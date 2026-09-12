'ഒരു സെറ്റ് മുഴുവന് കാത്തിരിക്കാനും സമയം പാഴാക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചില്ല'; സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി സാമന്ത
മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ‘മാ ഇൻഡി ബംഗാരം’ (MIB) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സാമന്ത വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ എത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 6:28 PM IST
താന് സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു. സിനിമയിൽ നിന്ന് അകന്നുനിന്ന കാലയളവിൽ ബിസിനസ് രംഗത്തും മറ്റ് മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സാമന്ത വെളിപ്പെടുത്തി.
മായോസിറ്റിസ് എന്ന അസുഖം ബാധിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് അഭിനയത്തില് നിന്ന് ഒരു ഇടവേള എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് സിനിമാ ജീവിതം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നതായി നടി വെളിപ്പെടുത്തി.
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കിടെ സിനിമാ സെറ്റിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം പാഴാക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, അതിനാൽ അഭിനയത്തിന് പകരം സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നുവെന്നും സാമന്ത വെളിപ്പെടുത്തി.
മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ‘മാ ഇൻഡി ബംഗാരം’ (MIB) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സാമന്ത വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ എത്തിയത്. ചിത്രത്തിൽ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നതിനൊപ്പം സഹനിർമ്മാതാവിന്റെ ചുമതലയും അവർ ഏറ്റെടുത്തു.
ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേള എടുത്തപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ശക്തമായിരുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യപരമായി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണമെന്നും മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണമെന്നും ലഭിച്ച ഉപദേശവും താന് ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
"ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേള എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ആരോഗ്യപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ ആ ഉപദേശം ഞാൻ ഗൗരവമായി എടുത്തു.", സാമന്ത പറഞ്ഞു.
താൻ നിരവധി ബിസിനസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും സംരംഭകത്വത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുകയും ചെയ്തതായി സാമന്ത പറഞ്ഞു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതും അവയിൽ മുഴുകുന്നതും താൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
മയോസിറ്റിസ് എന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നം നേരിടുന്നതിനിടെ ‘സിറ്റാഡൽ’ എന്ന സീരീസിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെന്നും സാമന്ത പറഞ്ഞു. ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ആ കാലഘട്ടം അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായി പിന്മാറണമെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
സെറ്റിൽ താൻ നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, ഒരു സിനിമയുടെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റും തനിക്കായി കാത്തുനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് സാമന്ത പറഞ്ഞു.
"ഒരു മുഴുവൻ സെറ്റ് കാത്തിരിക്കാനും ആളുകളുടെ സമയം പാഴാക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ 'മാ ഇന്ഡി ബംഗാരം' നിർമ്മിക്കട്ടെ, തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ സന്തോഷവതിയായിരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.", നടി പറഞ്ഞു.
താൻ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അതിലൂടെ സിനിമാരംഗത്ത് തുടരുകയും ചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ തനിക്ക് സമാധാനം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്നീട് സംവിധായകൻ രാജും സഹനിർമ്മാതാവ് ഹിമാങ്ക് ദുവുരുവും സാമന്തയെ വീണ്ടും അഭിനയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആദ്യം മടിച്ചെങ്കിലും തിരക്കഥയുടെ ശക്തിയാണ് ഒടുവിൽ സിനിമ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് സാമന്ത പറഞ്ഞു.
രാജിന് പലപ്പോഴും തന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസം തന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ‘സിറ്റാഡൽ’ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പോലും താൻ പിന്മാറാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ അന്ന് രാജും സംഘവും തന്നെ കൈവിടാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും സാമന്ത ഓർത്തെടുത്തു.
'മാ ഇൻഡി ബംഗാരം' സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് സായി പല്ലവി ആ വേഷം നിരസിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തനിക്ക് തിരക്കഥ ലഭിച്ചതെന്നും, അതിൽ വലിയ സാധ്യത താൻ കണ്ടെന്നും സാമന്ത പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥയാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നിയതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
സിനിമയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേള
ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിനിന്ന ശേഷമാണ് സാമന്ത 'മാ ഇൻഡി ബംഗാരം' സ്വീകരിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ തന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയും പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും നടി പറഞ്ഞു.
നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന മുതല്ചിത്രം ലാഭകരമാകുന്ന തരത്തില് കാര്യങ്ങള് മുന്നോട്ട് നീക്കണമെന്ന് വരെ ടീം വളരെ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തിയിരുന്നുവെന്നും സാമന്ത് പറഞ്ഞു.
നന്ദിനി റെഡ്ഡിയാണ് മാ ഇന്ഡി ബംഗാരം സംവിധാനം ചെയ്തത്. സാമന്ത പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കലക്ഷന് ആണ് നേടിയത്. അതിവേഗത്തില് 100 കോടി ക്ലബില് ഇടം നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു അത്.