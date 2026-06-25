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'പ്രസവാവധി എടുക്കാന്‍ പോകുന്നു'; ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ തീര്‍ത്ത തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം മാ ഇന്‍ടി ബംഗാരത്തിന്‍റെ വിജയാഘോഷത്തിലാണ് താരം ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന സന്തോഷ വാര്‍ത്ത പങ്കുവച്ചത്.

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Samantha Ruth Prabhu (Photo: Maa Inti Bangaaram Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 11:25 AM IST

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തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു ഗര്‍ഭണിയാണോയെന്ന സംശയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ആരാധകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടുകൊണ്ട് താരം തന്നെ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ തീര്‍ത്ത തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം മാ ഇന്‍ടി ബംഗാരത്തിന്‍റെ വിജയാഘോഷത്തിലാണ് താരം ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന സന്തോഷ വാര്‍ത്ത പങ്കുവച്ചത്. നിലവിലെ പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം താൻ ഒരു ചെറിയ പ്രസവാവധി എടുക്കുമെന്ന് സാമന്ത വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സാമന്ത ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന തരത്തില്‍ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ നടിയുടെ ബേബി ബമ്പ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് താരം ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചത്.

എന്നാല്‍ സാമന്ത ഇപ്പോൾ ഗർഭകാലത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, 2026 ഡിസംബറിൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും താരത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2025 ഡിസംബറിലായിരുന്നു സംവിധായകൻ രാജ് നിദിമോരുവുമായുള്ള സാമന്തയുടെ വിവാഹം. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഈഷാ യോഗ സെന്ററിലെ ലിംഗ ഭൈരവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.

സാമന്തയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം നാഗചൈതന്യയുമായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ വിവാഹം 2017 ലായിരുന്നു ഇത്. നാലുവര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ശേഷം 2021 ലാണ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞത്. രാജ് നിഡിമോരുവിന്‍റെയും രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. ശ്യാമിലി ഡേയാണ് ആദ്യ ഭാര്യ. 2022ല്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു.

'ദി ഫാമിലി മാൻ 2' (The Family Man 2) എന്ന പ്രശസ്ത വെബ് സീരീസിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഫാമിലി മാൻ സീരീസിന്‍റെ സംവിധായകരില്‍ ഒരാളാണ് രാജ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി സ്വദേശിയാണ് രാജ്. ഫ്ലേവേഴ്‌സ്, 99, ഷോര്‍ ഇൻ ദ സിറ്റി തുടങ്ങിയ സിനിമകള്‍ രാജിന്‍റേതാണ്. കൃഷ്‍ണ ഡികെയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് രാജ് ചലച്ചിത്രമേഖലയില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഗോവ ഗോവ ഗോണ്‍, ഹാപ്പി എൻഡിംഗ്,, എ ജെന്‍റില്‍മാൻ, അണ്‍പോസ്‍ഡ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ഡി കെയുമായി ചേര്‍ന്ന് തിരക്കഥയൊരുക്കി സംവിധാനം ചെയ്‌തു. ദുല്‍ഖര്‍ വേഷമിട്ട ഗണ്‍സ് ആൻഡ് ഗുലാബ്‍സിന്‍റെയും സംവിധായകരില്‍ ഒരാളാണ് രാജ്.

അതേസമയം പ്രസവാവധിക്കായി ഇടവേളയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ അവധിക്കുശേഷം തന്‍റെ ആരാധകർക്കായി പുതിയൊരു ചിത്രവുമായി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് സാമന്ത ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവിന്‍റെ പുതിയ തെലുഗു ആക്ഷന്‍ കോമഡി ചിത്രം മാ ഇന്‍ടി ബംഗാരം ആഗോളബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നത്. ബി.വി നന്ദിനി റെഡ്‌ഡി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം വെറും അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലോകമെമ്പാടും 50 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് കലക്ഷന്‍ നേടിയത്.

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