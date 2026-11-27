സന്ദീപിന്റെ സൂപ്പര്ഹീറോ ചിത്രം; 'കോസ്മിക് സാംസണ്' പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തോ! പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ
ജോൺ ലൂതർ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അഭിജിത് ജോസഫ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 4:55 PM IST
ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് സന്ദീപ് പ്രദീപ് നായകനായി എത്തിയ കോസ്മിക് സാംസണ്. 'എക്കോ', 'പടക്കളം' എന്നീ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സന്ദീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
അഭിജിത്ത് ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഈ ചിത്രം ഇന്ന് (നവംബര് 27) തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രം താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വിജയമായി മാറുമോയെന്നാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി പ്രദര്ശനം തുടരുമ്പോള് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
Watched #CosmicSamson The movie felt like #HerbieFullyLoaded, minus the whole car having its own mind thing. An average watch. #SandeepPradeep #WeekendBlockbusters #CosmicSamsonReview https://t.co/S5eRv8HqAE— Ajay Dev D J (@addj007) November 27, 2026
ജോൺ ലൂതർ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അഭിജിത് ജോസഫ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. രചനയില് അഭിഷേക് വസന്തും പങ്കാളിയാണ്. 'മിന്നൽ മുരളി' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്ലോക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേനേടിയ സോഫിയ പോളിന്റെ വീക്കെൻഡ് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പത്താമത് ചിത്രമാണിത്. ഡി ഗ്രൂപ്പും ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാണ പങ്കാളിയാണ്.'മിന്നൽ മുരളി'ക്ക് ശേഷം ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ വ്ലാഡ് റിംബർഗ് വീണ്ടും മലയാളത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കോസ്മിക് സാംസൺ'
#CosmicSamson A simple fantasy entertainer with a nice superpower concept 🔥 and some cool fantasy elements. #SandeepPradeep does well 👏👏 and the fight sequences and a few mass moments work nicely. The Second half has some tense moments. However, the cliched screenplay, ordinary villains and lack of freshness in the writing make it a familiar ride with Nothing New To Offer ‼️ Decent Direction by Abhijith Joseph 👍 2 hr 2 Min Runtime is also a big plus 👏— Kerala Box Office (@KeralaBxOffce) November 27, 2026
മലയാളത്തില് ഈ വര്ഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ഫാന്റസി സൂപ്പര്ഹീറോ എന്ന പ്രത്യേകതയും 'കോസ്മിക് സാംസണു'ണ്ട്. ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തായി സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യുവാവ്. അതിനായി അങ്ങേയറ്റം കഷ്ടപ്പെടുകയും ഉപജീവനത്തിനായി ഫുഡ് ഡെലിവറി പോലെയുള്ള ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിശ്വസനീയമായ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തുന്നു. പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന അയാളുടെ ജീവിതവും സംഭവവുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സാംസണ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സന്ദീപ് ചിത്രത്തില് വേഷമിടുന്നത്.
Heavy pr for #CosmicSamson 😮 https://t.co/VOfizgdEn1— Cine Philospher (@cinephiloser) November 27, 2026
ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണം മികച്ചതാണെന്നാണ് ചിലര് അഭിപ്രയാപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും വരുന്നത്. ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും രണ്ടുമണിക്കൂര് ലാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കുട്ടികള്ക്ക് ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. സന്ദീപിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും സംവിധായകന്റെ അവതരണത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
മുകേഷ്, മിയ ജോര്ജ്, അനുരാജ് ഒ ബി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീപക് ഡി മേനോന് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം. ചമന് ചാക്കോയാണ് എഡിറ്റര്. സിബി മാത്യു അലക്സാണ് ചിത്രത്തിന് പശ്ചാത്തല സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി പാൻ- ഇന്ത്യൻ റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.