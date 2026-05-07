മമിതയും സംഗീതും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം; ആദ്യ ക്ലാപ് അടിച്ച് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്, നിര്മാണം ആഷിക് ഉസ്മാന്
ആഷിക് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ഇരുപതാമത് ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 1:11 PM IST
സംഗീത് പ്രതാപും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ആഷിക് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ആഷിക് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ഇരുപതാമത് ചിത്രം തിരക്കഥ രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഡിനോയ് പൗലോസ് ആണ്.
ആഷിക് ഉസ്മാന്റെ പിതാവ് ഉസ്മാന് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ആണ് സ്വിച്ചോണ് കര്മം നിര്വഹിച്ചത്. പ്രശസ്ത നിര്മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പും നല്കികൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.
തണ്ണീര് മത്തന് ദിനങ്ങള്, മെജോ, പത്രോസിന്റെ പടവുകള് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കുകയും ഈ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുകയും ചെയ്ത് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധനേടിയതാണ് ഡിനോയ് പൗലോസ്.
പൂര്ണമായും റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. മെട്രോ നഗരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പൂര്ണമായും യൂത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
സംഗീത് പ്രതാപ് , മമിതാ ബൈജു, എന്നിവർക്കു പുറമേ സുരേഷ് കൃഷ്ണയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കു പുറമേ ഏതാനും പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. ചിത്രം സെന്ട്രല് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
പ്രേമലു എന്ന ഒറ്റ സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ കോമ്പോയാണ് സംഗീത് പ്രതാപും മമിത ബൈജുവും. ബെത്ലേഹം യൂണിറ്റാണ് ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴില് ചുവടുറപ്പിച്ച മമിതയുടേതായി ധനുഷ് നായകനായ കരയാണ് ഒടുവില് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. വിജയ് നായകനായ ജനനായകനും സൂര്യ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ് എന്നിവയൊക്കെ റിലീസിന് തയാറാവുകയാണ്.
ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ മറ്റു രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ അണിയറയിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നസ്ലിൻ നായകനാകുന്ന മോളിവുഡ് ടൈംസ്, തരുൺ മൂർത്തി- മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ അതിമനോഹരവും. മോളിവുഡ് ടൈംസ് ജൂണ് അഞ്ചിന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്, എഡിറ്റിംഗ് - ചമൻ ചാക്കോ, കലാ സംവിധാനം - നിമിഷ് എം. താനൂർ, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- മഷർ ഹംസ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-രാജേഷ് അടൂർ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - അശ്വിൻ മോഹൻ, വിഷ്ണു വൈശാഖ്, വിഷ്ണു രവി, സ്റ്റിൽസ്- ബിജിത്ത് ധർമ്മടം,സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ-ശിവകുമാർ പെരുമുണ്ട, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ-അരുൺ ഡി. ജോസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - വിനോദ് വേണുഗോപാൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ശ്രീക്കുട്ടൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.