭാവികമായ അഭിനയവുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ജോയൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയും സംഗീത് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിലും തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതിനെ തേടി പുരസ്കാരങ്ങളുമെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, സംഗീത് പ്രതാപ് നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ 'ഹലോ ഡിയർ' റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. മമിത ബൈജുവാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. ഡിനോയ് പൗലോസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു റൊമാന്റിക് കോമഡിയാണ്. ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇതിനകം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.