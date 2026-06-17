'വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും'; അതിരറ്റ സന്തോഷം! തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ സന്ദര്ശിച്ച് സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു
വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഭാവി കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് സാമന്ത.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 8:50 PM IST
അഭ്രപാളിയില് ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയായിരിക്കും ദളപതി വിജയ്യുടെയും സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവിന്റെയും സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ബിഗ് സ്ക്രീനില് ഇരുവരും തീര്ത്ത സൗഹൃദവും പ്രണയവുമെല്ലാം സിനിമാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയത്തില് ആഴത്തില് പതിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടാകും. അത്രയേറെ പ്രേക്ഷകരെ ആഹ്ളാദിപ്പിച്ച ജോഡികളാണിത്.
ഇപ്പോഴിതാ സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു തമിഴ് നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിജയ്യെ കാണാന് എത്തിയതാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഹൃദയംഗമായ കുറിപ്പും സാമന്ത തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിജയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും, അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നവരെയുപോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമെന്നും സാമന്ത പറഞ്ഞു.
സാമന്തയുടെ കുറിപ്പ്
"ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതിരറ്റ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോകുകയായിരുന്നു" എന്ന് സാമന്ത കുറിച്ചു.
വിജയ് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറം എന്തോ ഒന്നിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് താൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നടി പറഞ്ഞു. "വിജയ് സാർ ഒരിക്കലും സ്ക്രീനിൽ വെറുമൊരു നായകനാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജ്ജം, സാന്നിധ്യം, ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ വലിയ എന്തോ ഒന്നിനായി നിയോഗിച്ചതു പോലെയാണ് തോന്നിയത്," സാമന്ത കുറിച്ചു.
സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും സാമന്ത സംസാരിച്ചു. ഒരു മേഖല ഉപേക്ഷിച്ച് വിജയം നേടി വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഇടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന് ധൈര്യം ആവശ്യമാണ് സാമന്ത പറഞ്ഞു.
"പൂർണ്ണമായും പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ എടുക്കുന്ന ധൈര്യമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിനകം നേടിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച്, കൂടുതൽ ഉയർന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുക. അത് എളുപ്പമായതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്," നടി പറഞ്ഞു.
സമൂഹത്തിന് സംഭാവന നൽകണമെന്ന് പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും, ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മളെക്കാൾ മികച്ചതായി ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് എങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കാനും. വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ആ ആഹ്വാനത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നുള്ളൂ." താരം സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
"വിജയ് സർ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം അതിനെ സമീപിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൊണ്ടാണ്."ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ വിജയ്യുടെ ഭാവിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടി കുറിച്ചു.
പുതിയ റോളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. "അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിയും ജ്ഞാനവും പാതയിൽ തുടരാനുള്ള ധൈര്യവും നേരുന്നു. കാണുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും, നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സ്വപ്നത്തേക്കാൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും ജീവിതം എന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരിക്കട്ടെ ഇത്."
മെയ് 10 നാണ് വിജയ് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചതിന് ശേഷം അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രമായ ജന നായകന് ഇപ്പോഴും സിബി എഫ് സിയുടെ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
മാ ഇന്ഡി ബംഗാരയാണ് സാമന്തയുടെ അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. ഈ തെലുഗു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷന് പരിപാടിയുടെ തിരക്കിലാണിപ്പോള് താരം. നന്ദിനി റെഡ്ഡി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഫാമിലി ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ചിത്രം സാമന്ത, രാജ് നിദിമോരു, ഹിമാങ്ക് ദുവുരു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിഗന്ത്, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം ജൂൺ 19 ന് റിലീസ് ചെയ്യും.