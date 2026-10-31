ഗര്ഭകാല യാത്രയുടെ അവസാനഘട്ടത്തില് സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു; ഒന്പതാം മാസത്തിലെ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് താരം
ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യ മാസം മുതൽ ഒൻപതാം മാസം വരെയുള്ള തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് യാത്രയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സാമന്ത വീഡിയോയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 11:05 AM IST
ആദ്യ കണ്മണിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് തെന്നിന്ത്യന് താരസുന്ദരി സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവും ഭർത്താവും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവുമായ രാജ് നിദിമോരുവും. ർഭകാലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ദിനചര്യയിൽ സജീവമായി തുടരുകയാണ് താരം.
ഇപ്പോഴിതാ ഗർഭകാലത്തിന്റെ ഒൻപതാം മാസത്തിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് പുതിയ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാമന്ത. 'ദി ഫൈനൽ ലാപ്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് താരം വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചത്.
ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യ മാസം മുതൽ ഒൻപതാം മാസം വരെയുള്ള തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് യാത്രയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സാമന്ത വീഡിയോയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മാസത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന താരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗർഭകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന വർക്കൗട്ടുകളും അവസാന മാസങ്ങളിലെ വ്യായാമങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യത്തിൽ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് ഡംബെൽ പിടിച്ച് വെയ്റ്റഡ് സ്ക്വാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാമന്തയെയും കാണാം.
"9. ദി ഫൈനല് ലാപ്" എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് താരം വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. ഗർഭകാല യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന സൂചനയാണ് ഈ അടിക്കുറിപ്പിലൂടെ സാമന്ത നൽകുന്നത്. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ നിരവധി ആരാധകരും സിനിമാ താരങ്ങളും ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി.
നടി കൃതി ഖർബന്ദയും പോസ്റ്റിന് താഴെ സ്നേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. "നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹം നേരുന്നു" എന്നായിരുന്നു കൃതിയുടെ കമന്റ്. സാമന്തയ്ക്കും ഭർത്താവ് രാജ് നിഡിമൊരുവിനും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനുമാണ് താരം ആശംസകൾ നേർന്നത്.
ഗർഭകാലത്തും വ്യായാമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സാമന്ത നേരത്തെ തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ദിനചര്യയിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യായാമ രീതികളും ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.
നേരത്തെ പങ്കുവെച്ച ഒരു പ്രീനെറ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം സാമന്ത കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: "ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശീലനരീതി അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. കൂടുതൽ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്".
ഗർഭകാലത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചാണ് താരം തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് രീതികൾ പിന്തുടരുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ സാമന്ത തന്റെ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോകളും ആരോഗ്യപരമായ ദിനചര്യകളുമെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണ ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യ മാസം മുതൽ ഒൻപതാം മാസം വരെയുള്ള യാത്ര ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചതോടെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
അതേസമയം, സാമന്തയും ഭർത്താവും സംവിധായകനുമായ രാജ് നിഡിമൊരുവും തങ്ങളുടെ ആദ്യ കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കോയമ്പത്തൂരിലെ സദ്ഗുരുവിന്റെ ഈശ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വെച്ച് ദമ്പതികൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള സീമന്തം ചടങ്ങ് നടത്തിയിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ.
2025 ഡിസംബറിലായിരുന്നു സാമന്തയും രാജ് നിഡിമൊരുവും വിവാഹിതരായത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഈശ യോഗ സെന്ററിനുള്ളിലെ ലിംഗഭൈരവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലെ പുതിയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.