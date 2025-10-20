ആശ്രയമറ്റവർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷം; ആനന്ദം തുളുമ്പുന്ന സായാഹ്നമെന്ന് തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം
വിവിധ എൻജിഒകളിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പമാണ് സാമന്ത ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത്. തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലൂടെ സാമന്ത തന്നെയാണ് ആഘോഷ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.
Published : October 20, 2025 at 8:04 PM IST
മുംബൈ: ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ദീപാവലി എല്ലാവരും കേമമായി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. മധുരം വിളമ്പിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ചെരാതുകളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പകർന്നും നമ്മള് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് തെന്നിന്ത്യൻ താരറാണി സാമന്ത റുത്ത് പ്രഭു.
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ എൻജിഒകളിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പമാണ് സാമന്ത ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത്. ആശ്രയമറ്റ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഏറ്റെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസവും ധന സഹായവും നൽകുന്ന സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം സാമന്ത സമയം ചെലവഴിച്ചു.
തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലൂടെ സാമന്ത തന്നെയാണ് ആഘോഷ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ദീപം തെളിയിച്ചും കുട്ടികളോടൊപ്പം നൃത്തം ചവിട്ടിയും മധുരം പങ്കിട്ടുമാണ് സാമന്ത ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത്. "ആനന്ദത്തിൻ്റെ പ്രകാശം 2025, എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നം, സന്തോഷവും കൃതജ്ഞതയും ഒരുമയും നിറഞ്ഞ ഒരു സായാഹ്നം!" എന്ന അടിക്കുറുപ്പോടെയാണ് സാമന്ത ആഘോഷ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചത്.
ഫൂർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡിസൈർ സൊസൈറ്റി, ഹാപ്പി ഹോംസ് ആശ്രമം എന്നീ സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളോടൊപ്പം സാമന്ത സ്ഥാപകയായ പ്രത്യുഷ സപ്പോർട്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത്.
"ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷം വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഓരോ കുട്ടിയും കുറിപ്പുകൾ എഴുതി. അവരുടെ ചെറിയ ഹൃദയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ ദാതാക്കൾ സംഘടനയോടൊപ്പം ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ആശംസകൾ." സാമന്ത ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സിനിമാ മേഖലയിലേയ്ക്ക് എത്തിയ വ്യക്തിയാണ് സാമന്ത. മോഡലിങ്ങിലൂടെ ടോളിവുഡിലെത്തിയ സാമന്ത ആദ്യ ചിത്രത്തിന് തന്നെ മികച്ച പുതുമുഖ നടിയ്ക്കുള്ള ഫിലിം ഫെയർ പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു. ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ്റെ 'വിണ്ണൈ താണ്ടി വരുവായാ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തെലുങ്ക് റീമേക്കായ 'യെ മായ ചെസേവ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനായിരുന്നു പുരസ്കാരം. ചിത്രം സാമന്തയ്ക്ക് പ്രശസ്തി നൽകി.
എസ്എസ് രാജമൗലിയുടെ ഈഗ എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ സാമന്ത സുപരിചിതയായത്. തുടർന്ന് എആർ മുരുഗദോസ് ചിത്രം കത്തി, സന്തോഷ് ശ്രീനിവാസ് ചിത്രം അഞ്ചാൻ,തങ്ക മകൻ, തെരി, സൂപ്പർ ഡീലക്സ് പുഷ്പ 1 ദി റൈസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മുൻ നിര താരമാവുകയായിരുന്നു. 2013 ൽ നീ താനെ എൻ പൊൻവസന്തത്തിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച നടിയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡ് ജേതാവുമാണ് സാമന്ത.
