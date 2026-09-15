'എനിക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്ഥനകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം'; സീമന്തം ചടങ്ങിൽ തിളങ്ങി സാമന്ത
ബേബി ഷവർ ചടങ്ങിൽ നടന്ന പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാമന്ത ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 11:58 AM IST
ആദ്യ കുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് തെന്നിന്ത്യൻ താരം സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവും ഭർത്താവും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവുമായ രാജ് നിദിമോരുവും. അടുത്തിടെയാണ് താരം ഗര്ഭിണിയാണെന്ന വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ബേബി ഷവര് ചടങ്ങിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് സാമന്ത പങ്കുവെച്ചത്.
അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തത്. പരമ്പരാഗത ലുക്കിലാണ് സാമന്ത ബേബി ഷവര് ചടങ്ങിനായി എത്തിയത്. മഞ്ഞ വസ്ത്രത്തില് ലളിതവും സ്വാഭാവികവുമായ മേക്കപ്പ് ലുക്കിലാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ചോക്കർ, അനുയോജ്യമായ കമ്മലുകൾ, വളകൾ എന്നിവയും സാമന്തയെ മനോഹരിയാക്കി.
ബേബി ഷവർ ചടങ്ങിൽ നടന്ന പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമന്ത ചിത്രങ്ങള്ക്കൊപ്പം വിശദമായി കുറിച്ചു. എല്ലാ ആചാരങ്ങളുടെയും അർത്ഥം വ്യക്തമായി അറിയണമെന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങളോട് തനിക്ക് എന്നും ആഴത്തിലുള്ള ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
മന്ത്രങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിനും ജപത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിനും തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിവരുന്ന പുരാതന ആചാരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായും സാമന്ത വ്യക്തമാക്കി.
സാമന്തയുടെ വാക്കുകള്
"നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഴത്തിലുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട്. എല്ലാ ആചാരങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിലും, ജപത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിലും, തലമുറകളിലൂടെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുവന്ന പുരാതന ആചാരങ്ങളുടെ രീതിയിലും കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള എന്തോ ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീവിദ്യ ഉപാസകനായ പുരോഹിതൻ ഓരോ ഘട്ടവും വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഈ ചടങ്ങ് എത്രമാത്രം ചിന്താപൂർവവും അർത്ഥവത്തുമാണെന്ന് ഞാൻ പതിയെ മനസ്സിലാക്കി. ഓരോ മന്ത്രത്തിനും ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സമർപ്പണത്തിനും ഒരു അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഘട്ടത്തിനും അതിന്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു.
കലാ ആവരണം (ശ്രീ കൽപം) ശ്രീവിദ്യാ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ആചാരമാണ്. ദേവിയുടെ 94 കലകളെയും, അതായത് അവളുടെ അനേകം ദിവ്യഗുണങ്ങളെയും, ഭാവി അമ്മയുടെ ഏഴ് ചക്രങ്ങളിലൂടെ ആദരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. പുണ്യജലവും മന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഊർജകേന്ദ്രങ്ങളെ ആചാരപരമായി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോധത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം അവളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നതിനായാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്.
ഈ ആചാരത്തിലൂടെ അമ്മയെ കാണുന്ന രീതിയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചത്. മറ്റൊരു ജീവൻ രൂപംകൊള്ളുന്ന പവിത്രമായ സ്രഷ്ടാവായി, അമ്മയെ ദേവി തന്നെയായി ആദരിക്കുന്നു. അവളുടെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനും അതോടൊപ്പം താൻ ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയ്ക്കും ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്.
അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം ഭാവി അമ്മയെ ശ്രീചക്ര യന്ത്രത്തിന്റെ പവിത്രമായ മധ്യഭാഗത്ത് ഇരുത്തുന്നു. ഒൻപത് ആവരണങ്ങളാണ് ശ്രീചക്രത്തിനുള്ളത്. ഇവ ആത്മീയ യാത്രയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ബിന്ദുവുണ്ട് — സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടത്തെയും ലളിത ത്രിപുരസുന്ദരിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരൊറ്റ ബിന്ദു.
ദേവി ഖഡ്ഗമാലയുടെ പാരായണത്തിനിടെ, ഈ ഒൻപത് ആവരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവതകളുടെയും ദിവ്യശക്തികളുടെയും പേരുകൾ ജപിക്കുന്നു. ഈ പാരായണം പ്രതീകാത്മകമായി പുറംപാളികളിൽ നിന്ന് മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. മനസ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് നയിക്കുകയും സംരക്ഷണവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.", സാമന്ത കുറിച്ചു.
ആഘോഷവേളയിൽ സാമന്തയ്ക്കൊപ്പം ഭര്ത്താവ് രാജും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശിൽപ റെഡ്ഡി, നീരജ കോണ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
2025 ഡിസംബറിലായിരുന്നു സംവിധായകൻ രാജ് നിദിമോരുവുമായുള്ള സാമന്തയുടെ വിവാഹം. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഈഷാ യോഗ സെന്ററിലെ ലിംഗ ഭൈരവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
'ദി ഫാമിലി മാൻ 2' (The Family Man 2) എന്ന പ്രശസ്ത വെബ് സീരീസിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഫാമിലി മാൻ സീരീസിന്റെ സംവിധായകരില് ഒരാളാണ് രാജ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി സ്വദേശിയാണ് രാജ്. ഫ്ലേവേഴ്സ്, 99, ഷോര് ഇൻ ദ സിറ്റി തുടങ്ങിയ സിനിമകള് രാജിന്റേതാണ്. കൃഷ്ണ ഡികെയുമായി ചേര്ന്നാണ് രാജ് ചലച്ചിത്രമേഖലയില് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ഗോവ ഗോവ ഗോണ്, ഹാപ്പി എൻഡിംഗ്,, എ ജെന്റില്മാൻ, അണ്പോസ്ഡ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ഡി കെയുമായി ചേര്ന്ന് തിരക്കഥയൊരുക്കി സംവിധാനം ചെയ്തു. ദുല്ഖര് വേഷമിട്ട ഗണ്സ് ആൻഡ് ഗുലാബ്സിന്റെയും സംവിധായകരില് ഒരാളാണ് രാജ്.
മാ ഇന്ഡി ബംഗാരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വമ്പന് തിരിച്ചുവരവാണ് സാമന്ത നടത്തിയത്. ആഗോളബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വച്ചത്. ബി.വി നന്ദിനി റെഡ്ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം വെറും അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില് ലോകമെമ്പാടും 50 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് കലക്ഷന് നേടിയത്.