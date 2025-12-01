രാജിന്റെ കൈകള് ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് സാമന്ത; ചുവപ്പ് സാരിയില് സുന്ദരിയായി താരം- വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്
ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് രാജും സാമന്തയും വിവാഹിതരായത്.
Published : December 1, 2025 at 5:07 PM IST
കോയമ്പത്തൂര്: തെന്നിന്ത്യന് താരം സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവും ചലച്ചിത്ര നിര്മാതാവ് രാജ് നിഡിമോരുവും തമ്മില് വിവാഹിതരായി. ഇന്ന് ( ഡിസംബര്1) രാവിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇഷ യോഗ സെന്ററില് ലിംഗ ഭൈരവി ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
ബന്ധുക്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമുള്പ്പെടെ 30 പേരാണ് വിവാഹത്തില് പങ്കെടുത്തത്. വിവാഹ ചിത്രങ്ങള് സാമന്ത തന്നെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുപമ പരമേശ്വരന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് സാമന്ത തന്നെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യന് വേഷത്തിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹത്തിന് എത്തിയത്. ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സാരിയാണ് സാമന്തയുടെ വേഷം. ഓഫ് വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള കുര്ത്തിയാണ് രാജിന്റെ വേഷം.
രാജ് സാമന്തയെ വിവാഹ മോതിരം അണിയിക്കുന്നതും രാജിന്റെ തോളോട് ചേര്ന്ന് സാമന്ത നടക്കുന്നതും രാജും സാമന്തയും കൈകോര്ത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്നതുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങളില് കാണാം. ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ സാമന്ത പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാമന്തയും രാജും പ്രണയത്തിലാണെന്ന് ഏറെക്കാലമായി അഭ്യൂഹങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമന്തയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. തെന്നിന്ത്യന് താരം നാഗചൈതന്യയുമായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ വിവാഹം 2017 ലായിരുന്നു ഇത്. നാലുവര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ശേഷം 2021 ലാണ് ഇരുവരും തമ്മില് വേര്പിരിഞ്ഞത്. രാജ് നിഡിമോരുവിന്റെയും രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. ശ്യാമിലി ഡേയാണ് ആദ്യ ഭാര്യ. 2022ല് വേര്പിരിഞ്ഞു.
സാമന്തയും രാജും അടുത്തിടെ വിവാഹിതരാകുമെന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു. രാജിന്റെ ആദ്യഭാര്യ ശ്യാമിലിഡേയുടെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രചാരണത്തന് ചൂടുപിടിച്ചത്.
ആരാണ് റാജ് നിഡിമോരു
ഫാമിലി മാൻ സീരീസിന്റെ സംവിധായകരില് ഒരാളാണ് രാജ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി സ്വദേശിയാണ് രാജ്. ഫ്ലേവേഴ്സ്, 99, ഷോര് ഇൻ ദ സിറ്റി തുടങ്ങിയ സിനിമകള് രാജിന്റേതാണ്. കൃഷ്ണ ഡികെയുമായി ചേര്ന്നാണ് രാജ് ചലച്ചിത്രമേഖലയില് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ഗോവ ഗോവ ഗോണ്, ഹാപ്പി എൻഡിംഗ്,, എ ജെന്റില്മാൻ, അണ്പോസ്ഡ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ഡി കെയുമായി ചേര്ന്ന് തിരക്കഥയൊരുക്കി സംവിധാനം ചെയ്തു. ദുല്ഖര് വേഷമിട്ട ഗണ്സ് ആൻഡ് ഗുലാബ്സിന്റെയും സംവിധായകരില് ഒരാളാണ് രാജ്.
'ദി ഫാമിലി മാൻ 2', 'സിറ്റാഡെൽ: ഹണി ബണ്ണി' എന്നീ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ സാമന്തയും രാജും തമ്മില് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമന്ത പതിവായി സോഷ്യല് മീഡിയയില് രാജിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായത്.
