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വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സിലെ ആദ്യ ഗാനത്തിന് വമ്പന്‍ സ്വീകരണം; പോസ്റ്ററില്‍ നായികയുടെ പേരില്ല, വിമര്‍ശനവുമായി സനം ഷെട്ടി

ആരാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

VISHWANATH AND SONS MOVIE SURIYA MAMITHA BAIJU VISHWANATH AND SONG SONG
Vishwanath & Sons (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 3:18 PM IST

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സൂര്യയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്'. സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററിനെതിരെ നടി സനം ഷെട്ടി രംഗത്ത്. ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്ന മമിത ബൈജുവിന്‍റെ പേര് പോസ്റ്ററില്‍ നല്‍കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സനം ഷെട്ടി രംഗത്ത് വന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് സിനിമയിലെ ആദ്യ ലിറിക്കല്‍ ഗാനമായ പട്ടാമ്പൂച്ചി പുറത്തിറങ്ങിയത്. ആരാധകരും സിനിമാ പ്രേമികളും ഈ ഗാനം ഏറെ ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ട്രെന്‍ഡിങ് ആണ് ഈ ഗാനം. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സൂര്യയും മമിതയും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ഗാനരംഗം. മമിതയുടെ നൃത്തമാണ് ഗാനത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്.

എന്നാല്‍ ഗാനത്തിന്‍റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോസ്റ്ററില്‍ സൂര്യയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ചിത്രത്തിലെ നായികയായ മമിതയുടെ പേര് നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഈ ലിംഗ അസമത്വത്തിനെതിരെയാണ് സനം ഷെട്ടി രംഗത്ത് വന്നത്. പോസ്റ്ററില്‍ പ്രധാന നായികയുടെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് നിര്‍മാതാക്കളെ തടയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് സനത്തിന്‍റെ ചോദ്യം. അവരുടേത് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ പ്രധാന പേരുകളും പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

"ഇത് അന്യായമാണ്. ഈ പ്രവണത മാറ്റേണ്ട സമയമാണിത്. അവര് പേര് നേടിയെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അവര്‍ പുതുമുഖമാണെങ്കില്‍ പോലും നായിക തുല്യ അംഗീകാരങ്ങള്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നു. സിനിമാ വ്യവസായം വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോന്നായി മാറ്റം വരുത്തണം. #സമത്വം, #സിനിമ, #സ്ത്രീ, #കലാകാരികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഹാഷ് ടാഗോയെയാണ് താരം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചത്",സനം ഷെട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയല്‍ കുറിച്ചു.

സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ നാൽപത്തിയാറാം ചിത്രമായി എത്തുന്ന ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’, ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ ലക്കി ഭാസ്‌കറിന് ശേഷം വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാനത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

ഏറെ രസകരമായ ഗാനവും നൃത്തവുമെല്ലാം അടങ്ങിയ റൊമാന്‍റിക് ഗാനമാണ് പട്ടാമ്പൂച്ചി. വിജയ് ബിന്നി ആണ് ഗാനത്തിന് നൃത്തം ഒരുക്കിയത്. നായകനായ സൂര്യയും മമിതയും ഒരുമിച്ചുള്ള രസകരമായ രംഗങ്ങളും ഈ ഗാനത്തിന്‍റെ ആകർഷണം. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുറത്ത് വന്ന ഈ ഗാനത്തിന്‍റെ പ്രോമോ മികച്ച പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ജി.വി പ്രകാശ് കുമാർ ആണ് ഗാനത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. അരുൺരാജ കാമരാജിന്‍റെ വരികള്‍ക്ക് സുബ്ലഷിണിയാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി തന്നെയാണ് ചിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നതും. രവീണ ടണ്ഡന്‍, രാധിക ശരത്കുമാര്‍, ഭവാനി ശ്രീ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഒരു പക്കാ ഫാമിലി എന്റെർറ്റൈനെർ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചനയാണ് ഇതിന്‍റെ ടീസർ, പോസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ നൽകുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റൈറ്റ്‍സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

40 ാം വയസിലും തന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഷൂട്ടറുടെ വേഷത്തിലാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. സൂര്യയുടെ ഗെറ്റപ്പും സ്റ്റൈലുമെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും.

ഫോർച്യൂൺ ഫോര്‍ സിനിമാസുമായി ചേര്‍ന്ന്, സിതാര എന്‍റര്‍ടെയ്ന്‍‍മെന്‍റ്സ് ബാനറിൽ സൂര്യദേവര നാഗ വംശി, സായ് സൗജന്യ എന്നിവരാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകര സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം - നിമിഷ് രവി, സംഗീതം- ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ, എഡിറ്റർ - നവീൻ നൂലി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - യലമഞ്ചിളി ഗോപാല കൃഷ്ണ (നാനി), ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - കരുമാഞ്ചി ഉമാ മഹേശ്വര റാവു, കലാസംവിധായകർ - ശിവ കാമേഷ് ഡി, ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ,ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ - വി. വെങ്കട്ട്, നൃത്തസംവിധാനം - ശേഖർ വിജെ, വിജയ് ബിന്നി, സംഭാഷണങ്ങൾ - കെ. എൻ. വിജയകുമാർ, ചീഫ് കോ-ഡയറക്റ്റർ - ശ്രീവാസ്തവ , കോ-ഡയറക്ടർ - അഞ്ജി ചോഡപനിഡി, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ - വാസുദേവ റാവു മൊജ്ജാദ, ഡിഐ - ന്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോസ്,

കളറിസ്റ്റ് - വൈശാഖ് ശിവ, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് മിക്സ് - ടി. ഉദയ് കുമാർ, ടീസർ കട്ട് - ബലറാം കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു രാമഗിരി, നിഖിൽ നാദെല്ല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ - ബലറാം കൃഷ്ണൻ, അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ - ശ്രീനിവാസ് നദിമിണ്ടി, ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് - വിജയകുമാർ, ബാലയ്യ ഡി രാജശേഖർ, രാമറാവു ആലുബെല്ലി, രാം സന്ദീപ് വർമ്മ ജമ്പാന, രമേഷ് അഗുരി, നവീൻ ഈദാര, സായ് ചരൺ വണ്ടവസു, റിഷ ചെറുകുരി, ശിവ ശങ്കർ, അനീഷ് ദേവൻപള്ളി, കലാൽ വെങ്കി ഗൌഡ്, ഡിഒപി ടീം - ആൻസൺ ടൈറ്റസ്, ഹെമിൽ സുഗുനൻ, അഭിജിത് ഷാബു, നിഖില ലാൽകുമാർ, ഹരി ബാബു, പ്രവീൺ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർമാർ - അർച്ചന റാവു, സന്ധ്യ സബ്ബവരപു, മോഷൻ ജിഎഫ്എക്സ് - സബാരി രാമിറോ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രുദ്രേഷ് എസ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ - കബിലൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് - സന്ദീപ് കുൽക്കർണി.

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TAGGED:

VISHWANATH AND SONS MOVIE
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MAMITHA BAIJU
VISHWANATH AND SONG SONG
SURIYA AND MAMITHA BAIJU MOVIE

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