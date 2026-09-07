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സംവൃതാ സുനിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നു! 'നവരസ പ്രൊഡക്ഷൻ 3', പുതിയ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം

നവരസാഫിലിംസ് സ്റ്റോൺ ബഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഷഹീദ് അറഫാത്ത്.

SAMVRITHA SUNIL NEW MOVIE DILEESH POTHAN ALPHONSE PUTHREN MALAYALAM NEW MOVIE
Samvritha Sunil (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 5:26 PM IST

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ൻ വിജയം നേടിയ ‘പ്രകമ്പനം’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നവരസ ഫിലിംസും സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോസും സംയുക്തമായി നിർമിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കമായി. നിരവധി പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പന്ന്യാർകുട്ടിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 7, തിങ്കളാഴ്ച ലളിതമായ പൂജാ ചടങ്ങോടെയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പേര് നൽകിയിട്ടില്ല. ‘നവരസ പ്രൊഡക്ഷൻ 3’ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താൽക്കാലികമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്.

സംവിധായകൻ ഷഹീദ് അറഫാത്ത്, നിർമ്മാതാക്കളായ ശ്രീജിത്ത് കെ.എസ്., കാർത്തികേയൻ എസ്. എന്നിവർക്കൊപ്പം ദിലീഷ് പോത്തൻ, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, സംവൃതാ സുനിൽ എന്നിവരും മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരിതെളിയിച്ചത്.

ദിലീഷ് പോത്തൻ സ്വിച്ചോൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചപ്പോൾ അൽഫോൻസ് പുത്രൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ് നൽകി. ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറപ്രവർത്തകരുടെയും താരങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ.

‘തങ്കം’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഷഹീദ് അറഫാത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണിത്. ബിജു മേനോനും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ‘തങ്കം’ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ കഥാപശ്ചാത്തലവും കഥാപാത്രങ്ങളുമൊരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രവും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സിനിമയായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

മലയോര മേഖലയായ ഇടുക്കിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തിന്‍റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും കഥയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാകുമെന്നാണ് സൂചന.

ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംവൃതാ സുനിൽ വീണ്ടും

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് സംവൃതാ സുനിലിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവാണ്. ഏറെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുന്ന സംവൃതാ സുനിൽ ചിത്രത്തിൽ നായികയായാണ് എത്തുന്നത്.

ദിലീഷ് പോത്തൻ, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, സംവൃതാ സുനിൽ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, അഭിജിത്ത് സുരേഷ്, അശ്വതി മനോഹരൻ, റിയാസ് ഖാൻ, ശ്രുതി ജയൻ, ബിസാൽ പ്രസന്ന തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

‘കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖ’, ‘അഡിയോസ് അമിഗോസ്’ തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ തങ്കമാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത്.

SAMVRITHA SUNIL NEW MOVIE DILEESH POTHAN ALPHONSE PUTHREN MALAYALAM NEW MOVIE
'നവരസ പ്രൊഡക്ഷൻ 3' യുടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (Photo: Special Arrangement)

ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം സുനിൽ കെ.എസ്. നിർവഹിക്കുന്നു. ബ്ലെസ്സിയുടെ പ്രശസ്ത ചിത്രമായ ‘ആടുജീവിതം’ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സുനിൽ കെ.എസ്. ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത വിഭാഗവും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘ഗപ്പി’, ‘അമ്പിളി’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ ജോൺ പോൾ ജോർജ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം അജേഷ് ആന്റോ ഒരുക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് കിരൺ ദാസ് നിർവഹിക്കുന്നു. സുഭാഷ് കരുണാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ഒരുക്കുന്നത്. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വിപിൻ വിജയൻ ആണ്. മേക്കപ്പ് – റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ – ധന്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ – ബിനു മുരളി, ഡിസൈൻ – യെല്ലോ ടൂത്ത്

ശ്രീജിത്ത് കെ.എസ്.യും കാർത്തികേയൻ എസ്.യും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ധിലോർ, റിജോഷ്, മോൻസി, ബ്ലെസ്സി എന്നിവർ കോ-പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണ്. അഭിജിത്ത് സുരേഷ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ്, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

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TAGGED:

SAMVRITHA SUNIL NEW MOVIE
DILEESH POTHAN
ALPHONSE PUTHREN
MALAYALAM NEW MOVIE
SAMVRITHA SUNIL SET BACK TO CINEMA

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