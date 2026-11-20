'ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ച നിമിഷം' ആദ്യ കണ്മണിയെ വരവേറ്റ് സാമന്തയും രാജ് നിധിമോരുവും
കുഞ്ഞിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി സാമന്ത; ആശംസയുമായി താരങ്ങള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 3:47 PM IST
ആദ്യ കണ്മണിയെ വരവേറ്റ് തെന്നിന്ത്യൻ താരം സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവും ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് രാജ് നിഡിമോരുവും. നവംബർ 19 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ദമ്പതികൾക്ക് ആണ് കുഞ്ഞ് പിറന്നത്. സാമന്ത തന്നെയാണ് ഈ സന്തോഷവാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.
സാമന്ത, മകന്റെ പേരും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേവ് നിധിമോരു എന്നാണ് കുഞ്ഞിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് സാമന്തയും രാജും.
മാതാപിതാക്കളുടെ കൈകൾക്കിടയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞിക്കൈ ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് സാമന്ത ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. 'ഞങ്ങളുടെ സുന്ദരനായ കുഞ്ഞ് ദേവ് നിധിമോരു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷവതിയായ നിമിഷമാണിത്' എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിനൊപ്പം താരം കുറിച്ചത്. 2026 നവംബർ 19 എന്ന ജനനത്തീയതിയും പോസ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സാമന്തയുടെ പോസ്റ്റ് പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖരും ആരാധകരും ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി. പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവിൽ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏറെക്കാലമായി വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സാമന്തയ്ക്കും രാജിനും കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ഏറെ സവിശേഷമായ നിമിഷമാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി തന്റെ ഗർഭകാല വിശേഷങ്ങളുടെ ചില ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സാമന്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പൂജാ ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങളും താരം നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങായാണ് ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഗർഭകാലത്ത് അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സാമന്ത നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'മാ ഇൻഡി ബംഗാരം' എന്ന സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രസവാവധിയെടുക്കുമെന്നും പിന്നീട് ആരാധകർക്കായി മറ്റൊരു സിനിമയുമായി തിരിച്ചെത്തുമെന്നും സാമന്ത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗർഭകാലത്തെ ആരോഗ്യവും വിശ്രമവും പരിഗണിച്ചാണ് അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറിനിൽക്കുന്നതെന്നും താരം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
2025 ഡിസംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു സാമന്തയും രാജ് നിധിമോരുവും വിവാഹിതരായത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇഷ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വെച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ. ഏറെ സ്വകാര്യതയോടെ നടന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് സാമന്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
'ദ ഫാമിലി മാൻ' രണ്ടാം സീസണിലൂടെയാണ് സാമന്തയും രാജ് നിധിമോരുവും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് 'സിറ്റാഡൽ: ഹണി ബണ്ണി' എന്ന വെബ് സീരീസിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തി. ഈ പ്രൊജക്ടുകളിലൂടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും അടുപ്പവും കൂടുതൽ ചർച്ചയായത്.
'ഫർസി', 'ഗൺസ് & ഗുലാബ്സ്' തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായ വെബ് സീരീസുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രാജ് നിധിമോരു, സംവിധായക കൂട്ടുകെട്ടായ രാജ് ആൻഡ് ഡികെയിലെ ഒരംഗം കൂടിയാണ്. നന്ദിനി റെഡ്ഡി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മാ ഇൻഡി ബംഗാരം' എന്ന ചിത്രത്തിലും സാമന്തയും രാജും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജാണ്.
ആദ്യ കുഞ്ഞിന്റെ വരവോടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പുതിയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് സാമന്തയും രാജും. താരദമ്പതികൾക്ക് ആശംസകളുമായി സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും രംഗത്തെത്തുകയാണ്.