ലെൻസിൽ ബാം പുരട്ടി സൃഷ്ടിച്ച 'പ്രകാശവലയങ്ങൾ'; ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന് മുൻപിലെ സിനിമാ വിസ്മയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാലു ജോർജ്
സിനിമാ പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രശസ്തമായ ചില ഹൊറർ-സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സിനിമകളിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും സാലു ജോർജ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 3:29 PM IST
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, യാതൊരു സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് മലയാള സിനിമ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കിയത്? കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ വിഎഫ്എക്സിൻ്റെയോ (VFX) സഹായമില്ലാതെ വെറും ക്യാമറ വിദ്യകൾ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സുവർണകാലം മലയാള സിനിമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആധുനികകാലത്ത് ലഭ്യമായ ലെൻസുകളോ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച ഇത്തരം സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു. അതൊരു ചോദ്യമായി പല സിനിമാപ്രേമികളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സിനിമ കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചോദ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പട്ടതോടെ ഇ ടിവി ഭാരത് ഈ സംശയം ഉന്നയിച്ചത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഛായാഗ്രഹകൻ സാലു ജോർജിനോടാണ്. അക്കാലത്തെ സിനിമാ പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രശസ്തമായ ചില ഹൊറർ-സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സിനിമകളിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും സാലു ജോർജ് സംസാരിക്കുന്നു.
വിൻസൻ്റ് മാഷ് തുറന്നിട്ട പരീക്ഷണശാല
മലയാള സിനിമയിൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത വിൻസൻ്റ് മാഷിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് പല സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും വളർന്നതെന്ന് സാലു ജോർജ് പറയുന്നു. 1967-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഭാർഗവീനിലയം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭാർഗവി എന്ന യക്ഷി കഥാപാത്രത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഭയാനകമായ പ്രകാശവലയം (Glow) ഇന്നും സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിലെ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. യക്ഷി കഥാപാത്രമായ ഭാർഗവിയെ തിരശ്ശീലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ ഭയാനകമായി തോന്നാനാണ് അത്തരം ഒരു പ്രകാശ വലയം സംവിധായകൻ ഒരുക്കിയത്.
ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളോ ആധുനിക ലെൻസുകളോ ഇല്ലാത്ത അക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമായതെന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു 'ബാം' പ്രയോഗമുണ്ട്.
ലെൻസിലെ ബാം പ്രയോഗം
കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആയുഷ്കാലം എന്ന ചലച്ചിത്രം പുതിയകാലത്തെ പ്രേക്ഷകർക്കും സുപരിചിതമാണ്. മുകേഷും ജയറാമും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ജയറാം ഒരു ആത്മാവായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ജയറാമിൻ്റെ കഥാപാത്രം സിനിമയിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകാശം (ഗ്ലോ ) വ്യക്തമാണ്. പുതിയകാലത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പോലും അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു പ്രകാശലയം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ടെക്നോളജിയും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അതെങ്ങനെ സാധ്യമായി.
ആയുഷ്ക്കാലം എന്ന സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംവിധായകൻ കമൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജയറാമിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഫ്രയിമിൽ കാണിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രകാശയം കഥാപാത്രത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകണമെന്ന് സംവിധായകൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായതായി സാലു ജോർജ് പറഞ്ഞു.
ജയറാം അവതരിപ്പിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ചുറ്റും പ്രകാശവലയം സൃഷ്ടിക്കാൻ താൻ ഉപയോഗിച്ചതും വിൻസൻ്റ് മാഷ് പരീക്ഷിച്ച അതേ വിദ്യയാണെന്ന് സാലു ജോർജ് വെളിപ്പെടുത്തി.
ക്യാമറ ലെൻസിൽ വിക്സ് പോലുള്ള പെയിൻ കില്ലർ ബാമുകൾ പുരട്ടിയാണ് ഇത്തരം ഇഫക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ഫ്രെയിമിൽ കഥാപാത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ലെൻസിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ബാം പുരട്ടും. ഇതോടെ ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക 'ഗ്ലോ' ലഭിക്കുകയും കഥാപാത്രം പ്രകാശിക്കുന്നതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും.
വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രീകരണം
ഇന്നത്തെ പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ മോണിറ്ററിൽ കാണാനുള്ള സംവിധാനം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലബോറട്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫിലിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരാൻ ആഴ്ചകളോളം എടുക്കുമായിരുന്നു. തങ്ങൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണം വിജയിച്ചോ എന്നറിയാൻ അത്രയും കാലം കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് സാലു ജോർജ് ഓർമിക്കുന്നു.
'ആയുഷ്കാലം' സിനിമയിൽ സാങ്കേതിക പരിമിതികൾ മൂലം ചില ഫ്രെയിമുകളിൽ ജയറാമിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണത് ഇന്നും അദ്ദേഹം ഒരു കുറവായി കാണുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ വി.എഫ്.എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ നിഴൽ മാറ്റാമായിരുന്നു.
മാറ്റങ്ങളുടെ വിസ്മയം
ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് മലയാളത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഡിറ്റിങ് ആദ്യമായി കടന്നുവരുന്നത്. അതിനു മുൻപ് തന്നെ മലയാളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീഡി സിനിമയും (മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ), അനിമേഷൻ കഥാപാത്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ലൈവ് ആക്ഷൻ സിനിമയും (ഒഫീലിയ) നിർമിച്ച് വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നു.
90കളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് പിന്നെയും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ് തെലുഗു സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനു ശേഷം അർധരാത്രി കുറച്ച് സമയം മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സ്റ്റുഡിയോ ഫോറുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാള സിനിമകളിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്നും പലർക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സാലു ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.
